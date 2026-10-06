Perú Deportes

A qué hora juega Argentina vs Benín en Perú: partido de despedida de Lionel Messi con su selección por fecha FIFA 2026

La ‘albiceleste’ se medirá ante el combinado africano en el Estadio Monumental, en una jornada especial que marcará el último encuentro del capitán argentino con la camiseta de su país. Revisa el horario y todos los detalles

Argentina se alista para despedir a su capitán, Lionel Messi.
Argentina se alista para despedir a su capitán, Lionel Messi. Crédito: Agencias
Guardar

Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre en un amistoso internacional que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y marcará una jornada especial para la selección campeona del mundo en Qatar 2022, que volverá a contar con su capitán después de su ausencia en los dos primeros partidos de esta fecha FIFA.

El compromiso también tendrá un significado especial para Messi, quien disputará su último partido con la camiseta albiceleste. La AFA prepara una ceremonia para homenajear al delantero, por lo que el encuentro ante el conjunto africano será mucho más que un choque de práctica para los aficionados argentinos.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Argentina vs Benín para despedida de Messi por fecha FIFA 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Argentina y Benín está programado para las 18:00 horas de Perú. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Argentina y se disputará en el Estadio Monumental, donde se espera un lleno total para acompañar la despedida de Lionel Messi. Estos son los horarios para seguir el partido en los principales países de la región:

  • Perú: 18:00 horas
  • Colombia: 18:00 horas
  • Ecuador: 18:00 horas
  • México: 17:00 horas
  • Bolivia: 19:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Argentina: 20:00 horas
  • Uruguay: 20:00 horas
  • Brasil: 20:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina

El último partido de Messi con la selección argentina

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial para Lionel Messi, quien volverá a vestir la camiseta de Argentina en una jornada que estará marcada por el homenaje al capitán de la Albiceleste. Después de más de dos décadas defendiendo a su país, el delantero se prepara para vivir una noche especial en el Estadio Monumental.

PUBLICIDAD

La AFA tiene previsto un reconocimiento para el futbolista, con diferentes actividades antes y durante la jornada. La expectativa también se reflejó en la venta de entradas, que se agotaron rápidamente ante la posibilidad de ver una vez más al máximo referente del fútbol argentino con la selección.

Messi no estuvo presente en los recientes compromisos frente a Bolivia y Burkina Faso, por lo que su regreso será uno de los principales atractivos de la jornada. El delantero buscará cerrar este ciclo con la ‘albiceleste’ acompañado por sus compañeros y ante un Monumental colmado.

A lo largo de su trayectoria internacional, la ‘Pulga’ llevó a Argentina a conquistar títulos que marcaron una época, entre ellos la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, frente a Benín, tendrá la oportunidad de protagonizar una última noche especial con la camiseta que defendió durante más de 20 años.

La selección argentina despedirá a su ídolo Lionel Messi en un especial duelo. Crédito: REUTERS/Carlos Barria
La selección argentina despedirá a su ídolo Lionel Messi en un especial duelo. Crédito: REUTERS/Carlos Barria

¿Cómo llega Argentina?

La selección argentina llega a este encuentro después de protagonizar dos goleadas en sus primeros partidos de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Posteriormente, la ‘albiceleste’ volvió a mostrar su poder ofensivo y vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental. El resultado le permitió llegar al último partido de esta serie con 11 goles marcados y ninguno recibido.

Argentina buscará cerrar esta fecha FIFA con otra victoria, aunque el principal foco estará puesto en la despedida de Messi. El capitán se sumará al equipo para su último compromiso con la selección y tendrá la oportunidad de cerrar su etapa internacional ante su público en Buenos Aires.

El duelo frente a Benín será, así, una jornada especial para la ‘albiceleste’ y sus aficionados, que acudirán al Monumental para acompañar al máximo referente de la historia reciente del fútbol argentino en su última presentación con la camiseta nacional.

Temas Relacionados

Selección argentinaSelección de BenínLionel Messiperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

El experimentado zaguero central, que disfruta su última etapa como profesional en Sport Boys, recordó las veces que los hinchas atacaban a los jerarcas de la ‘bicolor’, obsesionados por un recambio que no da luces

Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

Christian Cueva confía en remontar la serie ante Alianza Atlético y guarda silencio sobre la selección: “Estoy enfocado en Sport Boys”

El mediocampista habló en el aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a Piura y dejó en claro que su prioridad es el equipo rosado, aunque en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de volver al equipo nacional

Christian Cueva confía en remontar la serie ante Alianza Atlético y guarda silencio sobre la selección: “Estoy enfocado en Sport Boys”

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol internacional y sudamericano ofrece una cartelera con compromisos que pueden influir en la tabla de la UEFA Nations League, así como otras ligas de la región

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs Colombia: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección peruana cerrará su gira norteamericana enfrentando al conjunto ‘cafetero’, un rival directo de las Eliminatorias Sudamericanas. Los de Mano Menezes esperan despedirse con un triunfo. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú vs Colombia: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El cuadro que dirige Carlos Desio debe ganar por al menos tres goles de diferencia para buscar la tanda por penales frente a los piuranos, que seguro jugarán con la desesperación de rival. Conoce los horarios

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal celebra triunfo de su padre en Ate, se adjudica repunte de Allison y desliza que irá por la Presidencia

Franco Vidal celebra triunfo de su padre en Ate, se adjudica repunte de Allison y desliza que irá por la Presidencia

Francis Allison, optimista en remontar a López Aliaga: “Estamos peleando voto a voto. Podemos ganar”

Keiko Fujimori pide autorización al Senado para realizar dos viajes consecutivos a El Salvador y España

“Un nefasto precedente”: politólogo cuestiona al JNE por permitir fórmulas que podrían facilitar reelecciones encubiertas en Perú

Miembro de mesa: ¿cuánto es la multa si no asististe a cumplir tu función?

ENTRETENIMIENTO

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

Shirley Arica se sincera sobre su cercanía con Mario Hart: “Me parece un hombre interesante”

V de BTS emociona a fans con sus respuestas sobre su paso por Perú: ¿ya llegaron a nuestro país?

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Jorge Luna anuncia que será padre por tercera vez: “Una personita viene en camino a cambiarlo todo”

DEPORTES

Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

Christian Cueva confía en remontar la serie ante Alianza Atlético y guarda silencio sobre la selección: “Estoy enfocado en Sport Boys”

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs Colombia: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026