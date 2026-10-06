Perú

Transparencia sostiene que la boca de urna no debería existir y pide cautela con sus resultados preliminares

El secretario general, Omar Awapara, explicó que esta herramienta recoge respuestas de electores y puede presentar márgenes de error, a diferencia del conteo rápido basado en actas.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, ofrece un balance sobre la jornada electoral 2026, calificándola de tranquila pero con algunas incidencias. Además, cuestiona la fiabilidad de las encuestas a boca de urna. Exitosa
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La difusión de resultados a boca de urna volvió a generar cuestionamientos luego de la jornada electoral. Omar Awapara, secretario general de Transparencia, sostuvo que este mecanismo presenta limitaciones para reflejar con precisión la votación real y consideró que su uso requiere una advertencia clara sobre el carácter preliminar de sus resultados.

Durante una entrevista con Exitosa, Awapara explicó que la boca de urna no recoge los votos emitidos en las mesas, sino las respuestas de ciudadanos consultados después de sufragar. Esa diferencia, según señaló, puede introducir errores debido a que una persona puede confundirse, no recordar su elección o decidir no revelar por quién votó.

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El representante de Transparencia también diferenció este mecanismo del conteo rápido. Según explicó, este último utiliza información directamente extraída de las actas electorales, por lo que permite una aproximación más cercana al resultado efectivo de las mesas. Awapara insistió, además, en la necesidad de esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Awapara considera que la boca de urna no debería existir

Una mano introduce una papeleta blanca en una urna transparente frente a la bandera de Perú, junto a un mapa del país con un gráfico de barras.
Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Awapara respaldó la postura de que la boca de urna no debería formar parte de la difusión electoral. “Yo creo que la boca de urna no debería existir”, afirmó el secretario general de Transparencia al ser consultado sobre la posibilidad de prohibir este tipo de resultados.

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El representante explicó que el problema adquiere mayor importancia cuando las elecciones presentan diferencias estrechas entre los candidatos. En esos escenarios, una variación dentro del margen de error puede modificar de forma significativa la distancia entre las candidaturas.

Awapara señaló que la boca de urna puede presentar un margen de error de alrededor de 3 %. Bajo ese escenario, explicó, el candidato ubicado en primer lugar podría descender tres puntos y quien ocupa el segundo puesto podría subir tres puntos, con lo cual una diferencia de seis puntos podría desaparecer.

A esa posibilidad se suman otros factores relacionados con la metodología de recolección. El secretario general de Transparencia mencionó que una persona puede no responder con exactitud sobre su voto, situación que dificulta medir determinados sesgos dentro de la encuesta.

Diferencias entre la boca de urna y el conteo rápido

Un periodista sostiene un micrófono y un gráfico circular frente a una mujer, cerca de una urna de votación y la bandera de Perú.
Un periodista realiza una encuesta a boca de urna a una electora frente a un centro de votación en Perú durante las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El representante de Transparencia señaló que el conteo rápido ofrece una aproximación distinta porque trabaja con información obtenida de las actas electorales. “El conteo rápido se acerca mucho más, porque lo que hace el conteo rápido sí es recoger resultados directamente desde las actas”, explicó durante la entrevista.

La diferencia está en la fuente de los datos. Mientras la boca de urna se construye a partir de las respuestas de los ciudadanos consultados después de votar, el conteo rápido utiliza los resultados consignados en las actas de las mesas seleccionadas para ese procedimiento.

Awapara sostuvo que, pese a la existencia de estas herramientas, la referencia definitiva debe ser el resultado oficial de la ONPE. En ese sentido, pidió cautela frente a las primeras cifras difundidas durante la noche electoral y señaló que corresponde esperar el avance del conteo oficial.

Transparencia también observó problemas en el escrutinio

El secretario general de Transparencia también presentó un balance sobre la jornada electoral. La organización realizó observación en las 25 regiones del país y estuvo presente en cerca de 800 locales de votación, según detalló Awapara durante la entrevista.

De acuerdo con su evaluación, la jornada transcurrió en general con calma y la mayoría de los locales abrió a tiempo. También se registraron casos de demora vinculados con la ausencia de miembros de mesa.

Los principales problemas identificados por la organización aparecieron hacia el cierre de la jornada, durante el conteo de los votos. Awapara señaló dificultades de carácter procedimental, en especial durante las sumas y la elaboración de resultados en las mesas.

Frente a esas observaciones, planteó revisar la capacitación de los miembros de mesa para identificar posibles dificultades durante el escrutinio y la producción de los resultados.

Transparencia critica el lenguaje utilizado durante la campaña

Awapara también se refirió al tono empleado durante la campaña electoral. Ante las expresiones atribuidas a candidatos contra adversarios políticos e instituciones electorales, sostuvo que Transparencia cuestionó públicamente el uso de un lenguaje que consideró incompatible con la actividad política.

“Hay un estilo que está de moda un poco en el mundo también, que es muy confrontacional, muy agresivo, de atacar también a instituciones”, declaró el secretario general.

Para Transparencia, este tipo de confrontación también alcanza a las instituciones y a los medios de comunicación. Awapara señaló que la polarización y el antagonismo pueden afectar la percepción ciudadana sobre las instituciones y sobre la forma de ejercer la política.

El representante adelantó que estos aspectos formarán parte del informe final de observación de Transparencia, junto con recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del proceso electoral y posibles cambios normativos.

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