Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

Un agente de tránsito sanciona a un conductor en Lima mientras el gobierno peruano tramita un decreto supremo para reducir el monto de las multas viales. (Agencia Andina)

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara un decreto supremo que establecerá un régimen excepcional para reducir el monto de las multas de tránsito y transporte terrestre, según informó Andina Noticias. El anuncio lo realizó el ministro Rafael Rey durante su presentación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República, en el marco de la exposición del Gabinete ministerial ante el pleno.

El titular del MTC calificó el sistema vigente de “inadmisible” y sostuvo que las multas actuales son “abusivas y absurdas”. “Es necesario prevenir debidamente los accidentes de tránsito y transporte, por supuesto, y hay que poner todos los medios para conseguirlo; pero es inadmisible mantener un sistema que impone multas abusivas y absurdas en este momento”, afirmó Rey en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

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El ministro precisó que el decreto supremo está “prácticamente redactado” y que su publicación es inminente. Según Rey, la norma contemplará una reducción significativa en los montos que deben abonar los infractores, aunque no precisó porcentajes ni plazos concretos de implementación.

Gabinete ante el Congreso

La presentación de Rey se produjo en el contexto de la comparecencia del Gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. En esa sesión, cada sector expuso las medidas que el Gobierno prevé adoptar en sus respectivos ámbitos de competencia.

Fue en ese escenario donde el ministro aprovechó para detallar los objetivos centrales de su gestión al frente del MTC. De acuerdo con Andina Noticias, Rey enumeró las siguientes prioridades para el sector:

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Mejorar la conectividad física y virtual del país.

Facilitar inversiones de distinta escala para la generación de empleo.

Destrabar y agilizar trámites que calificó de “burocráticos y absurdos”.

Promover obras por impuestos, asociaciones público-privadas y concesiones.

Incorporar funcionarios competentes, honestos y eficientes.

Consolidar un sistema de transporte masivo eficiente y extenso.

La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC durante el proceso arbitral evitó que la empresa ICCGSA obtenga ventajas económicas.

Tren Lima-Chosica: decisión delegada a ProInversión

Otro punto de la exposición fue el proyecto del tren Lima-Chosica. Rey descartó cualquier oposición de su parte a esa iniciativa y anunció que delegó todos los análisis, estudios y decisiones vinculados al proyecto a ProInversión, con el fin de que esa entidad determine su viabilidad.

“Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político”, dijo Rey ante el pleno, según recogió Andina Noticias. El ministro mostró físicamente el oficio mediante el cual formalizó el encargo a ProInversión, como respaldo de su posición.

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Tren Lima Chosica - Andina

Sistema de multas cuestionado

La crítica de Rey al esquema actual de sanciones de tránsito apunta a un problema que afecta a conductores de todo el país. El ministro subrayó que, si bien la prevención de accidentes es una prioridad del sector, el régimen sancionatorio vigente requiere una reforma de fondo que equilibre la disuasión con la proporcionalidad de las penas económicas.

Con el decreto supremo en preparación, el MTC busca establecer condiciones más accesibles para el pago de infracciones, aunque los detalles del nuevo esquema —como los porcentajes de reducción o las categorías de multas incluidas— quedarán definidos una vez que la norma sea publicada en el diario oficial.

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Vehículos transitan por una vía de Lima, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé establecer un régimen para reducir las multas de tránsito. (Agencia Andina)