Francis Allison, optimista en remontar a López Aliaga: “Estamos peleando voto a voto. Podemos ganar”

Francis Allison sostiene que aún puede superar a Rafael López Aliaga en el resultado final y afirma que la diferencia es menor al 1 %

Guardar

El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, afirmó este lunes que aún puede superar al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en el resultado final de las elecciones municipales y aseguró que defenderá “hasta el último voto” mientras se resuelven las actas observadas e impugnadas.

“Estamos en una posición que podemos revertir esto, estamos a menos de 1 % y el número de actas que van a procesar tienen más de 400.000 votos. Por supuesto que lucharemos hasta el último voto”, declaró en una entrevista con el pódcast del diario El Comercio.

PUBLICIDAD

“¿Puedo ser alcalde de Lima? Sí. Puedo ser alcalde electo en unos días, acabando esto”, agregó.

Allison señaló que su campaña ha analizado el escenario con expertos y que la disputa electoral se trasladará ahora a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, eventualmente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El candidato de Avanza País defenderá “hasta el último voto” mientras se procesan las actas observadas e impugnadas, que, según dijo, representan más de 400.000 votos

“Cada resolución de los JEE que consideremos no acusa a la ley, va a ser refutada. La gente me conoce, soy un hombre de mano firme. Nosotros no vamos a regalar ni un voto a nadie”, manifestó.

Aseguró, sin embargo, que respetará el resultado definitivo, incluso si termina favoreciendo a López Aliaga. “Nosotros estamos peleando voto a voto. Podemos ganar. Y si salí (a declarar) es porque soy un demócrata, yo voy a respetar el resultado, sea cual sea, le daré la mano a quien gane, esa es mi obligación democrática. Y ofreceré apoyo también para Lima y los limeños”, afirmó.

PUBLICIDAD

En ese sentido, dijo que no atribuirá a un supuesto fraude una eventual derrota ni recurrirá a expresiones como “anforazo a medianoche”, en referencia a declaraciones de López Aliaga. “Eso me parece una tontería”, sostuvo.

De igual modo, descartó incorporarse a una eventual gestión municipal de López Aliaga en caso de perder las elecciones y afirmó que ejercerá una oposición crítica desde fuera de la administración.

“Yo no soy ‘lamesuelas’ de nada, que quede claro, de nadie. Yo soy un hombre digno y firme en mis convicciones”, sostuvo.

Allison aseguró que respaldará las decisiones que considere beneficiosas para la ciudad, pero cuestionará aquellas con las que discrepe. “Seré un político crítico, apoyaré lo bueno, pero no lo malo”, señaló.

PUBLICIDAD

Allison asegura que respetará el resultado definitivo, incluso si favorece a López Aliaga, y descarta atribuir una eventual derrota a un supuesto fraude

Asimismo, cuestionó la posibilidad de que López Aliaga designe al actor y comediante Carlos Álvarez como responsable de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

“Nos están matando todos los días y quiere poner a alguien que viene a aprender, tiene cero minutos de experiencia en luchar contra el crimen organizado. Esto es una burla”, afirmó.

Ante una eventual derrota de López Aliaga, Allison dijo esperar que reconozca los resultados. “Que sea demócrata y que no diga, cuando gana, que el JNE y la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) funcionaron, pero cuando pierde que no”, declaró.

PUBLICIDAD

El escrutinio oficial arroja hasta ahora, con el 92.710 % de actas contabilizadas, un 27.703 %para López Aliaga y un 26.841 % para Allison, con una diferencia de menos de 44,921 votos entre ambos.