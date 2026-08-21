Perú
Agregar Infobae enGoogle

Magaly Medina ignora mensajes de Curwen, pero comparte video con ironía: “Cualquier parecido con la realidad…”

La conductora de espectáculos compartió un video parodia sobre el ampay de la novia de youtuber, Carla Campos, con otro hombre.

Magaly Medina ignora mensajes de Curwen, pero comparte videos burlándose de youtuber
Magaly Medina ignora mensajes de Curwen, pero comparte videos burlándose de youtuber
Guardar

Magaly Medina volvió a encender la conversación en redes al compartir un video burlándose de Víctor Caballero, conocido en internet como Curwen, después de que el youtuber quedara en el ojo de la tormenta por el ampay de su pareja, Carla Campos-Salazar.

La conductora no solo ignoró los mensajes del creador de contenido, sino que difundió un clip en tono irónico y le sumó un texto que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.

En el material que publicó, se escucha un diálogo en el que se alude a una supuesta escena de celos en una discoteca. El contenido aparece como una parodia vinculada al ampay que, según se reportó, mostró a la novia de Curwen bailando “muy pegado” con un amigo en una discoteca de Miraflores.

PUBLICIDAD

Magaly acompañó el video con un “jajaja” y una descripción que remató con un guiño: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Magaly Medina ignora mensajes de Curwen y comparte video en redes burlándose de youtuber. IG

El video que compartió Magaly: burla, ironía y referencias al ampay

El clip que difundió Medina incluye un intercambio en el que un supuesto “urraco” hace una pregunta directa sobre la pareja y Curwen responde con sarcasmo, negando el conflicto y comparándolo con escenas de Crepúsculo.

urraco: “¿Has visto a tu novia chapando en una discoteca?” curwen: “Solo están recreando escenas de Crepúsculo.”

En otra parte del video, el personaje que representa a Curwen continúa con el tono irónico: “ Le creo que la luna es de queso y si me diera otro beso, ¿qué más da? Si me miente, yo le creo.”

PUBLICIDAD

La publicación de Magaly cerró con una frase atribuida a ella en el mismo posteo, reforzando el tono de burla. “jajaja”. Magaly Medina: “A mí no me preguntes sobre la carpeta trece y cuatro otra vez.”

El origen del cruce: el ampay a Carla Campos

El gesto de Magaly no ocurre en el vacío. Llega luego de un escándalo que se instaló tras el ampay de Carla Campos-Salazar, pareja de Curwen, captada bailando muy cerca de un amigo en una discoteca de Miraflores. Ese episodio, según se informó, estalló el lunes y fue el detonante de un enfrentamiento público entre el youtuber y la conductora, con declaraciones cruzadas desde streaming y televisión.

En ese contexto, Medina difundió el video como una pieza de sátira, en una dinámica que suele caracterizar su estilo: convertir el conflicto en contenido para redes y alimentar el debate con ironía.

El creador de contenido reconoció al hombre que aparece junto a su pareja en el video y aseguró que se trata de un amigo de ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

Curwen elevó el tono: “Te has equivocado conmigo”

En su streaming del 19 de agosto, Curwen lanzó un mensaje confrontacional contra Magaly Medina y aseguró que, a diferencia de otros “ampayados”, él sí respondería. En su discurso, planteó una lógica de reciprocidad: si ella lo convierte en tema, él haría lo mismo.

“Si aquí tú bajas tu pepa, pues yo también. Si me dedicas cincuenta y seis minutos en tu programa, yo también. Tú sacas un reportaje, yo también”.

En el mismo mensaje, el creador de contenido sostuvo que Medina estaría acostumbrada a exponer a personajes que no reaccionan públicamente, y dejó una advertencia.

“Pues aquí déjame contarte que te has equivocado”.

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de Carla Campos. TikTok

Magaly le responde en TV: “He sido citada como testigo”

El cruce también escaló al set. Medina respondió en ‘Magaly TV, La Firme’ a comentarios de Curwen sobre una supuesta “carpeta fiscal”. La conductora negó que exista una investigación fiscal en su contra y aclaró que su participación en el caso al que se alude se limita a una citación como testigo.

“Lo único que pido es, ay, cuando hay que hablar, hay que hablar con pruebas. Si vas a acusar a alguien, acusa con pruebas, como lo que hacemos en este programa, con pruebas”.

Luego precisó:“Yo no estoy, no tengo ninguna carpeta fiscal de investigación, ninguna”.

Y remarcó: “He sido citada como un testigo en un caso contra una jueza superior”.

“A mí no me tienes que hacer preguntas”: el punto de Magaly sobre el conflicto

Medina también cuestionó que Curwen dirigiera su indignación hacia ella y no hacia su pareja. En un tono irónico, planteó que las preguntas clave no deberían ser para el programa de espectáculos, sino para Carla Campos-Salazar.

“A mí no me tienes que hacer preguntas, Curwen. Las preguntas se las tienes que hacer a ella”.

En su intervención, además, sostuvo que el ampay no tiene color político y que el tema central es otro: “Nada más que el color de la infidelidad, el color del irrespeto, el color de la vergüenza y de la humillación pública”.

Magaly Medina, en estudio de televisión, con fondo de rayas. Muestra el rostro de un hombre en un óvalo y una escena borrosa en un círculo naranja.
Magaly Medina, en su programa de televisión, presenta una composición de imágenes que incluye el rostro de Curwen en un recuadro y una toma de video difusa dentro de un círculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Magaly MedinaCurwenperu-entretenimientoCarla Campos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo en Ayacucho EN VIVO: se reportan dos réplicas del temblor de 7.2, informó el IGP

Las dos réplicas del terremoto tuvieron magnitudes de 4.2 y 4.0, ambas con epicentro a menos de 30 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Hay tres heridos leves y 22 viviendas afectadas, además de daños en seis colegios y doce postas médicas

Sismo en Ayacucho EN VIVO: se reportan dos réplicas del temblor de 7.2, informó el IGP

Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo

El conjunto cusqueño atraviesa una destacada campaña internacional y, tras dejar en el camino al cuadro brasileño, afrontará los cuartos de final con la posibilidad de seguir incrementando sus ganancias

Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo

Cienciano clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana 2026: gol y resumen del partido ante Botafogo en Río de Janeiro

El conjunto peruano sigue haciendo historia en una copa que ya pudo levantar en 2003. Y ahora su próximo rival será Montevideo City Torque en partidos de ida y vuelta

Cienciano clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana 2026: gol y resumen del partido ante Botafogo en Río de Janeiro

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

El ministro Rafael Rey calificó de “inadmisible” el actual sistema de sanciones y consideró “abusivas y absurdas” las multas vigentes. La nueva norma buscará establecer sanciones económicas proporcionales

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

¿Ministro del Interior ‘se rinde’ ante criminalidad?: “Tienen mejor tecnología que nosotros”, aseguró ante Congreso

“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

Ministro del Interior defiende a Óscar Arriola y afirma que para cesarlo “tiene que morirse”, delinquir o renunciar

Seguridad, corrupción e infraestructura: el debate que dejó la presentación de Luis Gallareta y su gabinete en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Magaly confirma invitación para la Teletón y advierte infidencia de María Pía: “No soy tapa hueco de nadie”

Magaly Medina afirma que se reunió con Yahaira Plasencia tras demanda: “Estamos llegando a acuerdos”

Magaly Medina responde a Curwen por supuesta carpeta fiscal y aclara: “He sido citada como testigo”

DEPORTES

Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo

Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo

Cienciano clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana 2026: gol y resumen del partido ante Botafogo en Río de Janeiro

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

CONAR publicó los audios del VAR sobre la polémica jugada en Alianza Lima vs UTC: “Área limpia, no mano”

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: Cienciano y todos los que avanzaron