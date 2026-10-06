¿Dónde está la “Av. BTS” en Lima? Conoce la calle que fue rebautizada por una semana para recibir al grupo surcoreano y sus ARMY

Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae

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Lima suma por unos días una denominación especial vinculada con la llegada de BTS al Perú. La Municipalidad de Santiago de Surco dispuso que una calle del distrito lleve de forma simbólica el nombre de “Av. BTS” entre el 5 y el 11 de octubre, como parte de las actividades preparadas para recibir al grupo surcoreano.

La vía elegida es la calle Sacramento, ubicada en Surco. Durante esta semana, el lugar forma parte de las actividades dirigidas a la comunidad ARMY, nombre con el que se identifica a los seguidores de BTS. La iniciativa permite que los fanáticos puedan acudir al punto para tomarse fotografías junto a la señalización instalada por la municipalidad.

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La denominación temporal forma parte de una programación especial que también incluye actividades en el Parque de la Amistad. La Municipalidad de Surco informó que estas acciones se realizan junto con BTS Perú Fan Club y dentro de los proyectos de Road to 7, con actividades previstas hasta el sábado 11 de octubre.

La intervención coincide con la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Lima. BTS arribó este lunes 5 de octubre luego de sus presentaciones en Bogotá, Colombia, y su llegada al país estuvo acompañada por un operativo de seguridad en distintos puntos de la capital.

¿Dónde está la calle que lleva el nombre de Av. BTS?

La vía que recibe de manera simbólica el nombre de “Av. BTS” es la calle Sacramento, en el distrito de Santiago de Surco. La denominación estará vigente del 5 al 11 de octubre, según informó la municipalidad distrital.

El espacio fue preparado como uno de los puntos vinculados con la recepción del grupo surcoreano. La señalización permite identificar el nuevo nombre temporal de la calle y se convirtió en uno de los lugares destinados para fotografías de los seguidores.

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La Municipalidad de Surco también informó que el Parque de la Amistad será otro de los puntos principales de la denominada Semana BTS. Allí se desarrolla una programación especial vinculada con la llegada de la agrupación al Perú.

Surco prepara actividades para la comunidad ARMY

Surco prepara actividades para la comunidad ARMY

La Municipalidad de Santiago de Surco señaló que la iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con BTS Perú Fan Club. El programa busca acompañar la llegada del grupo mediante distintas actividades dirigidas a sus seguidores.

Entre las acciones previstas figura la entrega simbólica de la llave de la ciudad al club de fans de BTS en Perú. La actividad fue anunciada por un vocero de la municipalidad como parte de la recepción preparada para la agrupación.

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El representante municipal explicó que las actividades en el Parque de la Amistad complementarán la denominación temporal de la calle Sacramento. “Vamos a tener esta gran iniciativa para poder recibir a todas las ARMYs, a la comunidad maravillosa que tiene BTS y sobre todo también la primera visita que tiene el grupo acá al Perú”, señaló.

La denominación de la vía permanecerá durante siete días. Después del 11 de octubre, la calle Sacramento dejará de utilizar de manera simbólica el nombre de Av. BTS.

BTS llegó a Lima bajo un operativo de seguridad

Los integrantes de la banda surcoreana BTS caminan con sus equipajes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras su llegada a Lima para ofrecer tres conciertos en Perú. (ATU)

La llegada de BTS ocurrió este lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los siete integrantes arribaron a Lima después de ofrecer dos conciertos en Bogotá, Colombia.

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Las primeras imágenes del grupo en territorio peruano fueron registradas en el terminal aéreo. Los integrantes salieron por una zona especial del aeropuerto y abordaron el transporte dispuesto para su traslado hacia el hotel.

El desplazamiento contó con un operativo de seguridad. De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, efectivos de la Policía Nacional del Perú se ubicaron en los exteriores del hotel Marriott, en Miraflores, lugar señalado como destino de los integrantes de BTS.

También se observó un vehículo policial a la espera del bus que trasladaría al grupo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, hacia el hotel. Las medidas de seguridad acompañaron el recorrido de la agrupación desde su llegada a la capital.

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