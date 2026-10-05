Perú

Keiko Fujimori pide autorización al Senado para realizar dos viajes consecutivos a El Salvador y España

La mandataria prevé reunirse con autoridades salvadoreñas y asistir posteriormente a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

Peru's President Keiko Fujimori addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
Peru's President Keiko Fujimori addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
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La presidenta Keiko Fujimori solicitó este lunes al Senado autorización para viajar a El Salvador y España entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre, según una proposición de resolución legislativa presentada ante el Parlamento.

La solicitud, remitida mediante el oficio N.º 283-2026-PR, contempla una visita oficial a El Salvador del 28 al 31 de octubre y la participación de la mandataria en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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De acuerdo con el documento, el viaje a El Salvador responde a una invitación del Gobierno de ese país y la agenda presidencial se desarrollará principalmente los días 29 y 30 de octubre.

La delegación peruana tiene previsto desplazarse a San Salvador y al municipio de Tecoluca, como parte de una agenda que, de acuerdo con el documento, busca fortalecer las relaciones bilaterales y “ampliar el intercambio de experiencias en materias como seguridad, justicia, educación y salud”.

El Ejecutivo destaca, además, el mayor dinamismo del vínculo entre ambos países en los últimos años, impulsado, entre otros factores, por el acuerdo de exoneración de visas de turismo suscrito a finales de 2023.

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Keiko Fujimori

Posteriormente, Fujimori tiene previsto salir a Madrid entre el 2 y el 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunirá a representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra para abordar asuntos “de interés común mediante el diálogo, la concertación y la cooperación”.

Según la solicitud presentada al Senado, la participación de Perú permitirá articular posiciones sobre asuntos de interés nacional y fortalecer la presencia del país “en los espacios iberoamericanos de diálogo y cooperación”.

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