Carlos Desio reconoce que el duelo en Sullana “será un partido difícil” para Sport Boys: “Tenemos que dar vuelta a un resultado abultado”

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Carlos Desio reconoció que revertir el resultado del partido de ida será extremadamente difícil, aunque aseguró que su equipo saldrá a buscar el milagro con convicción y esperanza este martes en el Estadio Campeones del 36. (Sport Boys)

Sport Boys tiene una cita con lo imposible. Este martes 6 de octubre, a las 15:00 horas, el conjunto del Callao viajará hasta Sullana para enfrentar a Alianza Atlético en la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026.

El contexto no puede ser más adverso: los rosados llegan con una derrota de 5-2 del partido de ida y necesitan una remontada histórica para seguir con vida en el torneo. Su técnico, Carlos Desio, lo sabe y no esquivó la realidad, aunque tampoco dejó de aferrarse a la ilusión.

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La montaña que debe escalar Sport Boys

El conjunto rosado necesita una remontada de cuatro goles para avanzar directamente ante Alianza Atlético, mientras que un triunfo por tres tantos llevará la semifinal a la definición por penales. (Copa de la Liga)

El número habla por sí solo. Un 5-2 en contra obliga a los visitantes a ganar por cuatro goles de diferencia para clasificar directamente, o por tres para llevar la eliminatoria a los penales. Cualquiera de los dos escenarios implica una actuación extraordinaria lejos de casa, ante un rival que en el duelo de ida demostró una superioridad aplastante.

Desio fue claro al momento de dimensionar el desafío: “Va a ser un partido difícil porque tenemos un resultado adverso y necesitamos revertir eso y la imagen del partido de ida, ir con la esperanza e ilusión y convencidos que tenemos que dar vuelta a un resultado abultado”. El entrenador no intentó disfrazar la magnitud del obstáculo, pero tampoco renunció a la posibilidad de superarlo.

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El estratega también detalló cuál será la clave táctica para intentar la hazaña: “Siempre es complicado estar abajo, sobre todo un 3-0 porque necesitas acortar rápido la diferencia y sobre todo mantener el cero en nuestro arco y a partir de ahí poder generar situaciones y acortar la diferencia”. La ecuación, en papel, es sencilla: primero cerrar el arco, después atacar. Ejecutarla ante Alianza Atlético en su propio estadio es otra historia.

Un plantel corto que preocupa al técnico

La escasez de jugadores es otra dificultad para Sport Boys. Carlos Desio reveló que entrena con 14 profesionales, un escenario que reduce sus alternativas para buscar la remontada. (Copa de la Liga)

Más allá del marcador global en contra, Desio enfrenta otro problema que complica aún más la preparación del equipo: la escasez de efectivos disponibles. El DT admitió que la plantilla atraviesa un momento delicado en cuanto a números: “El equipo está bien, el plantel está muy corto, estoy entrenando con 14 profesionales, eso me preocupa un poco pero se entrenó bien y el plantel dentro de todo está bien”.

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Catorce futbolistas profesionales para afrontar una semifinal de vuelta en la que se necesita marcar al menos tres goles es, cuanto menos, una situación límite. Sin embargo, el técnico prefirió destacar el estado anímico del grupo y la calidad del trabajo en los entrenamientos previos al partido, señales que, según su lectura, permiten mantener encendida la llama de la esperanza.

La falta de profundidad en el banco de suplentes reduce el margen de maniobra de Desio durante el partido. Cada decisión táctica tendrá un peso mayor, y cualquier lesión o expulsión podría comprometer seriamente las posibilidades de sostener el plan de juego durante los 90 minutos.

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El premio: una final ante Sporting Cristal

El ganador de la semifinal entre Sport Boys y Alianza Atlético enfrentará a Sporting Cristal en la final de la Copa Caliente, luego de que los celestes eliminaran a ADT con un global de 6-0. (Copa de la Liga)

Del otro lado de esta eliminatoria espera un incentivo poderoso. El equipo que supere la serie entre Sport Boys y Alianza Atlético se medirá en la gran final de la Copa Caliente ante Sporting Cristal, club que ya tiene su lugar asegurado tras eliminar a ADT con un contundente 6-0 en el marcador global.

El partido se disputará en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y podrá seguirse en señal abierta a través de América TV, así como de manera online mediante la aplicación América tvGO. La plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Bicolor+, también transmitirá el encuentro.

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Para Alianza Atlético, la misión es concreta: defender la ventaja construida en el Callao, administrar el partido y cerrar el paso a la final. Para Sport Boys, en cambio, la tarde del martes exige transformar la ilusión en goles, el convencimiento en eficacia y la escasez de recursos en una hazaña que el fútbol peruano difícilmente olvidaría. Desio lo pide, el grupo lo intenta. El campo de Sullana dirá si el milagro es posible.