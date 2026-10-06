Perú

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fueron trasladados bajo un amplio operativo de seguridad

Imágenes exclusivas de la llegada del grupo de K-Pop, BTS, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. La banda surcoreana fue captada descendiendo del avión ante la expectativa de sus fans. | Canal N
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BTS ya está en Perú. La agrupación surcoreana llegó este lunes 5 de octubre a Lima luego de ofrecer dos conciertos en Bogotá, Colombia. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tocaron suelo peruano por primera vez y fueron recibidos bajo un amplio operativo de seguridad.

Las primeras imágenes de la banda fueron captadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los integrantes descendieron por una zona especial del terminal y se dirigieron hacia el transporte que los llevaría hasta su hotel, mientras se desplegaba el operativo para garantizar su desplazamiento por las calles de Lima.

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Video exclusivo muestra los primeros momentos de los integrantes de BTS al bajar del avión en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú.

Traslado de BTS bajo operativo de seguridad

Swissport se encargó de trasladar a BTS desde su vuelo chárter hacia el terminal del aeropuerto. Posteriormente, los integrantes de la agrupación caminaron hacia la salida para abordar su caravana de seguridad, que los trasladaría desde el Callao hasta su hotel.

Como parte del operativo, la Policía motorizada se encarga de liberar las avenidas y detener el tránsito durante el desplazamiento de la caravana. De esta manera, se facilita el recorrido de los integrantes de BTS hasta su hotel, mientras sus seguidores esperan conocer más detalles sobre su llegada al país.

Un grupo de personas desciende por una escalera metálica exterior junto a un autobús morado que transita por la pista del aeropuerto
Los integrantes del grupo surcoreano BTS descienden por una escalera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada a Lima.

¿Dónde se va hospedar BTS?

Según imágenes compartidas en redes sociales, un fuerte contingente policial se encuentra en los exteriores del hotel Marriott, en el distrito de Miraflores, como parte de las medidas de seguridad desplegadas tras la llegada de la popular boy band al país.

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Las imágenes muestran a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardando el lugar, así como un vehículo de la institución que estaría a la espera de la llegada del bus que traslada a los integrantes de BTS desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

Composición con policías junto a un patrullero en una calle y personas reunidas de noche frente a la entrada del hotel JW Marriott
Agentes de la Policía Nacional del Perú resguardan los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores ante la presencia de seguidores del grupo BTS.

BTS se prepara para tres conciertos en Lima

La llegada de BTS se produce pocos días antes de sus tres presentaciones en Lima. La agrupación surcoreana tiene programados conciertos para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde se espera la presencia de miles de fanáticas.

Estas serán las primeras presentaciones de BTS en Perú, por lo que la llegada de sus integrantes representa uno de los momentos más esperados por ARMY. La banda arribó al país después de sus presentaciones en Bogotá, como parte de su recorrido internacional.

BTS en Lima, el fandom exhorta a no difundir ubicaciones ni actividades privadas
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ARMY espera el debut de BTS en Perú

La presencia de BTS en Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes llevaban tiempo esperando la oportunidad de ver a la agrupación en el país. Con la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, la cuenta regresiva para sus tres conciertos entra en su etapa final.

Los integrantes permanecerán en Lima antes de sus presentaciones en el Estadio San Marcos. Los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre marcarán el debut de BTS en Perú y reunirán a miles de seguidores que esperan disfrutar de sus primeras presentaciones frente al público local.

Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos
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