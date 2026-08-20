Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Abro mi corazón para contarles cómo mi relación se fue deteriorando con los años, especialmente después de convertirme en mamá. Las diferencias que antes nos unían se convirtieron en abismos, y la presión económica y emocional me llevó al límite.

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Korina Rivadeneira rompió su silencio y se pronunció acerca de su separación de Mario Hart y reveló que uno de los aspectos más difíciles dentro de su matrimonio fue la dinámica económica que, según dijo, se mantuvo desde el inicio de la relación.

La actriz y modelo aseguró que nunca dejó de trabajar y que, incluso en etapas de alta exigencia emocional y física —como el embarazo y la maternidad—, sintió que cargaba con una presión financiera que la terminó sobrepasando.

“Siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte. Mario y yo desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas pagábamos 50/50 y esto se mantuvo durante todo este tiempo”, sostuvo.

En su testimonio, Rivadeneira vinculó ese esquema con el desgaste que arrastraba la relación desde hace años. Dijo que ambos tenían pensamientos de vida “completamente extremos” y que el punto de quiebre se hizo más evidente cuando se convirtió en mamá.

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Korina Rivadeneira habló sobre su separación de Mario Hart y dijo que la relación venía deteriorándose “hace muchísimos años”.

“Nuestra relación viene deteriorándose hace muchísimos años”

Korina explicó que el deterioro no fue reciente. En sus palabras, se trató de un proceso largo, con diferencias que se fueron marcando con mayor fuerza tras la llegada de su hija.

“Nuestra relación viene deteriorándose hace muchísimos años. Uno de nuestros grandes puntos de quiebre fue cuando yo me convertí en mamá. Mario y yo somos personas muy distintas. Pensamientos de vida completamente extremos”, dijo.

Aun así, recordó que al inicio del romance hubo un punto de conexión que los unió, asociado a experiencias compartidas y a un estilo de vida ligado a los deportes extremos.

“Y cuando nosotros empezamos a salir, a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre y la pasábamos bien”.

“No utilicé el matrimonio para quedarme en Perú”, asegura Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart. IG

Maternidad y trabajo: “Pasaba muchas noches sin dormir”

En el relato, Rivadeneira puso énfasis en la carga que asumió cuando se convirtió en mamá. Señaló que trabajaba, dormía poco y estaba enfocada en su hija, sin detener su vida laboral.

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“Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llegar nunca a un punto de encuentro. Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir. Estaba cien por ciento dedicada a mi hija”.

También sostuvo que su trabajo se mantuvo durante etapas que suelen implicar pausas o cambios en el ritmo de vida.

“Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada luz. Llevaba a mi hija para mis grabaciones. Nunca dejé de trabajar”, dijo.

La exigencia económica: “Pagábamos cincuenta cincuenta”

El punto más comentado de sus declaraciones fue el esquema económico que describió. Según Korina, desde las primeras cenas con Mario Hart los gastos se dividían a medias y esa práctica se mantuvo durante toda la relación.

“Mario y yo, desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas pagábamos cincuenta cincuenta, y eso se mantuvo durante todo este tiempo”.

Rivadeneira aseguró que ese tipo de exigencia terminó por generarle una sensación de agotamiento y desborde, sobre todo por el resto de responsabilidades que tenía sobre sus hombros.

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“Entonces, yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”.

En su testimonio, dejó claro que no se trató solo de un detalle aislado, sino de una dinámica que —según dijo— atravesó toda la relación y que en la maternidad se sintió con mayor peso.

“Me sentía sobrepasada, era demasiado para mí”, afirmó al referirse a la carga que sintió durante la maternidad.

El rol de su suegra: “fue mi apoyo emocional”

La influencer venezolana reconoció que en casa contaron con apoyo para sobrellevar las exigencias del día a día, y mencionó específicamente a una nana y a su suegra. Sobre la madre de Mario Hart, resaltó su cercanía y el soporte emocional que le brindó en una etapa difícil.

“Y sí tuvimos mucha ayuda. Tuvimos una nana, a mi suegra, que es maravillosa, que es una de las personas que más valoro dentro de todo lo que viví, porque fue mi soporte emocional”, sostuvo.

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Sin embargo, marcó una diferencia: la ayuda externa no reemplazaba lo que ella esperaba construir junto a su pareja como equipo.

“Nunca toda esa ayuda va a reemplazar el hecho de que nosotros como pareja vivamos ese momento juntos”.

Korina y el episodio que le dio “muchísimo terror”

En otro tramo de su relato, Korina contó que en algún momento planteó la posibilidad de separarse y que una respuesta que recibió en torno a una decisión relacionada con su hija le provocó miedo. Dijo que no entraría en detalles, pero sí describió el impacto emocional que tuvo en ella, en especial por su condición de migrante y por estar lejos de su familia.

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“Recuerdo que en un momento yo planteé la posibilidad de separarnos. No voy a entrar en detalles porque-- pero sí puedo decir que una respuesta que obtuve acerca de una decisión respecto a mi hija me produjo muchísimo terror”.

“Y yo siendo una venezolana, que pasó por todo lo que pasó con migración, está sola acá porque no tiene su familia, que no tiene los contactos. Ese episodio a mí me generó muchísimo terror, como dije”.

A partir de ese momento, señaló, decidieron continuar “de la mejor forma posible” y seguir criando y viviendo momentos juntos, sin querer borrar lo bonito que también existió.

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“Decidimos seguir criando, viviendo momentos juntos. No quiero borrar todos esos momentos tan bonitos que vivimos porque sí existieron”.

Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG