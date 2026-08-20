Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido de vuelta por octavos de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026.

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Hoy, jueves 20 de agosto, será decisiva para Cienciano, que tiene el objetivo de concretar la hazaña y defender la amplia ventaja conseguida en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde busca eliminar a Botafogo en Brasil. El estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro albergará este compromiso para conocer al equipo que buscará su pase a la próxima ronda.

El ‘papá’ recupera a Carlos Garcés y Santiago Arias, ambos suspendidos en el duelo de ida. La incógnita se centra en si el técnico Horacio Melgarejo decidirá devolverle la titularidad al delantero ecuatoriano o mantener a Matías Succar, protagonista del encuentro anterior al convertir un ‘hat-trick’. Esta decisión marcará el ataque del elenco ‘imperial’, que también cuenta con otras figuras como Alejandro Hohberg, Neri Bandiera, Maximiliano Amondarain, Cristian Souza, entre otros.

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En la Liga 1, el conjunto cusqueño ha cedido puntos y ha perdido terreno en el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que se ubica en el antepenúltimo lugar con cuatro unidades. Justamente, el pasado fin de semana empató sin goles en el clásico de la ciudad con Deportivo Garcilaso.

Fue un empate sin goles en el clásico cusqueño. Eso sí, hubo muchas situaciones para marcar - Crédito: L1MAX.

Por el lado de Botafogo, el panorama es adverso. La directiva decidió prescindir de Franclim Carvalho tras la caída de visita con Vitória, lo que dejó al ‘glorioso’ sin entrenador principal. En su lugar, Rodrigo Bellão, responsable del equipo sub 20, ocupará el banco de forma interina mientras la dirigencia busca una solución definitiva.

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La actualidad del ‘fogao’ en el Brasileirao es inestable. Y es que se encuentra a mitad de tabla y ha mostrado dificultades tanto en defensa como en ataque. Los últimos resultados han generado presión en la hinchada y los directivos, sumando incertidumbre al desafío de remontar la serie ante un rival que llega fortalecido.

Álvaro Montoro, volante argentino de 19 años, es el '10' de Botafogo. - créditos: REUTERS/Pilar Olivares

Dónde ver Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo está programado para el jueves 20 de agosto en el estadio Olímpico Nilton Santos. La transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming, DGO, para la mayor parte de Sudamérica. En Brasil, el partido podrá verse por Paramount+, mientras que en Estados Unidos estará disponible a través de Fubo TV y beIN Sports.

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Asimismo, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital del evento, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

Horarios de Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Botafogo, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, iniciará a las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 20:30 horas.

Para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 21:30, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. En España, la transmisión se realizará a las 02:30 horas de la madrugada del viernes 21 de agosto.

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Anuncio del Cienciano vs Botafogo en Brasil por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano

Historial de Cienciano ante equipos brasileños

Cienciano se ha visto las caras con equipos brasileños en 13 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y si revisamos el balance general, el conjunto cusqueño tiene seis derrotas, cuatro victorias y tres empates.

El último choque se dio el 13 de agosto del presente año ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de la abultada goleada de 6-1 con las anotaciones de Matías Succar (x3), Neri Bandiera (x2) y Marcos Martinich. Matheus Martins descontó para el ‘fogao’.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.