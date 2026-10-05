Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

La cantante Handa llora durante una transmisión en directo tras referirse a su situación sentimental y a la relación con su pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante urbana peruana Handa atraviesa un complicado momento personal luego de protagonizar una inesperada escena durante una transmisión en vivo por TikTok. La artista se encontraba conversando con sus seguidores cuando, en medio del live, habría encontrado mensajes que interpretó como evidencia de una presunta infidelidad de su pareja, Gio, con otra mujer.

Lo que comenzó como una transmisión habitual terminó convirtiéndose en un momento de angustia para la intérprete, quien no pudo contener las lágrimas al revisar la información que tenía delante. Handa manifestó su sorpresa y dolor frente a los usuarios que se encontraban conectados, mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo.

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La situación se volvió todavía más tensa cuando su pareja apareció en medio del momento de crisis. La influencer lo enfrentó y le pidió que abandonara su vivienda, mientras él, según el relato difundido, negaba las acusaciones.

La cantante posteriormente volvió a pronunciarse en sus redes sociales y dejó claro que todavía se encuentra afectada por lo sucedido. Agradeció las muestras de preocupación que recibió de sus seguidores, aunque reconoció que por ahora no se siente preparada para conversar sobre lo ocurrido.

Un momento increíblemente vulnerable y doloroso captado en vivo. La influencer Handa no pudo contener las lágrimas al enterarse, gracias a sus seguidores, de la infidelidad de su pareja mientras transmitía en directo. TikTok.

Handa descubre mensajes durante una transmisión en vivo

El momento que desencadenó la crisis ocurrió mientras Handa realizaba un live en TikTok. La artista urbana estaba conversando con sus seguidores y reproduciendo música cuando inesperadamente encontró información relacionada con su pareja.

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Al revisar los mensajes, la cantante habría identificado conversaciones que, desde su perspectiva, evidenciaban que Gio había estado en otro lugar junto a una mujer. La reacción de Handa fue inmediata y comenzó a expresar su desconcierto frente a las personas que observaban la transmisión.

“Es increíble. No lo puedo creer. Sí, él fue a otro lugar... Ahora entiendo, porque la chica pudo verlo. Aquí comentan que se fueron a las 10 y él no estaba. ¡Dios mío!”, exclamó la cantante. El desconcierto rápidamente se convirtió en tristeza. Handa comenzó a llorar mientras intentaba procesar la información que acababa de encontrar durante la transmisión.

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Impactante momento en que la influencer Handa descubre durante una transmisión en vivo que su pareja de ocho años le era infiel. Su reacción de dolor se ha vuelto viral en las redes sociales. TikTok.

Handa asegura que no sería la primera vez

En medio de su reacción, la cantante también dejó entrever que la situación no sería completamente nueva para ella. Según lo expresado durante la transmisión, Gio ya habría sido infiel anteriormente, por lo que el descubrimiento habría reavivado una situación que la artista ya habría enfrentado dentro de su relación.

Este detalle aumentó la carga emocional del momento, debido a que Handa no solamente estaría procesando una nueva sospecha sobre su pareja, sino también recordando situaciones anteriores que, según su relato, ya habían generado problemas entre ambos.

La artista continuó revisando la información mientras sus seguidores intentaban acompañarla mediante los comentarios del live. La transmisión permitió observar directamente su reacción ante lo que estaba descubriendo, convirtiendo un momento íntimo y doloroso en una situación pública.

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Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.

Handa enfrenta a su novio y le pide que abandone su casa

El momento más tenso ocurrió cuando Gio apareció durante el episodio de llanto de Handa. La presencia del joven desencadenó una confrontación entre ambos.

Visiblemente afectada, la cantante decidió ponerle un límite y le exigió que abandonara su vivienda. Handa dejó claro que ella no pensaba marcharse de su propia casa y que, en todo caso, sería él quien tendría que retirarse. “¡Sal de mi casa! ¡No me iré, te vas tú! Maldita sea, lo sabía”, le recriminó.

Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.

La artista continuó expresando su molestia mientras hacía referencia a una mujer identificada como “Soy Diana”, quien, según las palabras de Handa, habría estado relacionada con una situación anterior. “Ya borraste a Soy Diana, la que iba al hotel… No me importa ya”, manifestó.

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Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.

Handa agradece el apoyo y reconoce que aún no está preparada para hablar

La publicación realizada después de la transmisión mostró que el impacto emocional de lo ocurrido no terminó cuando finalizó el live. Handa continuó afectada por la situación y decidió agradecer a quienes intentaron comunicarse con ella.

Su mensaje fue breve, pero significativo. La cantante reconoció que había personas interesadas en saber cómo se encontraba y dispuestas a conversar con ella, aunque todavía no se sentía preparada para hacerlo. “Gracias a todos los que se preocupan y quieren hablar conmigo. No me siento lista”, escribió en su red social.

Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.