Perú

Milena Zárate confirma ruptura con ‘Kalicho’ tras seis años y una boda simbólica: “Hice las cosas bien, aposté, fui fiel”

La artista colombiana comunicó en sus redes que su historia sentimental con el tatuador Carlos Mendoza terminó, luego de un compromiso y planes de matrimonio que compartieron públicamente durante años

En un momento de total vulnerabilidad, Milena Zárate no puede contener las lágrimas y revela en su programa que su relación de seis años ha terminado. Sus compañeras la consuelan mientras explica su difícil decisión. Captura: Podcast 'Calzón al aire'.
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Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al confirmar el final de su relación sentimental con el tatuador Carlos Mendoza, conocido en el mundo artístico como ‘Kalicho’. La colombiana anunció que el romance, que se extendió durante aproximadamente seis años, llegó a su fin pese a que ambos habían atravesado diferentes etapas de su vida juntos y, hasta hace poco, incluso habían hablado públicamente de matrimonio.

La noticia fue comunicada por la propia Milena a través de sus redes sociales, donde decidió compartir un mensaje personal para explicar que la relación había terminado y que, aunque se trata de una decisión dolorosa, considera necesario cerrar esta etapa de su vida.

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La ruptura sorprendió especialmente porque la pareja había avanzado hacia un compromiso. El artista le había pedido matrimonio a la colombiana durante un viaje fuera del Perú y ambos incluso realizaron una boda simbólica en Estados Unidos, una experiencia que la colombiana había contado públicamente en anteriores oportunidades.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

Milena Zárate confirma el final de su relación con ‘Kalicho’

A través de una publicación en redes sociales, Milena Zárate comunicó que su relación con Carlos Mendoza ya terminó. La colombiana reconoció que nunca imaginó tener que realizar un anuncio de este tipo y expresó el dolor que significa ponerle punto final a una historia que ocupó varios años de su vida.

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“Hoy me toca comunicar algo que nunca me imaginé: Nuestra relación llegó a su fin”, escribió la artista al comenzar su mensaje.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

En su mensaje, la colombiana también dejó una frase con la que resumió la situación y dio a entender que el compromiso o el símbolo de una relación no son suficientes para mantenerla cuando existen problemas que terminan llevando a caminos diferentes. “Un anillo no aguanta todo y nuestros caminos toman rumbos diferentes”, manifestó.

La frase adquirió especial relevancia debido a que Milena y Carlos Mendoza habían llegado a comprometerse y habían hablado públicamente de sus planes de matrimonio. El anillo, que en su momento representó un paso importante en su relación, no pudo evitar que finalmente ambos tomaran decisiones distintas respecto a su futuro.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

Milena Zárate asegura que se queda con los buenos recuerdos

A pesar del dolor que implica la separación, Milena Zárate evitó convertir su anuncio en una lista de reproches. Por el contrario, aseguró que prefiere quedarse con las experiencias positivas que vivió junto a Carlos Mendoza y cerrar la historia valorando los momentos compartidos.

La colombiana reconoció que se trata de una etapa difícil, pero sostuvo que guarda gratitud por todo lo vivido durante los años que permanecieron juntos. “Me quedo con lo bueno, agradezco lo vivido y cierro esta historia, aunque duela”, explicó.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

En lugar de ello, optó por hablar desde su experiencia personal y destacar que considera que entregó todo de su parte durante la relación. “Me quedo con la certeza de que hice las cosas bien, aposté, fui fiel”, añadió.

La colombiana también explicó por qué decidió hacer público el final de su relación. Según señaló, el romance había sido conocido por sus seguidores y por los medios de comunicación, por lo que consideró necesario comunicar directamente que ya no estaban juntos.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

Milena Zárate y ‘Kalicho’ estuvieron cerca de llegar al matrimonio

La ruptura cobra especial interés debido a que Milena Zárate y Carlos Mendoza habían hablado públicamente sobre la posibilidad de casarse. La pareja llevaba cerca de seis años de relación y, en declaraciones anteriores, la colombiana había revelado que ambos estaban encaminados a dar ese siguiente paso.

En una entrevista para un diario conocido, Milena había contado que la boda estaba entre sus planes y había señalado que el matrimonio podía ocurrir próximamente. “Ya pronto llegará el matrimonio; pero hijos no, ya cerré la fábrica”, manifestó en aquella oportunidad.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

‘Kalicho’ le pidió matrimonio durante un viaje fuera del Perú

Uno de los momentos más importantes de la relación ocurrió durante un viaje que la pareja realizó fuera del Perú. Fue en ese contexto donde Carlos Mendoza, ‘Kalicho’, le pidió matrimonio a Milena Zárate.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

La colombiana había contado públicamente que recibió la propuesta durante el viaje y que posteriormente ambos protagonizaron una ceremonia simbólica en Estados Unidos.

La experiencia representó para ambos un momento especial dentro de su relación y reforzó la idea de que el romance avanzaba hacia una etapa más formal.

Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.
Milena Zárate termina con su novio tatuador tras seis años de relación: “Nuestros caminos toman rumbos diferentes”. Captura: IG.

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