Perú

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

La diferencia entre Renovación Popular y Avanza País es de apenas 44.921 votos, mientras 1.921 actas quedan pendientes de revisión en el Jurado Electoral Especial

El Palacio Municipal de Lima al fondo con dos retratos circulares de los candidatos Rafael López Aliaga y Francis Allison
Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el procesamiento del 100% de las 26.351 actas electorales correspondientes a la elección municipal provincial de Lima Metropolitana, tras el escrutinio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, el organismo precisó que esta cifra no equivale al cómputo final, ya que un grupo de actas quedó pendiente de revisión por el Jurado Electoral Especial (JEE) antes de que pueda confirmarse un ganador definitivo.

De acuerdo con el reporte oficial, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 27,703% de los votos válidos, equivalentes a 1′444.201 sufragios, mientras Avanza País - Partido de Integración Social se ubica en segundo lugar con 26,841%, es decir, 1′399.280 votos. La diferencia entre ambas agrupaciones es de 44.921 votos, un margen que mantiene abierta la definición de la alcaldía capitalina.

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Dos hombres en primer plano delante de la fachada amarilla de un edificio colonial con balcones oscuros y arcos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presenta junto a un representante del partido Avanza País frente al Palacio Municipal de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.900 actas observadas

Un acta procesada es aquella que llegó al centro de cómputo y fue registrada en el sistema electoral, mientras que un acta contabilizada es la que no presenta observaciones y cuyos votos ya fueron incorporados al resultado oficial. Aunque las 26.351 actas de Lima Metropolitana completaron la primera etapa, solo 24.430, equivalentes al 92,710%, superaron el control de calidad y pasaron a integrar el cómputo definitivo.

Las 1.921 actas restantes, un 7,290% del total, fueron remitidas al JEE por presentar observaciones o solicitudes de impugnación y nulidad formuladas durante el escrutinio. Estos documentos deberán ser evaluados por el órgano electoral correspondiente antes de que sus votos puedan sumarse al resultado oficial. El reporte de la ONPE indica que no existen actas pendientes de envío, por lo que el proceso ya se encuentra en la etapa final de revisión.

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Gráfico de barras sobre resultados electorales municipales con porcentajes por partido político y mapa geográfico lateral de la provincia de Lima
Un reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 92,7 % ubica a Renovación Popular en primer lugar en las elecciones municipales de Lima. (ONPE)

Así se ubican las principales fuerzas políticas

El cómputo oficial, con el 92,710% de actas contabilizadas, ubica a las agrupaciones políticas en el siguiente orden:

  • Renovación Popular Perú: 27,703% — 1′444.201 votos.
  • Avanza País - Partido de Integración Social: 26,841% — 1′399.280 votos.
  • Partido Democrático Somos Perú: 15,087% — 786.530 votos.
  • Podemos Perú: 8,008% — 417.475 votos.
  • Alianza para el Progreso: 4,325% — 225.476 votos.
  • Ahora Nación: 3,573% — 186.257 votos.
  • Fuerza Popular: 2,619% — 136.546 votos.
  • Acción Popular: 2,414% — 125.832 votos.

El total de votos válidos asciende a 5′213.223, mientras que los votos emitidos alcanzan 5′636.000. A esa cifra se suman 131.069 votos en blanco, equivalentes al 2,326% de los sufragios emitidos, y 291.708 votos nulos, que representan el 5,176% del total.

Una mano deposita un sobre en una urna transparente con el texto ONPE, junto a un mapa de Perú y la Plaza Mayor de Lima al fondo
Los resultados a boca de urna marcarán las primeras tendencias de la elección por la Alcaldía Metropolitana de Lima, a la espera del avance del conteo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación Popular vs. Avanza País: voto a voto

La contienda por la alcaldía de Lima enfrenta a Rafael López Aliaga, fundador de Renovación Popular, con Francis Allison, candidato de Avanza País. López Aliaga encabeza la lista partidaria como candidato a primer regidor del Concejo Metropolitano de Lima, luego de que Luis Rubio renunciara a su postulación el 4 de agosto. La diferencia es de apenas 0,862%, lo que se considera un empate técnico.

Las actas observadas representan más de 400 mil votos pendientes de evaluación, cuyo resultado podría definir la victoria de uno de los dos partidos. Estas actas serán revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), que determinarán su validez de acuerdo con la normativa vigente. Solo después de resolver estos casos se podrá consolidar el resultado final de la segunda vuelta presidencial.

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