A qué hora juega Argentina vs Benín en Perú: partido de despedida de Lionel Messi con su selección por fecha FIFA 2026

Argentina se alista para despedir a su capitán, Lionel Messi. Crédito: Agencias

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Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre en un amistoso internacional que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y marcará una jornada especial para la selección campeona del mundo en Qatar 2022, que volverá a contar con su capitán después de su ausencia en los dos primeros partidos de esta fecha FIFA.

El compromiso también tendrá un significado especial para Messi, quien disputará su último partido con la camiseta albiceleste. La AFA prepara una ceremonia para homenajear al delantero, por lo que el encuentro ante el conjunto africano será mucho más que un choque de práctica para los aficionados argentinos.

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A qué hora juega Argentina vs Benín para despedida de Messi por fecha FIFA 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Argentina y Benín está programado para las 18:00 horas de Perú. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Argentina y se disputará en el Estadio Monumental, donde se espera un lleno total para acompañar la despedida de Lionel Messi. Estos son los horarios para seguir el partido en los principales países de la región:

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

México: 17:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

El último partido de Messi con la selección argentina

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial para Lionel Messi, quien volverá a vestir la camiseta de Argentina en una jornada que estará marcada por el homenaje al capitán de la Albiceleste. Después de más de dos décadas defendiendo a su país, el delantero se prepara para vivir una noche especial en el Estadio Monumental.

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La AFA tiene previsto un reconocimiento para el futbolista, con diferentes actividades antes y durante la jornada. La expectativa también se reflejó en la venta de entradas, que se agotaron rápidamente ante la posibilidad de ver una vez más al máximo referente del fútbol argentino con la selección.

Messi no estuvo presente en los recientes compromisos frente a Bolivia y Burkina Faso, por lo que su regreso será uno de los principales atractivos de la jornada. El delantero buscará cerrar este ciclo con la ‘albiceleste’ acompañado por sus compañeros y ante un Monumental colmado.

A lo largo de su trayectoria internacional, la ‘Pulga’ llevó a Argentina a conquistar títulos que marcaron una época, entre ellos la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, frente a Benín, tendrá la oportunidad de protagonizar una última noche especial con la camiseta que defendió durante más de 20 años.

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La selección argentina despedirá a su ídolo Lionel Messi en un especial duelo. Crédito: REUTERS/Carlos Barria

¿Cómo llega Argentina?

La selección argentina llega a este encuentro después de protagonizar dos goleadas en sus primeros partidos de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Posteriormente, la ‘albiceleste’ volvió a mostrar su poder ofensivo y vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental. El resultado le permitió llegar al último partido de esta serie con 11 goles marcados y ninguno recibido.

Argentina buscará cerrar esta fecha FIFA con otra victoria, aunque el principal foco estará puesto en la despedida de Messi. El capitán se sumará al equipo para su último compromiso con la selección y tendrá la oportunidad de cerrar su etapa internacional ante su público en Buenos Aires.

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El duelo frente a Benín será, así, una jornada especial para la ‘albiceleste’ y sus aficionados, que acudirán al Monumental para acompañar al máximo referente de la historia reciente del fútbol argentino en su última presentación con la camiseta nacional.