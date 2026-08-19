Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

Cienciano y Botafogo pelean por uno de los boletos a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Agencias

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La Copa Sudamericana 2026 entra en su etapa decisiva con los octavos de final en plena definición. Las ocho series están encaminadas y, entre resultados ya conocidos y partidos pendientes, los equipos buscan asegurar su presencia en la siguiente ronda del certamen continental.

La jornada de revanchas continuará durante los próximos días y dejará definido el cuadro de los cuartos de final. Entre las llaves que generan mayor expectativa está la de Cienciano, que este jueves 20 de agosto visitará a Botafogo con una amplia ventaja obtenida en el partido de ida disputado en el Cusco.

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors (Argentina): eliminó a Deportivo Recoleta con un marcador global de 7-1. São Paulo (Brasil): dejó en el camino a Bolívar tras imponerse 4-2 en el global. Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Boca y Sao Paulo protagonizarán uno de los cruces de cuartos de final tras superar con éxito esta etapa. El ‘xeneize’ ganó 3-1 en la ida y 4-0 en la revancha ante Recoleta, mientras que el ‘tricolor paulista’ empató 1-1 en Bolivia y ganó 3-1 en el Morumbí.

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Boca Juniors clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

¿Cómo van las llaves de octavos de final?

- Boca Juniors 7-1 Deportivo Recoleta (Finalizado)

Ida: Boca Juniors 3-1 Deportivo Recoleta.

Vuelta: Deportivo Recoleta 0-4 Boca Juniors.

- São Paulo 4-2 Bolívar (Finalizado)

Ida: Bolívar 1-1 São Paulo.

Vuelta: São Paulo 3-1 Bolívar.

- Atlético Mineiro 1-0 RB Bragantino (Por definir)

Ida: RB Bragantino 0-1 Atlético Mineiro.

Vuelta: Atlético Mineiro vs. RB Bragantino, miércoles 19 de agosto, 19:00 horas, en la Arena MRV.

- Montevideo City Torque 1-0 Tigre (Por definir)

Ida: Tigre 0-1 Montevideo City Torque.

Vuelta: Montevideo City Torque vs. Tigre, miércoles 19 de agosto, 19:00 horas, en el Estadio Centenario.

- River Plate vs. Independiente Santa Fe (serie fue reprogramada)

Ida: Independiente Santa Fe vs. River Plate, miércoles 19 de agosto, 19:30 horas, en El Campín.

Vuelta: River Plate vs. Independiente Santa Fe, miércoles 26 de agosto, 19:30 horas, en el Estadio Más Monumental.

- Olimpia 0-0 Vasco da Gama (Por definir)

Ida: Vasco da Gama 0-0 Olimpia.

Vuelta: Olimpia vs. Vasco da Gama, jueves 20 de agosto, 17:00 horas, en el Defensores del Chaco.

- Santos 2-1 Macará (Por definir)

Ida: Santos 2-1 Macará.

Vuelta: Macará vs. Santos, jueves 20 de agosto, 17:00 horas.

- Cienciano 6-1 Botafogo (Por definir)

Ida: Cienciano 6-1 Botafogo.

Vuelta: Botafogo vs. Cienciano, jueves 20 de agosto, 19:30 horas de Perú, en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Así quedarán los cuartos de final

Boca Juniors vs. São Paulo

Ganador de Atlético Mineiro vs. RB Bragantino contra ganador de Santos vs. Macará

Ganador de Montevideo City Torque vs. Tigre contra ganador de Botafogo vs. Cienciano

Ganador de Olimpia vs. Vasco da Gama contra ganador de River Plate vs. Independiente Santa Fe

Los cuartos de final están programados para disputarse entre el 8 y 10 de septiembre (partidos de ida) y el 15 y 17 de septiembre (partidos de vuelta).

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Cienciano busca asegurar su clasificación en Río

El cuadro cusqueño tiene una oportunidad histórica. Después de golear 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano llegará a Río de Janeiro con una diferencia de cinco goles que lo coloca muy cerca de los cuartos de final.

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El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo avanzará si mantiene la ventaja en el marcador global. Incluso una derrota por hasta cuatro goles le permitiría clasificar, mientras que una caída por cinco tantos llevaría la serie a una definición por penales. Botafogo, en cambio, necesita ganar por seis goles de diferencia para eliminar directamente al equipo peruano.

El partido se disputará este jueves 20 de agosto desde las 19:30 horas de Perú, en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Cienciano intentará completar una campaña histórica y volver a colocarse entre los ocho mejores clubes de la competencia continental.