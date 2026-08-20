Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

Katyusca Torres Aybar y su actitud calmada ante sismo 7.2. La conductora mantuvo la serennidad en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante un terremoto. FB: Radio Exitosa

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Mientras un fuerte sismo sacudía la región Ayacucho, una escena se volvió viral por la serenidad con la que fue manejada en plena transmisión en vivo. La conductora Katyusca Torres Aybar, al aire en Radio Exitosa, mantuvo la calma y aprovechó el momento para recordar a la audiencia la importancia de la mochila de emergencia y del plan familiar ante este tipo de emergencias.

El movimiento telúrico se registró la tarde de este jueves 20 de agosto, a la 1:00 p. m., con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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De acuerdo con el reporte, el sismo fue de magnitud 7.2, con una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III–IV en Coracora. La sacudida se sintió en varias regiones del sur del país y también en Lima, donde fue percibida como un movimiento ondulante, principalmente en edificios altos.

El sismo en Ayacucho: epicentro en Coracora y percepción en el sur

El IGP informó que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora y que el evento ocurrió a las 13:00:16. Por la profundidad reportada, especialistas explicaron que el sismo pudo sentirse en distintos puntos del país.

En el balance preliminar difundido, se indicó que hasta el momento no se reportaron daños ni víctimas, aunque también se mencionaron derrumbes menores en viviendas de la sierra sur. Además, se reportaron deslizamientos de tierra en cerros alrededor de la zona del epicentro, según lo señalado por Hernando Tavera, jefe del IGP.

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En tanto, se informó que la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que el sismo no genera tsunami en el litoral peruano.

Escombros y daños estructurales en viviendas de Coracora, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó la región.

Conductora en vivo: calma y mensaje de prevención

En medio del movimiento, el estudio seguía temblando, pero la comunicadora permaneció frente a cámaras y dio un mensaje que mezcló reporte y prevención. La escena quedó registrada en la transmisión.

“Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana. Se registra un movimiento telúrico, una y dos. Somos Radio Exitosa, somos la voz de los que no tienen voz. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa”.

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Durante su intervención, Torres Aybar insistió en la necesidad de ejecutar lo aprendido en simulacros y recomendaciones de expertos. También mostró que contaban con una mochila de emergencia en el set.

“Por favor, mantengamos la calma. Eh, le pedimos a la población que pueda ejecutar lo que ya ha preparado, por supuesto. Y aquí tenemos la mochila de emergencia. Ya todo está regresando a la normalidad, por favor. Se está registrando aquí en la capital la mochila de emergencia, ejecutar el plan familiar”.

La conductora Katyusca Torres Aybar se mantuvo al aire durante el sismo y pidió calma a la audiencia. Radio Exitosa.

“Estamos aquí ubicados en Chorrillos, en el piso seis”: el sismo también se sintió en Lima

La conductora de la radio también precisó desde dónde transmitían y cómo se percibía el movimiento en la capital. Según dijo, el estudio se encontraba en Chorrillos, en el piso seis, y el sismo continuaba por varios segundos.

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“Está durando todavía unos segundos. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. La radio que es importante para toda la población. Somos Radio Exitosa. Una de la tarde con tres minutos. Nuevamente invocamos a la población que mantenga la calma. Está durando todavía, estamos sintiendo este movimiento. Ya la experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”.

La escena incluyó la salida de invitados del set, según relató, como medida para proteger su integridad, mientras ella se mantenía en conducción.

La conductora Katyusca Torres Aybar se mantuvo al aire durante el sismo y pidió calma a la audiencia. Captura: Radio Exitosa.

Autoridades en alerta: verificación de daños y preocupación por viviendas vulnerables

Tras el evento, se recogieron declaraciones de autoridades locales. El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, advirtió que hacia el norte de la ciudad “puede haber afectación de casas” y que una comisión multisectorial se desplazaba para verificaciones.

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“Hacia el norte de Coracora puede haber afectación de casas. Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”.

En tanto, Hernando Tavera explicó que, por la magnitud, es posible que haya desprendimientos en carreteras, aunque la profundidad reduce la probabilidad de daños críticos.

Mochila de emergencia y plan familiar: lo que recomendó en vivo

Más allá del reporte, el momento televisivo quedó marcado por la insistencia en la prevención. Torres Aybar repitió la importancia de tener la mochila lista y seguir el plan familiar.

“Estamos aquí ubicados en Chorrillos, en el piso seis. Se siente, por supuesto, y esto es importante recalcarlo. La radio que te va a informar durante las veinticuatro horas en vivo aquí en Radio Exitosa, la mochila de emergencia y el plan familiar”.

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Tras el sismo, se reforzaron recomendaciones generales: mantener la calma, alejarse de ventanas, no usar ascensores y tener identificadas rutas de evacuación y puntos de encuentro.

“Aquí tenemos la mochila de emergencia”, dijo la conductora mientras el estudio se movía en plena transmisión. Captura: Radio Exitosa.