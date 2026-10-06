Perú

¿Dónde está la “Av. BTS” en Lima? Conoce la calle que fue rebautizada por una semana para recibir al grupo surcoreano y sus ARMY

El cambio temporal coincide con la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Lima, donde permanecerán para sus presentaciones y actividades programadas

Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae
Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae
Guardar

Lima suma por unos días una denominación especial vinculada con la llegada de BTS al Perú. La Municipalidad de Santiago de Surco dispuso que una calle del distrito lleve de forma simbólica el nombre de “Av. BTS” entre el 5 y el 11 de octubre, como parte de las actividades preparadas para recibir al grupo surcoreano.

La vía elegida es la calle Sacramento, ubicada en Surco. Durante esta semana, el lugar forma parte de las actividades dirigidas a la comunidad ARMY, nombre con el que se identifica a los seguidores de BTS. La iniciativa permite que los fanáticos puedan acudir al punto para tomarse fotografías junto a la señalización instalada por la municipalidad.

PUBLICIDAD

La denominación temporal forma parte de una programación especial que también incluye actividades en el Parque de la Amistad. La Municipalidad de Surco informó que estas acciones se realizan junto con BTS Perú Fan Club y dentro de los proyectos de Road to 7, con actividades previstas hasta el sábado 11 de octubre.

La intervención coincide con la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Lima. BTS arribó este lunes 5 de octubre luego de sus presentaciones en Bogotá, Colombia, y su llegada al país estuvo acompañada por un operativo de seguridad en distintos puntos de la capital.

¿Dónde está la calle que lleva el nombre de Av. BTS?

La vía que recibe de manera simbólica el nombre de “Av. BTS” es la calle Sacramento, en el distrito de Santiago de Surco. La denominación estará vigente del 5 al 11 de octubre, según informó la municipalidad distrital.

El espacio fue preparado como uno de los puntos vinculados con la recepción del grupo surcoreano. La señalización permite identificar el nuevo nombre temporal de la calle y se convirtió en uno de los lugares destinados para fotografías de los seguidores.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Surco también informó que el Parque de la Amistad será otro de los puntos principales de la denominada Semana BTS. Allí se desarrolla una programación especial vinculada con la llegada de la agrupación al Perú.

Surco prepara actividades para la comunidad ARMY

Surco prepara actividades para la comunidad ARMY
Surco prepara actividades para la comunidad ARMY

La Municipalidad de Santiago de Surco señaló que la iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con BTS Perú Fan Club. El programa busca acompañar la llegada del grupo mediante distintas actividades dirigidas a sus seguidores.

Entre las acciones previstas figura la entrega simbólica de la llave de la ciudad al club de fans de BTS en Perú. La actividad fue anunciada por un vocero de la municipalidad como parte de la recepción preparada para la agrupación.

El representante municipal explicó que las actividades en el Parque de la Amistad complementarán la denominación temporal de la calle Sacramento. “Vamos a tener esta gran iniciativa para poder recibir a todas las ARMYs, a la comunidad maravillosa que tiene BTS y sobre todo también la primera visita que tiene el grupo acá al Perú”, señaló.

La denominación de la vía permanecerá durante siete días. Después del 11 de octubre, la calle Sacramento dejará de utilizar de manera simbólica el nombre de Av. BTS.

BTS llegó a Lima bajo un operativo de seguridad

Siete personas vestidas de negro con mascarillas y gorros llevan maletas con ruedas frente a la salida de un aeropuerto
Los integrantes de la banda surcoreana BTS caminan con sus equipajes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras su llegada a Lima para ofrecer tres conciertos en Perú. (ATU)

La llegada de BTS ocurrió este lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los siete integrantes arribaron a Lima después de ofrecer dos conciertos en Bogotá, Colombia.

Las primeras imágenes del grupo en territorio peruano fueron registradas en el terminal aéreo. Los integrantes salieron por una zona especial del aeropuerto y abordaron el transporte dispuesto para su traslado hacia el hotel.

El desplazamiento contó con un operativo de seguridad. De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, efectivos de la Policía Nacional del Perú se ubicaron en los exteriores del hotel Marriott, en Miraflores, lugar señalado como destino de los integrantes de BTS.

También se observó un vehículo policial a la espera del bus que trasladaría al grupo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, hacia el hotel. Las medidas de seguridad acompañaron el recorrido de la agrupación desde su llegada a la capital.

Temas Relacionados

BTSARMYMunicipalidad de Santiago de SurcoSurcoParque de la AmistadAeropuerto Internacional Jorge Chávezperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

Una elección reñida no se define necesariamente con el primer avance de resultados: estos son los pasos que siguen antes de conocer al ganador oficial

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

Decomiso de celulares no podría aplicarse en todos los colegios por falta de recursos: escuelas tendrían dificultades para custodiar equipos

La medida busca reducir las distracciones y favorecer la interacción entre estudiantes, pero los colegios deberán organizar espacios y procedimientos para recibir y devolver los equipos

Decomiso de celulares no podría aplicarse en todos los colegios por falta de recursos: escuelas tendrían dificultades para custodiar equipos

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de octubre

¿Cuándo se conocerán los resultados finales de las elecciones regionales y municipales 2026? Esto dice el cronograma electoral

La proclamación de autoridades municipales y regionales depende de la resolución de miles de actas observadas, un proceso que podría extenderse hasta la primera semana de noviembre

¿Cuándo se conocerán los resultados finales de las elecciones regionales y municipales 2026? Esto dice el cronograma electoral

Resultados ONPE EN VIVO al 92.710%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

La entidad electoral viene difundiendo las cifras de los comicios regionales y municipales conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO al 92.710%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

Franco Vidal celebra triunfo de su padre en Ate, se adjudica repunte de Allison y desliza que irá por la Presidencia

Francis Allison, optimista en remontar a López Aliaga: “Estamos peleando voto a voto. Podemos ganar”

Keiko Fujimori pide autorización al Senado para realizar dos viajes consecutivos a El Salvador y España

“Un nefasto precedente”: politólogo cuestiona al JNE por permitir fórmulas que podrían facilitar reelecciones encubiertas en Perú

ENTRETENIMIENTO

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

Shirley Arica se sincera sobre su cercanía con Mario Hart: “Me parece un hombre interesante”

V de BTS emociona a fans con sus respuestas sobre su paso por Perú: ¿ya llegaron a nuestro país?

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Jorge Luna anuncia que será padre por tercera vez: “Una personita viene en camino a cambiarlo todo”

DEPORTES

La enorme diferencia entre el valor de la selección peruana y la colombiana antes del amistoso por fecha FIFA 2026

La enorme diferencia entre el valor de la selección peruana y la colombiana antes del amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Argentina vs Benín en Perú: partido de despedida de Lionel Messi con su selección por fecha FIFA 2026

Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

Christian Cueva confía en remontar la serie ante Alianza Atlético y guarda silencio sobre la selección: “Estoy enfocado en Sport Boys”

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo