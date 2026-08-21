Cienciano vuelve a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 23 años

Los futbolistas de Cienciano forman un círculo en la cancha durante el partido frente a Botafogo en la Copa Sudamericana. (AFP)

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Cienciano está nuevamente entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño consiguió este jueves 20 de agosto una histórica clasificación a los cuartos de final del torneo, instancia a la que no accedía desde 2003, cuando conquistó el título continental. Esta vez, el ‘Papá’ lo hizo tras superar una complicada noche en Río de Janeiro y hacer valer la enorme ventaja obtenida en el partido de ida.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llegó al estadio Nilton Santos con una diferencia de cinco goles después de haber protagonizado una de las actuaciones más contundentes de su historia internacional. El pasado 13 de agosto, Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con un triplete de Matías Succar, un doblete de Neri Bandiera y otro tanto de Marcos Martinich.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Ese resultado terminó siendo determinante para la clasificación. Botafogo necesitaba una remontada prácticamente inédita para darle vuelta a la serie y conseguir el boleto a los cuartos de final. El conjunto brasileño debía ganar por seis goles de diferencia para avanzar directamente, mientras que un triunfo por cinco tantos habría llevado la definición a los penales.

Cienciano, consciente de la ventaja conseguida en Cusco, afrontó el encuentro de vuelta con la misión de resistir la presión del cuadro brasileño. Aunque Botafogo consiguió imponerse en casa, el resultado no fue suficiente para revertir la diferencia acumulada en la ida.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Botafogo v Cienciano - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - August 20, 2026 Botafogo's Cristian Medina in action with Cienciano's Maximiliano Amondarain REUTERS/Ricardo Moraes

A cuartos de la Sudamericana 23 años después

La clasificación tiene un significado especial para Cienciano porque representa su regreso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 23 años.

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La última vez que el conjunto cusqueño había llegado a esta instancia fue en 2003, en la campaña que terminó convirtiéndolo en el primer y único club peruano en conquistar un torneo internacional de clubes de la Conmebol. Aquella inolvidable generación del ‘Papá’ terminó levantando la Copa Sudamericana después de superar a River Plate en la final.

Ahora, 23 años después, Cienciano vuelve a instalarse entre los mejores del certamen y mantiene vivo el sueño de repetir aquella hazaña.

Conmebol felicitó a Cienciano por su título de la Copa Sudamericana en el 2003.

Así fue el largo camino de Cienciano

2003: Cienciano llegó a cuartos y eliminó a Santos de Brasil . Empató 1-1 en Brasil y ganó 2-1 en Cusco. Luego eliminó a Atlético Nacional en semifinales y venció a River Plate en la final para conquistar la Sudamericana.

2004: volvió a disputar la Sudamericana, pero no alcanzó los cuartos.

2009: llegó nuevamente a octavos de final , pero no pudo avanzar.

2025: volvió a los octavos, pero quedó eliminado.

2026: después de remontar un 2-0 ante Lanús con un espectacular 4-0 en Cusco, Cienciano volvió a meterse en octavos.

El próximo rival: Montevideo City Torque

El camino, sin embargo, todavía es largo. En los cuartos de final, el representante peruano se enfrentará a Montevideo City Torque, que aseguró previamente su clasificación tras eliminar a Tigre de Argentina. El conjunto uruguayo se impuso 3-1 en el marcador global y se convirtió en una de las revelaciones de la presente edición de la Sudamericana.

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La serie ante los uruguayos tendrá un premio todavía mayor: un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Franco Pizzichillo, de Montevideo City Torque, celebra un gol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Tigre y Montevideo City Torque en el estadio José Dellagiovanna de Victoria (Argentina). EFE/ Adan González

Así, Cienciano vuelve a escribir una página importante de su historia internacional. El ‘Papá’ ya dejó en el camino a Lanús y ahora a Botafogo. Después de 23 años, vuelve a estar entre los ocho mejores de Sudamérica y queda a solo dos series de volver a disputar una final continental.