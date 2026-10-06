Decomiso de celulares no podría aplicarse en todos los colegios por falta de recursos: escuelas tendrían dificultades para custodiar equipos

Se abre el debate sobre la desconexión digital en el entorno escolar. Este informe aborda la reciente reglamentación sobre el uso de teléfonos móviles, el impacto en la concentración de los alumnos, la disminución del ciberbullying y la responsabilidad que asumen los colegios al resguardar los equipos. Exitosa

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La restricción del uso de celulares en colegios públicos y privados del Perú abre un desafío adicional para las instituciones educativas: definir cómo recibir, custodiar y devolver los equipos durante la jornada escolar. La medida busca reducir las distracciones y favorecer mejores condiciones para el aprendizaje, pero su aplicación podría variar según los recursos disponibles en cada plantel.

Paul Neira, especialista en políticas educativas, señaló en diálogo con Exitosa que el reglamento de la norma coloca sobre los colegios una responsabilidad vinculada con el cuidado de los teléfonos. Según explicó, las instituciones deben contar con las capacidades necesarias para establecer un espacio destinado a recibir los equipos de los estudiantes que los lleven al centro educativo.

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El especialista advirtió que esta exigencia puede representar una dificultad para los colegios estatales que no cuentan con recursos económicos suficientes para implementar un sistema de custodia. La devolución también requiere garantías sobre el estado del equipo, lo que suma una tarea administrativa a las obligaciones que ya cumplen las instituciones.

Colegios deberán asumir la custodia de los teléfonos

Estudiantes asisten a clases en un aula en Perú junto a una señalización que prohíbe el uso de teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la explicación del experto, el reglamento establece que los colegios pueden disponer de un espacio físico para recibir los celulares de los estudiantes. El especialista describió este sistema como una especie de “parqueadero de celulares”, donde cada equipo debe permanecer bajo cuidado durante el horario escolar.

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La dificultad aparece en aquellos colegios que no cuentan con condiciones económicas para implementar este mecanismo. Neira sostuvo que existen instituciones en Lima donde los estudiantes dejan sus teléfonos al ingresar y luego los reciben al término de la jornada, pero señaló que esa práctica no necesariamente puede trasladarse a todos los colegios del país.

El procedimiento también implica una responsabilidad sobre la conservación de los equipos. La institución debe procurar que cada teléfono sea devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, según la explicación del especialista.

La restricción también alcanza los espacios fuera del aula

Neira diferenció el uso de celulares dentro de las aulas respecto del acceso a estos equipos durante los recreos y otros momentos de descanso. Según explicó, la evidencia disponible ofrece resultados relevantes sobre las restricciones fuera del salón, dentro del propio colegio.

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El especialista mencionó una investigación realizada en Estados Unidos con cerca de 30.000 estudiantes de distintos estados. De acuerdo con su explicación, los centros que aplicaron restricciones al uso de celulares en espacios de interacción fuera de las aulas registraron un mayor nivel de relacionamiento entre los estudiantes y una reducción de las distracciones dentro del colegio.

Para el especialista en políticas educativas, estas condiciones pueden favorecer la capacidad de atención y concentración que requiere el proceso educativo. En ese contexto, sostuvo que el uso constante de redes sociales compite por la atención de los alumnos frente a las actividades escolares.

Padres también tienen responsabilidad sobre el uso del celular

Estudiantes escolares en Perú permanecen en clase frente a un cartel que señala la prohibición del uso de teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que la regulación coloca buena parte de la responsabilidad en los colegios y docentes, pero consideró necesario incorporar a los padres de familia en la discusión. Su argumento parte de que el teléfono no constituye un material escolar básico, sino un dispositivo cuya entrega a los menores depende de una decisión familiar.

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Neira sostuvo que la formación de hábitos frente al celular no puede quedar limitada a las reglas dentro de los colegios. Según explicó, las familias también cumplen una función en la supervisión del contenido al que acceden los estudiantes y en la construcción de pautas para el uso de estos dispositivos.

Durante la entrevista, también se abordó la participación de los padres en la formación de sus hijos. Neira mencionó resultados de la prueba PISA que, según su explicación, muestran una reducción de la participación familiar en aspectos básicos del acompañamiento educativo, como preguntar a los estudiantes cómo se sienten, cómo les fue en el colegio o de qué manera necesitan ayuda.

Neira plantea fortalecer la alfabetización mediática

Frente al acceso de los estudiantes a redes sociales, Neira planteó la necesidad de trabajar la alfabetización mediática e informacional dentro de los colegios. El objetivo, según explicó, consiste en desarrollar capacidades para evaluar los contenidos que aparecen en plataformas digitales.

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El especialista señaló que los estudiantes necesitan herramientas para distinguir información verdadera de contenidos falsos y reconocer la intención detrás de los mensajes que reciben. En ese punto, también advirtió sobre la influencia de los algoritmos de las plataformas, que pueden mostrar contenidos similares a los que cada usuario suele consumir.

La discusión sobre los celulares, por tanto, también involucra la forma en que los estudiantes se relacionan con la información digital. Para Neira, las normas sobre el uso de estos equipos deben acompañarse con una formación que permita a los alumnos desarrollar criterios frente a los contenidos que encuentran en redes sociales.

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