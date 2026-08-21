Lima y 17 departamentos tendrán lluvias, nieve, granizo y aguanieve desde este sábado 22, según aviso del SENAMHI

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió el Aviso Meteorológico N.° 331 por la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en distintos sectores de la sierra peruana. El pronóstico contempla nieve, granizo, aguanieve y lluvia durante tres días, con efectos previstos en 18 departamentos.

El periodo de vigencia comenzará a las 00:00 horas del sábado 22 de agosto y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 24. El aviso fue publicado por el SENAMHI este jueves 20 de agosto a las 14:50 horas.

El fenómeno meteorológico también contempla descargas eléctricas y ráfagas de viento próximas a los 45 kilómetros por hora. Los valores de precipitación previstos varían según la zona de la sierra y alcanzan sus mayores registros en el sur del país.

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Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pidió a las autoridades y a la población adoptar medidas de preparación, con especial atención a las rutas de evacuación, viviendas y zonas expuestas a posibles deslizamientos, huaicos, derrumbes y flujos de lodo.

Precipitaciones alcanzarán distintos niveles en la sierra

Según el Aviso N.° 331 del SENAMHI, la sierra norte podría registrar acumulados de lluvia de entre 5 y 11 milímetros por día. En la sierra centro se prevén valores de entre 6 y 16 milímetros por día, mientras que en la sierra sur los acumulados podrían ubicarse entre 5 y 20 milímetros por día.

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Las precipitaciones previstas para el periodo también estarán asociadas a tormentas eléctricas. El pronóstico contempla ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

El aviso comprende sectores de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

El SENAMHI estableció mapas de pronóstico correspondientes al sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto, dentro del periodo de vigencia del aviso meteorológico.

Lima y 17 departamentos tendrán lluvias, nieve, granizo y aguanieve desde este sábado 22, según aviso del SENAMHI

INDECI pide revisar rutas de evacuación

El INDECI recomendó a los gobiernos regionales y locales verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y cuenten con señalización adecuada. Estas vías deben permitir el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante una eventual emergencia.

La entidad también solicitó comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de las jurisdicciones expuestas. El objetivo es facilitar la atención ante posibles incidentes asociados a las condiciones meteorológicas.

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Las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres recibieron además la indicación de difundir el contenido del aviso entre la población mediante los medios de comunicación social.

El INDECI, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales frente a los efectos que pueda producir el fenómeno.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Un río desbordado y fuertes lluvias impactan una zona urbana de la costa peruana, donde una señal de advertencia por inundación destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas dirigidas a la población, el INDECI recomendó reforzar los techos de las viviendas y cubrir los espacios por donde pueda ingresar agua. También pidió despejar las azoteas y procurar una pendiente que facilite la evacuación del agua hacia los sistemas de desagüe.

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La población debe evitar cruzar zonas inundadas o ríos. Ante una posible inundación, la recomendación consiste en desplazarse hacia lugares de mayor altura. El INDECI también advierte que los deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse durante lluvias intensas o continuas.

En caso de ingreso de agua a una vivienda, se recomienda desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro de electricidad cuando exista riesgo. Para quienes necesiten desplazarse en vehículo, la entidad pide circular con precaución debido a la reducción de visibilidad y al incremento del tiempo requerido para detenerse.

El INDECI también aconseja permanecer en construcciones cerradas y seguras, como viviendas, escuelas y edificios públicos, y salir únicamente cuando resulte necesario.

El aviso contempla descargas eléctricas, por lo que el INDECI pidió evitar la permanencia en espacios abiertos durante una tormenta. La recomendación es buscar refugio dentro de una construcción cerrada.

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También se debe mantener distancia de árboles, estructuras metálicas, cercas, rejas, alambrados, mástiles, líneas eléctricas y telefónicas. El uso de herramientas u objetos metálicos debe evitarse durante una tormenta eléctrica.

Las personas que permanezcan al aire libre deben reducir al mínimo posible el contacto con el suelo y buscar refugio cerrado. Si forman parte de un grupo, el INDECI recomienda mantener varios metros de separación entre cada integrante.

La entidad también advierte que las paredes exteriores de las viviendas y los bloques grandes de piedra mojados representan zonas de peligro durante una tormenta eléctrica. Los lugares elevados presentan mayor exposición a descargas que los terrenos llanos.

Niveles de peligro contemplados en el aviso

El SENAMHI utiliza tres niveles para comunicar las condiciones meteorológicas previstas. El nivel amarillo corresponde a fenómenos peligrosos que pueden presentarse dentro de las condiciones habituales de una región.

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El nivel naranja identifica fenómenos meteorológicos peligrosos, mientras que el nivel rojo corresponde a fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

El Aviso Meteorológico N.° 331 tiene vigencia desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de agosto de 2026 y comprende precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia en zonas de la sierra de los departamentos incluidos en el pronóstico.