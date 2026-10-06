Pasajeros quedaron varados por horas rumbo a Machu Picchu y bloquearon la vía férrea tras avería de un tren en Cusco

Cientos de turistas y pasajeros locales quedaron varados en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu después de que un tren de la empresa Peru Rail sufriera una falla mecánica. La frustración llevó a los afectados a bloquear la vía férrea en el kilómetro 88 como medida de protesta. CCB Comunicaciones

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Las operaciones ferroviarias entre Ollantaytambo y Machu Picchu fueron restablecidas durante la tarde de este lunes 5 de octubre, después de varias horas de interrupción por una avería registrada en un tren a la altura del kilómetro 88, en el sector Qoriwayrachina, Cusco.

El incidente afectó a pasajeros nacionales y extranjeros que quedaron detenidos durante varias horas en la ruta. La situación también involucró a otra unidad de Inka Rail, que permaneció detenida en la misma zona, mientras aumentaba la molestia entre los usuarios por la demora en la atención del problema.

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La interrupción derivó en una protesta sobre la vía férrea. Pasajeros descendieron del tren y ocuparon los rieles para impedir el tránsito de otras unidades, en demanda de una solución. Entre los afectados también estuvieron porteadores del Camino Inca, quienes reportaron retrasos para llegar a sus centros de trabajo.

En la estación de Machu Picchu, en Aguas Calientes, también se registró una concentración de usuarios que esperaba información sobre las salidas. Félix Susano Obregón comunicó al Rotafono de RPP que desde las 2:00 p. m. existían retrasos en los horarios de salida y cuestionó la falta de alternativas para los pasajeros.

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Pasajeros bloquearon la vía tras varias horas de espera

Los pasajeros permanecieron detenidos durante horas por una avería en la ruta ferroviaria y posteriormente ocuparon los rieles para impedir el paso de otros trenes. Facebook

El tren local que salió a las 8:50 a. m. desde Machu Picchu quedó detenido en el sector Corihuayrachina, en el kilómetro 88. De acuerdo con los testimonios recogidos en los reportes citados, los pasajeros permanecieron durante varias horas en la zona y descendieron de la unidad ante la demora en la solución de la avería.

Los usuarios que participaron en la protesta señalaron que observaron el paso de trenes turísticos mientras permanecían detenidos. Esta situación incrementó el malestar entre los pasajeros, quienes decidieron ubicarse sobre los rieles para impedir el tránsito de otras unidades.

La protesta también afectó a trabajadores vinculados al Camino Inca. Los porteadores señalaron que la interrupción de la vía les generó retrasos para llegar a sus centros de trabajo.

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Usuarios reportaron desorden en la estación de Machu Picchu

Félix Susano Obregón, quien viajó con su familia por motivos turísticos, comunicó al Rotafono de RPP que permaneció a la espera de información en la estación ubicada junto al mercado artesanal de Aguas Calientes.

Según su testimonio, la cantidad de pasajeros provocó una situación de desorden en el lugar. El usuario señaló que la demora afectó el itinerario de su familia y cuestionó la falta de facilidades para quienes aguardaban dentro de la estación.

Obregón afirmó que la empresa responsable no ofreció alternativas para los pasajeros. “No da ninguna alternativa para que los pasajeros estén, siquiera sentados dentro de las instalaciones de la estación. Nos tiene todos amontonados”, señaló al medio.

El ciudadano también describió la situación dentro de la estación: “Todo está alborotado de gente y todos estamos bastante molestos por este retraso”. Además, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el malestar aumentara entre los usuarios.

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Reportes señalan un nuevo incidente en la ruta ferroviaria

Los usuarios descendieron de la unidad detenida en el kilómetro 88 y ocuparon la vía en protesta por la demora. También fueron afectados porteadores. Composición: Infobae / RPP

Los reportes citados por La República y Agencia Andina señalaron que usuarios consideran que este sería el quinto incidente de características similares registrado en la ruta. Los pasajeros vincularon estos episodios con los retrasos que afectan sus desplazamientos hacia Machu Picchu y Ollantaytambo.

La interrupción generó la presencia de pasajeros sobre la vía y afectó el tránsito ferroviario mientras se buscaba liberar el tramo.

La incidencia ocurrió en una ruta utilizada por turistas y usuarios locales para trasladarse entre Ollantaytambo y Machu Picchu. La demora también repercutió en personas que tenían previsto continuar su viaje desde Aguas Calientes.

Trenes volvieron a circular hacia Machu Picchu Pueblo

Luego de la liberación de la vía, las operaciones ferroviarias fueron reanudadas durante la tarde del 5 de octubre. Los trenes retomaron la circulación con pasajeros hacia Machu Picchu Pueblo.

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El restablecimiento permitió recuperar el tránsito por el tramo afectado después de la avería registrada en el kilómetro 88. La interrupción previa obligó a pasajeros a permanecer durante varias horas en la zona y provocó el bloqueo temporal de la vía férrea.