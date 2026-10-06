Perú

¿Cuándo se conocerán los resultados finales de las elecciones regionales y municipales 2026? Esto dice el cronograma electoral

La proclamación de autoridades municipales y regionales depende de la resolución de miles de actas observadas, un proceso que podría extenderse hasta la primera semana de noviembre

Una mujer deposita un papel en una urna con el logotipo de la ONPE frente a dos personas en una mesa y una bandera de Perú
Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estarán disponibles, como máximo, durante la primera semana de noviembre. La proyección llega en medio de una definición estrecha por la alcaldía de Lima, donde Renovación Popular y Avanza País se disputan voto a voto el primer lugar.

El presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, precisó que el plazo máximo para resolver los recuentos derivados de actas observadas vence el 28 de octubre. “Máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales”.

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Roberto Burneo viste un traje oscuro, anteojos y una cinta oficial roja y blanca mientras habla por un micrófono ante un podio
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

Empieza el conteo de votos

La jornada electoral del domingo 4 de octubre reunió a los votantes de Lima Metropolitana, el Callao y las 25 regiones del país para elegir a las autoridades del periodo 2027-2030. Sin embargo, el cierre de las mesas de sufragio solo marcó el inicio de un proceso administrativo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE deben completar antes de declarar ganadores oficiales.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, la proclamación de autoridades requiere que la ONPE culmine primero el cómputo del 100% de las actas de sufragio. Recién después de esa etapa, los jurados electorales especiales resuelven en última instancia las impugnaciones y observaciones documentales que se hayan presentado en cada jurisdicción.

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La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial.
La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial. Foto: Associated Press

Etapas pendientes antes de la proclamación

El cronograma que resta hasta la definición de resultados contempla los siguientes pasos:

  • Cómputo final de actas por parte de la ONPE.
  • Resolución de observaciones e impugnaciones por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
  • Plazo límite del 28 de octubre para recuentos de votos adicionales.
  • Resolución de apelaciones ante el Pleno del JNE, en los casos que corresponda.
  • Proclamación oficial de autoridades municipales y regionales.

En el caso específico de Lima, corresponde en primera instancia al Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamar los resultados municipales, una decisión que puede ser apelada ante el Pleno del JNE.

Una mano introduce una cédula de votación en una urna transparente con el logotipo de la ONPE colocada sobre una mesa.
Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia mínima en Lima Metropolitana

El escrutinio para la Municipalidad Metropolitana de Lima refleja la estrechez de la contienda. Con el 92,152% de actas contabilizadas, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 27,681% de los votos válidos, mientras Avanza País alcanza 26,877%, de acuerdo con el reporte oficial de la ONPE. La diferencia entre ambas agrupaciones equivale a 41.706 votos.

Rafael López Aliaga, fundador de Renovación Popular, encabeza la lista partidaria como candidato a primer regidor tras la renuncia de Luis Rubio a su postulación el 4 de agosto. Lo sigue Francis Allison, de Avanza País, en una disputa que se mantiene por debajo de un punto porcentual desde el boca de urna del domingo. Con el cómputo general ya concluido, la definición del ganador quedó a la espera de la resolución de 1.924 actas observadas por parte del Jurado Electoral Especial, que concentran cerca de 400.000 votos pendientes.

Gráfico de barras con los resultados electorales de partidos políticos en Lima junto a un mapa de la provincia y porcentajes de actas
Un avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ubica a Renovación Popular en primer lugar para la provincia de Lima con el 27,70 % de los votos al 92,71 % de actas contabilizadas. (ONPE)

¿Qué pasará con los gobiernos regionales?

El cronograma se bifurca en el caso de las autoridades regionales. La ley exige que una fórmula para gobernador y vicegobernador obtenga al menos el 30% de los votos válidos en primera vuelta para ser declarada ganadora. Si ninguna alcanza ese umbral, las dos fórmulas más votadas de esa región disputarán una segunda elección, un escenario que no aplica a las alcaldías provinciales ni distritales.

Las autoridades electorales evalúan dos fechas posibles para una eventual segunda vuelta regional: el 29 de noviembre o el 6 de diciembre. El JNE fijó inicialmente la primera alternativa por motivos de plazos jurisdiccionales, mientras que la ONPE solicitó trasladar la jornada al 6 de diciembre al considerar que necesita más tiempo para contratar servicios, imprimir cédulas y distribuir el material electoral en las regiones donde deba repetirse la votación.

Una mano coloca una cédula en una urna con el logo de la ONPE junto a un calendario del 29 de noviembre de 2026 y la bandera de Perú
Un cartel informativo indica la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2026 en Perú para diversas regiones y distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades que resulten finalmente proclamadas, tanto a nivel municipal como regional, asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027 para el periodo 2027-2030, conforme al cronograma electoral vigente.

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