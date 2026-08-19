Christian Cueva se reencontró con Agustín Lozano y abrió la puerta para su regreso a selección peruana: “Que sea por mérito propio”

Cueva, pieza clave en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, aseguró que defenderá la camiseta nacional "como siempre" si recibe el llamado, y descartó cualquier trato preferencial por su trayectoria. (Instagram / alozanofpf)

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Christian Cueva volvió a pisar la Videna. El mediocampista de 34 años participó este miércoles en un amistoso entre Sport Boys y la Selección Peruana Sub-20 en el campo híbrido del complejo de San Luis, y el encuentro derivó en un reencuentro con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El volante, figura central en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, aprovechó la jornada para referirse a su presente en la Liga 1 y a la posibilidad de retornar al equipo nacional.

El reencuentro con Lozano y la broma de “La Bella Luz”

La visita de Sport Boys a la Videna permitió que Christian Cueva volviera a encontrarse con Agustín Lozano, quien aprovechó el momento para saludar al mediocampista y dedicarle un mensaje en redes (Instagram / alozanofpf)

El cruce entre el dirigente y el jugador se desarrolló en un clima distendido. Ambos se saludaron con apretones de mano y abrazos en reiteradas ocasiones, y el intercambio quedó registrado en un video que el propio Lozano difundió en su cuenta de Instagram. “Te vi bien con Moquegua”, le dijo el titular de la FPF al mediocampista, en alusión al empate 1-1 entre Sport Boys y Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. “Échale ganas, ‘compare’”, agregó el directivo.

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La charla tuvo además un momento de humor. Mientras abrazaba a Cueva y se dirigía hacia otra persona, Lozano soltó: “Ya lo contrataron para el 27”. El jugador preguntó de inmediato: “¿Para qué?”. La respuesta del presidente de la FPF desató las carcajadas de los presentes: “Es con ‘La Bella Luz’”, dijo Lozano, en referencia al conjunto de cumbia, dejando en claro que se trataba de una broma sin vinculación alguna con la carrera deportiva del volante.

Junto al video, Lozano acompañó las imágenes con un mensaje dirigido al popular Aladino: “Hoy nos visitó en Videna el plantel del Sport Boys y me dio mucho gusto ver nuevamente por aquí a Christian Cueva, él sabe que esta es su casa y lo recibiremos siempre con cariño. A seguir sumando minutos y trabajo, la Selección Peruana necesita a los mejores”, escribió el directivo en sus redes sociales.

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La puerta abierta a la Bicolor: solo por mérito

El mediocampista de Sport Boys habló de una posible vuelta al combinado nacional y sostuvo que estará disponible si el cuerpo técnico considera que sus actuaciones merecen una nueva oportunidad. (Instagram / alozanofpf)

Consultado por la prensa tras el amistoso, Cueva fue claro respecto a sus aspiraciones con el combinado nacional. El mediocampista no descartó una futura convocatoria, pero estableció una condición innegociable: que el llamado llegue únicamente en función de su rendimiento. “Estos partidos que se dan contra una Sub-20 que viene en crecimiento nos pone bien, porque al final que te vea el entrenador de la selección es lindo, para todos. Lógicamente deseamos que a la selección le vaya bien. Y si se da la oportunidad en algún momento de regresar, ahí estaremos, pero que sea por mérito propio”, señaló en declaraciones a Fútbol en América.

El volante también se refirió a su vínculo con el técnico Mano Menezes y con Jean Ferrari, director general de la FPF, con quienes reconoció haber tenido cruces en el pasado, aunque dentro de los límites del juego. “Los conozco. Al ‘profe’ lo enfrenté en Brasil. A Jean lo enfrenté como jugador, también como dirigente de la ‘U’, tuvimos nuestro show, pero es parte del fútbol. Tengo muy buena relación con ellos”, afirmó.

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Sobre la posibilidad de que la Bicolor dispute partidos de las Eliminatorias en la altura de Cusco o Juliaca, Cueva no se opuso a la idea, aunque dejó la decisión en manos de quienes conducen el proceso. “Siempre lo he dicho: no es que no se pueda jugar en la altura. Lógicamente, hemos jugado toda una vida en el Nacional. Si se puede llevar a otro lugar, bienvenido sea. Los que saben son ellos”, expresó.

Sport Boys como plataforma de regreso

A sus 34 años, Christian Cueva prioriza la regularidad en Sport Boys como parte de su proceso para recuperar su mejor versión, mientras mantiene vigente la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional. (Instagram / alozanofpf)

Cueva acumula continuidad en la Liga 1 con la camiseta de Sport Boys, y entiende que esa regularidad es el camino para recuperar su mejor nivel y, eventualmente, volver a entrar en la consideración del cuerpo técnico nacional.

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“El futbolista necesita fútbol, necesita minutos y eso es lo que estoy teniendo. Estaré tranquilo, voy a enfocarme en lo que tenga que mejorar y después estar en el verde es lo que más me gusta”, declaró.

El mediocampista debutó con la Selección Peruana en 2011 y acumula 100 partidos con la Bicolor, en los que anotó 16 goles y dio 16 asistencias. Su participación fue determinante en el esquema de Ricardo Gareca que llevó al país al Mundial de Rusia 2018 y al subcampeonato de la Copa América 2019. Hoy, a los 34 años, busca que el campo lo devuelva al lugar donde fue protagonista.

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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol difundió un video del encuentro con el volante durante la visita de Sport Boys al complejo de San Luis, y le pidió continuidad en la Liga 1 para volver a estar en el radar (Instagram / alozanofpf)