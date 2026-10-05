Perú

Shirley Arica se sincera sobre su cercanía con Mario Hart: “Me parece un hombre interesante”

La popular ‘chica realidad’ sorprendió al referirse al piloto de autos, con quien se le viene vinculando recientemente a raíz de una salida nocturna

Shirley Arica y Mario Hart están sentados en un sofá gris. Ella viste camiseta blanca y él lleva gorra blanca y camiseta negra
Shirley Arica y Mario Hart posan sentados en un sofá durante una entrevista sobre su vínculo de cercanía.
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Shirley Arica descartó, por ahora, que su cercanía con Mario Hart derive en una relación sentimental. La modelo reconoció que el piloto le parece atractivo e interesante, aunque aclaró que ninguno de los dos está en un momento para iniciar un romance.

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El vínculo entre ambos despertó comentarios luego de que coincidieran en una salida nocturna. A partir de esas imágenes, surgieron versiones sobre una posible aproximación que iría más allá de la amistad.

Arica se refirió al tema sin negar que existe afinidad. Al hablar de Mario Hart, destacó aspectos de su personalidad que conoció durante los últimos meses, período en el que ambos tuvieron un trato más frecuente.

“Es un chico divertido, tiene tema de conversación”, expresó la también conductora. La figura de televisión, que se encuentra soltera, dejó claro que disfruta de los momentos compartidos con el exparticipante de realities.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.
Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.
La llamada ‘modelo de bolsillo’ aseguró que Hart posee cualidades que llaman su atención. “Me parece un hombre interesante, atractivo. Tiene un algo que no sé qué”, comentó al ser consultada por el conductor y piloto.

Sus palabras alimentaron las especulaciones que aparecieron tras la salida que tuvieron. Sin embargo, Shirley Arica se encargó de precisar que la buena química no implica que estén encaminados hacia un vínculo sentimental.

La modelo sostuvo que no tiene entre sus prioridades encontrar una pareja. Además, consideró que el propio Mario Hart necesita un período de tranquilidad luego de concluir su anterior relación.

“Pero ahorita, en estos momentos no estoy buscando una pareja y creo que él también sale de una relación y hay que curar cosas”, manifestó Arica sobre la posibilidad de iniciar un romance.

Con esa respuesta, la integrante de realities puso límites a las versiones que circularon en redes sociales. Aunque no cuestionó los elogios ni negó la cercanía, remarcó que no busca formalizar una relación.

Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.
Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

La postura de Arica apunta a mantener el vínculo en el terreno de la amistad. Por ahora, la modelo no adelantó si volverá a compartir nuevas salidas con el conductor de Sin más que decir.

Mario Hart también habló de Shirley Arica

Mario Hart también se pronunció sobre la cercanía que mantiene con Shirley Arica. El piloto aseguró que comenzó a conocerla mejor luego de una entrevista y afirmó que su impresión sobre ella cambió con el paso de las conversaciones.

“Es linda, una chica que recién la he conocido bien, desde que me hizo la entrevista, y es una chica muy diferente a lo que la gente cree que es”, señaló durante una emisión de su pódcast Sin más que decir.

El conductor centró parte de sus comentarios en la faceta laboral de la modelo. Para Hart, la capacidad de impulsar proyectos personales es uno de los rasgos que más valora en Arica.

“Yo la veo como una chica trabajadora; eso me gusta, que sean trabajadoras. La veo como una persona proactiva, ha lanzado su canal de YouTube, su pódcast... entrevista donde le provoque”, sostuvo.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.
Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

El exparticipante de realities destacó los contenidos que viene desarrollando Shirley Arica en plataformas digitales. También indicó que, a partir de los diálogos que tuvieron, pudo conocer otros aspectos de su vida personal.

“Por lo que hemos conversado, también puedo deducir que es una buena madre”, añadió Mario Hart, quien remarcó que su opinión se formó a partir de los encuentros y charlas que compartieron.

El piloto tampoco evitó referirse al aspecto físico de la modelo. “Linda, guapísima (...) tiene una cara bien bonita”, afirmó al hablar sobre Arica en su espacio digital.

Las declaraciones de Hart se conocieron luego de la salida nocturna que originó rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Frente a esa versión, el conductor negó que hubiera existido un beso o algún gesto que confirmara un romance.

No ha habido besos, los únicos besos son de saludo”, respondió en Sin más que decir. De esta manera, tanto Hart como Arica coincidieron en que existe una relación cercana, aunque descartaron que haya una historia amorosa en marcha.

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