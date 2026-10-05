Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de partidos de hoy lunes 5 de octubre reúne una nueva fecha de la UEFA Nations League, cuatro encuentros del Torneo Clausura argentino y un duelo que puede influir en la cima del fútbol uruguayo.

En el certamen europeo, uno de los cruces centrales será el de Francia vs Bélgica por el liderato del grupo A. El cuadro ‘bleu’ ya derrotó a Bélgica en el enfrentamiento anterior con el gol de Michael Olise y luego empató ante Italia (la figura de Bayern Múnich volvió a anotar), mientras que el conjunto belga llega después de imponerse contra Turquía.

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La zona también ofrecerá el partido entre Italia y Turquía. La ‘azzurri’ se recuperó de su caída inicial frente a los belgas con una victoria como visitante ante los turcos y un empate contra los franceses.

El otro destacado será Rumanía vs Suecia, correspondiente al grupo H. Bosnia y Herzegovina recibirá a Polonia en el otro encuentro de esa llave, por lo que ambos partidos tendrán incidencia en la clasificación del grupo.

La lista de encuentros europeos también incluye a Chipre ante Letonia, Ucrania frente a Hungría, Irlanda del Norte contra Georgia y Montenegro ante Armenia. UEFA informó que la fase de liga comenzó el 24 de septiembre y se extenderá hasta el 17 de noviembre.

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Por otro lado, en Argentina, Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba en uno de los cuatro partidos previstos para este lunes en el Torneo Clausura. La fecha continuará con dos encuentros en paralelo: Estudiantes de La Plata enfrentará a Gimnasia de Mendoza y Vélez Sarsfield será local ante Platense. En tanto, el Banfield vs Rosario Central completarán la programación de la Liga Profesional.

Finalmente, en Uruguay, Nacional será local ante Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, por la fecha 9 del Torneo Clausura. El visitante necesita ganar para recuperar la punta del campeonato, mientras que el equipo ‘tricolor’ busca acercarse a los puestos de vanguardia.

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Partidos amistosos internacionales

- Ecuador 1-1 (6-7) Panamá (Finalizado)

- Uganda vs República Democrática del Congo (08:00 horas)

- Mauricio vs Sri Lanka (10:00 horas)

- Ruanda vs Kenia (11:00 horas)

- Liechtenstein vs Gibraltar (13:45 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Nations League

- Chipre vs Letonia (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Francia vs Bélgica (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Italia vs Turquía (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Rumanía vs Suecia (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Bosnia y Herzegovina vs Polonia (13:45 horas / Disney+)

- Ucrania vs Hungría (13:45 horas / Disney+)

- Irlanda del Norte vs Georgia (13:45 horas / Disney+)

- Montenegro vs Armenia (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Concacaf Nations League

- Guadalupe vs Santa Lucía (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Cuba vs San Cristóbal y Nieves (16:00 horas / YouTube Concacaf)

- Martinica vs El Salvador (17:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guatemala vs Surinam (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Bermudas vs Barbados (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Granada vs Bonaire (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Honduras vs Jamaica (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Central Córdoba (14:45 horas / TNT Sports, Max)

- Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de Mendoza (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Vélez Sarsfield vs Platense (17:00 horas / TNT Sports, Max)

- Banfield vs Rosario Central (19:15 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina)

Partido de fútbol uruguayo

- Nacional vs Montevideo City Torque (18:00 horas / Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- DIM vs Independiente de Santa Fe (19:00 horas / RCN, Win Sports)