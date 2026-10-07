Perú

BTS en Lima: maquillaje, merchandising, colas kilométricas y reventa marcaron la espera de las ARMY en San Marcos

La primera fecha de BTS en Lima estuvo acompañada por largas filas, venta de productos, maquillaje inspirado en el grupo, Army Bombs y reclamos por la presunta reventa de espacios en las colas

Dos jóvenes sonrientes sostienen carteles con rostros de músicos junto a un puesto con camisetas y gorras frente al Estadio San Marcos
Varias seguidoras de la banda surcoreana BTS posan junto a un puesto de mercancía en las afueras del Estadio San Marcos de Lima antes de un concierto.
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El primer concierto de BTS en Lima no comenzó cuando las luces del escenario se encendieron. Para miles de ARMY, la experiencia empezó muchas horas antes, en los exteriores del Estadio San Marcos, donde las filas se extendieron por varias cuadras y llegaron a superar el kilómetro.

Desde las primeras horas del miércoles 7 de octubre, las fanáticas ocuparon los alrededores del recinto para esperar su ingreso al primer show del grupo surcoreano en el Perú. Algunas llegaron desde la madrugada e incluso permanecieron durante la noche, mientras otras viajaron desde distintas regiones y países para asistir al esperado encuentro con BTS.

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Cuatro mujeres con sombreros sostienen carteles decorados con pancartas y fotografías del grupo BTS en la vía pública
Varias seguidoras del grupo surcoreano BTS exhiben carteles hechos a mano en los exteriores del Estadio San Marcos previo a una presentación. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

La espera, sin embargo, estuvo lejos de ser solamente permanecer en una fila. En los alrededores de San Marcos se desarrolló toda una dinámica alrededor del concierto: venta de productos, maquillaje, fotografías, intercambio de regalos entre fans, accesorios, Army Bombs y hasta servicios improvisados para quienes necesitaban utilizar un baño o trasladarse rápidamente hacia las puertas.

Se registran disturbios y caos en las afueras del Estadio San Marcos durante la espera para un concierto de BTS. Los asistentes denuncian la venta de lugares en la cola por hasta 300 soles, lo que ha generado enfrentamientos y desorden. Panamericana Televisión

Las ARMY llegaron desde la madrugada

La postal más llamativa de la jornada fueron las largas colas alrededor del estadio.

Reportes de medios que estuvieron en la zona registraron filas de más de un kilómetro, mientras cientos de fanáticas aguardaban su turno para ingresar. Algunas llegaron durante la madrugada con alimentos, agua y accesorios para soportar varias horas de espera.

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La expectativa fue particularmente intensa entre quienes tenían entradas para campo y buscaban ubicarse lo más cerca posible del escenario.

Dos jóvenes sentadas en el suelo junto a unas botas altas de color negro, una botella de agua, un bolso rosado y vallas metálicas
Varias seguidoras del grupo surcoreano BTS esperan la apertura de puertas en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Andina)

Las puertas para el público general estaban previstas para abrir desde las 4:00 p. m., mientras que quienes adquirieron el paquete Soundcheck VIP tuvieron un proceso de ingreso diferenciado y algunas asistentes pudieron ingresar desde las primeras horas de la mañana.

Dos jóvenes fanáticas de BTS son entrevistadas mientras lucen sus disfraces de Chimmy y RJ, los personajes de BT21. Ellas cuentan cómo mandaron a hacer sus trajes y la emoción que sienten por el próximo concierto.

Vinchas de BT21, poleras y camisas: el merchandising también fue protagonista

La espera se convirtió también en una oportunidad para comprar recuerdos relacionados con BTS.

Entre los productos que se podían encontrar en los alrededores figuraban vinchas con personajes de BT21 por S/20, poleras por alrededor de S/130, camisas con los nombres de los integrantes por S/70 y lanyards por unos S/15.

También se ofrecían Army Bombs no oficiales a aproximadamente S/20, algunos de ellos con luces que cambiaban de color.

Es importante diferenciar estos productos de los artículos oficiales. Weverse informó que el merchandising oficial del concierto se vendería dentro del recinto y únicamente a titulares de entradas. La organización también pidió a los asistentes no comprar productos ilegales.

A las afueras de la Universidad San Marcos, comerciantes ambulantes ofrecen una gran variedad de productos de BTS para los fans que asisten al esperado concierto. Desde polos y camisetas de básquet hasta varitas de luz, conoce los precios y la mercancía disponible.

Glitter desde S/5: las ARMY también llegaron maquilladas para la ocasión

Otra de las escenas que se repitieron durante la espera fueron los pequeños puestos de maquillaje instalados alrededor de la zona.

Las fanáticas podían completar su look inspirado en BTS con servicios que comenzaban aproximadamente en S/10.

Entre las opciones ofrecidas figuraban:

  • Glitter: desde S/5.
  • Pestañas: alrededor de S/15.
  • Maquillaje completo: desde aproximadamente S/10, dependiendo del servicio.
Primer plano de una mujer de cabello pelirrojo con maquillaje artístico rojo en el rostro y perforaciones en los labios
Una joven luce un maquillaje artístico y perforaciones faciales durante las actividades asociadas a un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

El maquillaje se convirtió en parte de la experiencia previa al concierto, con fanáticas que llegaban con diseños en el rostro, brillos y accesorios alusivos al universo de BTS.

La propia cobertura de Andina registró que muchas asistentes llegaron maquilladas y vestidas con colores y elementos vinculados al grupo y a la cultura pop coreana.

Una mano con uñas pintadas de negro sostiene tres tarjetas coleccionables con fotografías de los integrantes del grupo musical BTS
Una seguidora sostiene tarjetas impresas con imágenes del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos de Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Army Bombs de S/20 frente al oficial de S/230

Uno de los artículos más buscados por las fanáticas fue el Army Bomb, el light stick asociado a BTS.

En los alrededores del estadio se ofrecían versiones no oficiales por aproximadamente S/20, algunas con luces que cambiaban de color.

En contraste, el BTS Official Light Stick Ver.4 tenía un precio oficial de S/230, según información difundida sobre el merchandising oficial en Lima. El dispositivo oficial es el que está contemplado para los efectos sincronizados del espectáculo.

Weverse informó que para los conciertos de Lima no era necesario realizar un emparejamiento individual por asiento: el Army Bomb oficial compatible se sincronizaría automáticamente con el sistema del show al encenderlo.

Multitud de personas avanzando a través de pasillos delimitados por vallas metálicas en un espacio al aire libre
Seguidores de la banda BTS caminan entre vallas de seguridad para ingresar a un evento en el Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

S/1 por usar el baño: los servicios que aparecieron alrededor del estadio

Las largas horas de espera también generaron una demanda inesperada por servicios básicos.

Entre los negocios improvisados alrededor de las zonas donde se concentraban las fanáticas apareció el cobro de aproximadamente S/1 por utilizar un baño.

Para quienes permanecieron durante varias horas en los exteriores del estadio, este tipo de servicios se convirtió en una necesidad más dentro de la jornada.

La concentración de personas durante tantas horas también llevó a las autoridades a reforzar la organización de las filas, colocar vallas y desplegar personal policial y de Serenazgo.

Dos jóvenes bajo una sombrilla de colores, una peina a la otra que sostiene un teléfono celular junto a un estante con cosméticos
Seguidoras de la banda BTS arreglan su peinado en los exteriores del Estadio San Marcos antes de un concierto en Lima. (Paula Díaz)

Motos cobraban hasta S/12 para acercar a las fanáticas

El cierre de determinadas calles alrededor de San Marcos modificó también la manera en que los asistentes se movilizaban.

Según lo observado en la zona, algunas mototaxis o motos continuaban desplazándose por determinadas vías clausuradas al tránsito regular y ofrecían trasladar a las fanáticas hasta puntos cercanos a las puertas del estadio.

Los precios reportados por estos servicios estaban entre S/10 y S/12, dependiendo del punto de partida y destino.

La situación refleja cómo las restricciones de tránsito alrededor del recinto generaron alternativas informales de movilidad para quienes necesitaban acercarse a los accesos.

Vista desde una altura de peatones y puestos ambulantes con mercadería desplegada en una calle asfaltada junto a un puente
Seguidores del grupo BTS y comerciantes ambulantes se concentran en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

Campo A: entradas revendidas hasta en S/1.600

La expectativa por ingresar también generó movimiento en la reventa de entradas.

Durante la jornada se observaron ofertas de entradas para Campo A con precios que podían llegar hasta aproximadamente S/1.600, según los montos reportados en los exteriores.

Sin embargo, la reventa no fue el único problema relacionado con las entradas.

Las autoridades ya habían advertido sobre posibles estafas y comercio irregular vinculado al concierto, mientras Indecopi inició acciones luego de recibir denuncias de seguidores por productos y servicios relacionados con las presentaciones.

Una persona acomoda una bandera sobre una manta con afiches, abanicos circulares y tubos luminosos extendidos en el suelo
Una comerciante acomoda carteles, banderas y recuerdos del grupo surcoreano BTS en las cercanías del Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

La polémica por la venta de lugares en las filas

Uno de los episodios más tensos durante la espera fue la denuncia de una presunta venta de lugares en las colas.

Algunas fanáticas señalaron que personas que habían llegado después intentaban incorporarse a espacios que ya habían sido ocupados por quienes permanecieron durante horas esperando.

Los montos denunciados variaron según los testimonios: se habló de ofertas de S/40, mientras otras asistentes afirmaron que determinados lugares podían llegar a costar S/200, S/250 e incluso S/300. Estos montos corresponden a denuncias y testimonios recogidos en la zona, no a tarifas oficiales.

El conflicto provocó reclamos entre las propias ARMY y llevó a la intervención de la Policía, Serenazgo y representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito.

Se instalaron vallas metálicas para ordenar las filas y evitar nuevos enfrentamientos.

Se registran disturbios y caos en las afueras del Estadio San Marcos durante la espera para un concierto de BTS. Los asistentes denuncian la venta de lugares en la cola por hasta 300 soles, lo que ha generado enfrentamientos y desorden. Panamericana Televisión

Más de 20 personas intentando ingresar a una fila

Uno de los reclamos recogidos durante la jornada fue que grupos numerosos intentaban incorporarse a filas ya formadas.

Algunas asistentes denunciaron que grupos de más de 20 personas pretendían ingresar a espacios ocupados por quienes llevaban horas esperando.

La situación provocó discusiones entre fanáticas y convirtió el orden de las filas en uno de los principales puntos de tensión de la jornada.

Frente a ello, algunas integrantes del ARMY pidieron públicamente que no se compraran lugares en las colas y que se respetara el orden de llegada.

El fenómeno BTS también mueve millones de soles

Lo ocurrido alrededor del Estadio San Marcos muestra que el impacto del concierto va mucho más allá de la venta de entradas.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las tres fechas —7, 9 y 10 de octubre— podrían reunir alrededor de 118 mil asistentes y generar entre S/150 millones y S/200 millones de movimiento económico.

De ese monto, aproximadamente S/100 millones corresponderían a la venta de entradas, considerando un ticket promedio estimado de S/844. El resto estaría asociado al gasto que los asistentes realizan en transporte, alimentación, alojamiento, merchandising, entretenimiento y otros servicios.

La llamada fan economy se hizo visible en los alrededores de San Marcos: desde una vincha de BT21 hasta maquillaje, comida, transporte, fotografías, ropa y recuerdos.

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