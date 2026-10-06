La contundente revelación de Nicolás Tagliafico sobre la final del Mundial entre Argentina y España

El futbolista argentino Nicolás Tagliafico participa en una entrevista frente a un micrófono para el programa Clank!, donde aborda el rendimiento del elenco nacional en la final del Mundial 2026

Guardar

Nicolás Tagliafico habló sobre la actuación de la selección argentina en la final del Mundial 2026 ante España, disputada en Nueva Jersey, en la que el equipo de Lionel Scaloni cayó 1 a 0 en tiempo extra. El lateral, uno de los titulares en esa definición, se refirió al nivel mostrado por el plantel en el partido decisivo y lo comparó con el rendimiento exhibido en ediciones anteriores de la competencia.

“Creo que la sensación de la final fue muy pobre comparada a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la selección que conocía todo el mundo”, expresó el lateral en diálogo con Clank!.

PUBLICIDAD

El defensor también se refirió a la figura de Lionel Messi dentro del plantel. “Él mismo no sabe que es Leo Messi. La figura de él te genera esa sensación de liderazgo por todo lo que hizo en su carrera. Él sabe que no le gusta que lo traten de Leo Messi, sino como uno más”, señaló sobre el capitán, de 39 años, quien se despide del seleccionado.

Nicolás Tagliafico habló sobre la final del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultado sobre la semifinal ante Inglaterra, Tagliafico describió el clima particular que rodea esos cruces históricos. “Son partidos que sabés que van a quedar en la historia. Desde el minuto cero que escuchamos los himnos, que en realidad no se escucharon, tenías esa sensación de que tenías que salir a comerlos vivos desde el primer minuto”, relató.

PUBLICIDAD

Sobre el logro de alcanzar una nueva definición mundialista, el futbolista del Olympique de Lyon destacó el valor de haber llegado a dos finales consecutivas bajo la conducción de Scaloni. “Lograr otra final es algo increíble. Si volvemos a junio, a mayo de 2026 y alguien te decía ‘firmá que vas a llegar a la final’, lo firmás’”, indicó.

El lateral también habló sobre el recambio generacional dentro del plantel y marcó diferencias con su propia experiencia como debutante. “Siento que en mi etapa, cuando yo empecé en la Selección, el recambio era un poco obligado y eso para un proceso no es bueno. Hoy en día tenemos la chance de que chicos de 18 y 19 años debuten en la Selección, que no es normal”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Hacia el final de la charla, entre risas, Tagliafico reconoció que esperaba un cambio de club tras la cita ecuménica que finalmente no se concretó. “Pensé que después del Mundial cambiabas de equipo”, le comentó Juan Pablo Varsky. “Sí, yo también”, respondió con humor.

Las declaraciones se suman a otras expresiones recientes del defensor sobre su futuro en la Albiceleste. En una transmisión por Twitch, Tagliafico había descartado disputar un nuevo Mundial: “Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro”. En esa misma ocasión destacó haber alcanzado 17 partidos mundialistas, cifra que lo ubica séptimo entre los argentinos con más presencias en la competencia, detrás de Messi, Diego Maradona, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Mario Kempes.

PUBLICIDAD

Tras la derrota en la final, Tagliafico había compartido una carta abierta en la que expresó su sentir tras la consagración de España. “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo”, escribió en ese momento.