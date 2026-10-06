BTS ya está en Lima y ARMY hace cola en San Marcos a días del primer concierto: “¡Adiós, a las carpas!”

Imágenes exclusivas de la llegada del grupo de K-Pop, BTS, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. La banda surcoreana fue captada descendiendo del avión ante la expectativa de sus fans. | Canal N

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BTS ya está en Lima y la emoción entre sus seguidores peruanos no deja de crecer. Mientras RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se preparan para sus esperados conciertos en el Estadio San Marcos, los integrantes de ARMY ya comenzaron a concentrarse en los alrededores del recinto para asegurar su lugar en una de las noches más esperadas del año.

La agrupación surcoreana llegó a la capital peruana este lunes 5 de octubre, luego de su paso por Bogotá, Colombia, donde inició su recorrido por Sudamérica. Ahora, con BTS ya en territorio nacional, la cuenta regresiva para sus presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre entró en su etapa final.

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Y mientras los integrantes de la banda descansan y se preparan para subir al escenario, sus seguidores viven su propia aventura en las calles de Lima.

El cantante Kim Taehyung, conocido como V, figura en un retrato individual junto a una imagen grupal de los integrantes de la banda de K-pop BTS.

ARMY ya forma cola en San Marcos para ver a BTS

Una muestra de la expectativa que existe en Lima fue compartida por la cuenta de X Lima Antigua, que publicó fotografías de los seguidores que ya comenzaron a formar una cola para el primer concierto de BTS, programado para este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

ARMY ya toma San Marcos tras llegada de BTS a Lima: fans forman cola para el concierto del 7 de octubre. Captura: x.

“¡Adiós, a las carpas! ¡Comenzó a formarse la cola para el primer concierto de BTS del día Miércoles 7 de Octubre en el estadio de San Marcos!”, escribió la cuenta en X, acompañando el mensaje con fotografías tomadas por Vladimir Velásquez.

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ARMY ya toma San Marcos tras llegada de BTS a Lima: fans forman cola para el concierto del 7 de octubre. Captura: x.

BTS ya está en Lima

La llegada de BTS a Lima ocurrió este lunes 5 de octubre. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedentes de Colombia.

Su presencia en la capital peruana confirmó lo que miles de fanáticos habían esperado durante meses: el grupo finalmente está en el país para cumplir con sus tres presentaciones en el Estadio San Marcos.

Las medidas de seguridad alrededor de la llegada fueron estrictas, mientras que los seguidores también hicieron un llamado a respetar la privacidad de los artistas y evitar divulgar información sobre su ubicación.

La recomendación ha sido especialmente importante debido a la gran expectativa que existe alrededor de la visita. Para ARMY, recibir a BTS significa celebrar su llegada, pero también hacerlo de una manera que permita que los integrantes puedan descansar y prepararse para sus conciertos.

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ARMY ya toma San Marcos tras llegada de BTS a Lima: fans forman cola para el concierto del 7 de octubre. Captura: x.

Tres conciertos de BTS en San Marcos

BTS se presentará en Lima durante tres fechas: 7, 9 y 10 de octubre. El Estadio San Marcos será escenario de la esperada reunión entre la agrupación y sus seguidores peruanos.

El primer concierto, programado para este miércoles 7 de octubre, será el que marque oficialmente el debut de la gira BTS World Tour ‘Arirang’ en territorio peruano.

La expectativa alrededor del espectáculo también está relacionada con el regreso de los siete integrantes a los escenarios. Para ARMY, ver nuevamente juntos a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook convierte cada presentación en un momento especial.

Los fanáticos que ya se encuentran haciendo cola saben que todavía faltan algunos días para el primer concierto, pero la emoción parece superar cualquier cansancio. La llegada anticipada de seguidores a las inmediaciones del estadio demuestra hasta qué punto se ha esperado este encuentro.

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Los integrantes del grupo surcoreano BTS descienden por una escalera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Lima.

Lima se convierte en territorio ARMY

La llegada de BTS también ha cambiado el ambiente de distintos puntos de Lima. Durante los últimos días se han realizado actividades vinculadas con la visita del grupo y diferentes espacios de la ciudad han comenzado a recibir a fanáticos que llegan desde otras partes del Perú e incluso desde el extranjero.

Uno de los ejemplos es la iniciativa realizada en Santiago de Surco, donde una calle fue denominada simbólicamente como “Av. BTS” durante esta semana para recibir al grupo surcoreano y a sus seguidores.

A ello se suman los distintos proyectos organizados por fan clubs, reuniones y actividades que buscan convertir la visita de BTS en una celebración que vaya más allá de las tres noches de concierto. La presencia de los fanáticos alrededor de San Marcos es ahora otra muestra de ese movimiento.

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Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae