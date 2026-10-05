Perú

Franco Vidal celebra triunfo de su padre en Ate, se adjudica repunte de Allison y desliza que irá por la Presidencia

El virtual primer regidor, quien postuló en la fórmula encabezada por su padre, afirmó que continuará trabajando en la jurisdicción antes de evaluar una eventual candidatura a la Presidencia

Franco Vidal
Franco Vidal celebró el triunfo de su padre, Manuel Vidal Camargo, quien obtuvo el 54,1 % de los votos en Ate, según el 92,6 % del escrutinio de la ONPE
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El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, celebró este lunes el amplio triunfo electoral de su padre, Manuel Vidal Camargo (Avanza País), en la alcaldía del distrito y reivindicó el papel de su gestión en el resultado obtenido por Francis Allison, de su mismo partido, en la disputa por la alcaldía de Lima.

Vidal, quien postuló como candidato a primer regidor en la lista que encabezó su padre, fue consultado durante una transmisión en Kick por el 54,1 % de los respaldos obtenidos, frente al 19 % de la lista de Renovación Popular y el 7,2 % de Podemos Perú, según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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“No hay mejor manera de celebrar que venir a ver las obras”, dijo mientras era aclamado por vecinos, que le entregaban regalos y agua mineral y le pedían que postulara a la Presidencia en las próximas elecciones. “Dios mediante”, les respondía.

Sostuvo que el resultado electoral de Ate fue clave para mantener a Allison en una disputa voto a voto con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionado por una supuesta “reelección encubierta”, debido a que encabeza una fórmula municipal cuyo candidato a alcalde renunció.

Franco Vidal
Atribuyó a Ate un papel clave en la disputa por Lima y sostuvo que el resultado del distrito permitió a Francis Allison mantenerse en una competencia estrecha con Rafael López Aliaga

“Ate Vitarte ha sido el bastión para que el señor Francis Allison aún tenga esa pelea voto a voto con el señor Rafael López Aliaga y podamos soñar con llegar también a Lima Metropolitana”, afirmó.

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Con el 92,6 % del escrutinio oficial, Allison obtiene el 26,8 % de los votos, mientras que López Aliaga alcanza el 27,7 %, según la ONPE.

Vidal también aseguró que participó directamente en las campañas de candidatos de la formación política a la que pertenece en varios distritos de Lima Este y atribuyó parte de sus resultados al respaldo que, según dijo, mantiene entre los vecinos de su jurisdicción.

“He apoyado también la campaña de San Luis, directamente, entre otras campañas que creo que dieron resultados”, afirmó. Añadió que los candidatos que siguieron sus recomendaciones fueron elegidos y sostuvo que su desempeño electoral lo consolida como “un líder en todo Lima Este”.

Destacó además la votación obtenida por su padre y planteó que, de haber encabezado él la lista, el porcentaje podría haber sido todavía mayor. “¿Qué hubiera sido si yo postulara directamente? De repente sacábamos 90 %”, ironizó al jactarse de haber “matado a la vieja política”.

Francis Allison es abogado y político peruano, con una trayectoria pública ligada principalmente a Magdalena del Mar, donde fue elegido alcalde por primera vez en 2002 y luego reelegido en otros comicios.
Reivindicó su influencia política en Lima Este al asegurar que participó en campañas de candidatos de Avanza País en otros distritos y que varios de ellos fueron elegidos

No obstante, consultado por su futuro político y por la posibilidad de postular a la Presidencia, Vidal evitó confirmar una eventual candidatura y pidió esperar. “Voy a trabajar cuatro años más en Ate y de ahí evaluaré la posibilidad (...) Eso ya se verá más adelante. Ahorita vamos a trabajar cuatro años más”, replicó.

Vidal afirmó que su prioridad será mantener el trabajo en Ate y garantizar la continuidad de las obras. “En Ate ya no tenemos un solo líder, tenemos dos líderes”, afirmó al precisar que él se encargará de las obras, mientras que su padre asumirá principalmente las tareas vinculadas con la seguridad ciudadana.

Sobre la elección de Lima, el streamer evitó pronunciarse por un ganador antes de que concluya el conteo oficial de la ONPE y afirmó que trabajará con quien resulte elegido. “Esperemos que, sea Francis Allison o Rafael López Aliaga, voltee a ver las periferias”, zanjó.

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