¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

Una diferencia mínima de votos no implica repetir la elección. Si dos candidatos terminan muy cerca, el resultado puede pasar por una etapa de revisión de actas antes de que el JNE proclame oficialmente al ganador

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Cuando dos candidatos terminan una elección con una diferencia muy estrecha de votos, el resultado que aparece en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía puede requerir una etapa de revisión antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente a la autoridad electa.

En las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, realizadas este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de electores fueron convocados para elegir autoridades regionales y municipales en todo el país.

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La ONPE realiza el procesamiento de las actas electorales, mientras que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen competencias para resolver, en primera instancia, controversias vinculadas con actas observadas, votos impugnados y pedidos de nulidad.

¿Una diferencia de pocos votos significa que habrá que repetir la elección?

No. Que dos candidatos estén separados por una cantidad pequeña de votos no genera automáticamente una nueva elección ni implica que el resultado vaya a modificarse.

Las actas observadas pueden modificar el resultado. Cuando presentan inconsistencias que impiden contabilizarlas directamente, son remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que determinan cómo deben ser consideradas

Lo que ocurre es que, si existen actas que no pueden ser contabilizadas inicialmente por presentar alguna observación, votos impugnados o situaciones que requieran una decisión de la autoridad electoral, estas pasan por los procedimientos previstos en la normativa.

El JNE aprobó específicamente para las ERM 2026 un Reglamento de Actas Observadas mediante la Resolución N.° 0837-2025-JNE y un Reglamento de Recuento de Votos mediante la Resolución N.° 0852-2025-JNE.

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¿Qué es un acta observada?

Un acta electoral puede quedar observada cuando presenta algún defecto o inconsistencia que impide que sea contabilizada directamente en el cómputo.

Estas actas no son descartadas automáticamente. El procedimiento electoral establece que deben ser remitidas al JEE correspondiente para que este determine cómo deben ser tratadas conforme a la normativa.

Los votos impugnados deben ser resueltos antes del resultado definitivo. Un personero puede cuestionar la validez de un voto durante el escrutinio, pero este no se suma automáticamente a ningún candidato: su validez debe ser determinada conforme a las reglas electorales

Por eso, durante el procesamiento de resultados pueden aparecer diferencias entre el número de actas procesadas y el resultado que finalmente será utilizado para la proclamación.

Los JEE son los órganos que imparten justicia electoral en primera instancia y tienen, entre sus funciones, resolver asuntos relacionados con actas observadas, impugnaciones y pedidos de nulidad.

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¿Y qué ocurre con los votos impugnados?

Durante el escrutinio en una mesa, un personero puede formular una impugnación sobre un voto cuando considera que existe una razón para cuestionar su validez.

El voto impugnado queda sujeto al procedimiento correspondiente y no significa que automáticamente se sume al candidato que lo reclama. Su validez debe ser determinada de acuerdo con las reglas electorales.

El JNE contempla expresamente procedimientos para las actas que contienen votos impugnados, además de las actas observadas y las solicitudes de nulidad. El propio organismo ha señalado que estos asuntos forman parte de las materias que deben resolver los JEE durante el proceso electoral.

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Las decisiones de los JEE pueden llegar al JNE. Los Jurados Electorales Especiales resuelven en primera instancia las controversias electorales; sus decisiones pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE cuando corresponda

¿Qué pasa si un partido no está de acuerdo con la decisión del JEE?

Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE cuando la legislación electoral contempla ese recurso.

El JNE actúa como última instancia en materia de justicia electoral. Entre sus funciones está resolver las apelaciones relacionadas con actas electorales observadas y actas impugnadas, además de proclamar los resultados electorales y entregar las credenciales correspondientes.

Por eso, cuando dos candidatos están separados por una diferencia mínima, el resultado que aparece en el avance de la ONPE no necesariamente constituye todavía el resultado oficial definitivo.

¿Las actas observadas pueden cambiar quién gana?

Pueden influir en el resultado final, pero no necesariamente lo harán.

La clave está en comparar la diferencia entre los candidatos con la cantidad de votos que permanece pendiente de resolución. Si la ventaja de un candidato es mayor que todos los votos que podrían modificar razonablemente el resultado, las actas pendientes difícilmente alterarían la posición. Si la diferencia es muy pequeña y existen numerosas actas pendientes, la definición puede requerir esperar a que termine el procedimiento electoral.

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Por eso, en una elección cerrada no basta con mirar solamente el porcentaje mostrado en el avance de resultados. También es necesario observar cuántas actas faltan procesar y cuántas han sido remitidas a los JEE para su resolución.

La ONPE muestra el avance, pero el JNE proclama al ganador. En una elección cerrada, no basta con mirar el porcentaje de la ONPE: también importa cuántas actas están pendientes, observadas o sujetas a impugnaciones. Concluidos los procedimientos y recursos, el JNE proclama los resultados y entrega las credenciales

¿Quién proclama finalmente al ganador?

La ONPE tiene a su cargo la organización y ejecución del cómputo electoral, mientras que corresponde al sistema de justicia electoral resolver las controversias que surjan durante el procesamiento.

Una vez culminadas las etapas correspondientes y resueltos los recursos que procedan, el JNE realiza la proclamación de los resultados y entrega las credenciales a las autoridades electas.

El propio JNE ha explicado que las ERM 2026 cuentan con procedimientos específicos para actas observadas, votos impugnados, solicitudes de nulidad y recuento de votos antes de llegar a la proclamación de resultados.

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