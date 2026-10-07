Resultados ONPE en Comas: dos candidatos se disputan la alcaldía voto a voto

Una urna de la ONPE y una cédula de votación sobre la vista del distrito de Comas ilustran el panorama para las elecciones municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Jean Pool Granados Lazo, candidato de Renovación Popular, se perfila como ganador de la contienda municipal en Comas, uno de los distritos más poblados de Lima Norte, tras obtener 25,247% de los votos con el 91,728% de las actas contabilizadas, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizado al 7 de octubre a la 1:32 p. m. La diferencia con el segundo lugar, ocupado por el exalcalde Raúl Díaz Pérez, de Avanza País - Partido de Integración Social, se ubica en torno a cuatro puntos porcentuales, un margen que se redujo de manera considerable respecto a los primeros reportes del escrutinio, cuando Renovación Popular superaba a su rival más cercano por más de nueve puntos.

La contienda distrital reunió a varios nombres con trayectoria previa en la gestión municipal. Díaz Pérez, abogado formado en la Universidad Tecnológica del Perú con estudios de posgrado en Suiza y Estados Unidos, gobernó Comas entre 2019 y 2022 y durante su gestión designó como gerente general a Nicanor Boluarte, hermano de la entonces presidenta Dina Boluarte, además de contratar como asesor legal al abogado Mateo Castañeda, ambos hoy vinculados a investigaciones judiciales. En marzo de 2024, Díaz obtuvo un contrato como asesor legal en el Ministerio del Interior por 30.000 soles, del que declaró haber cobrado solo 10.000 antes de dejar el cargo.

PUBLICIDAD

De las 1,499 actas totales que corresponden al distrito, la ONPE reportó 1,375 contabilizadas, 124 para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna pendiente de procesamiento, lo que refleja un avance casi completo del escrutinio.

Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién ganó las elecciones en Comas?

Según el reporte oficial de la ONPE, Renovación Popular lidera la votación distrital con 72.046 votos, equivalentes al 25,247% del total. El segundo lugar corresponde a Avanza País, con 60.735 votos (21,283%), seguido por Podemos Perú, con 46.854 votos (16,419%), y Alianza para el Progreso, con el 7,982% de los sufragios.

El total de electores hábiles en Comas ascendía a 448.793, de los cuales 327.955 ciudadanos, el 73,075%, ejercieron su derecho al voto, frente a 94.794 personas, equivalentes al 21,122%, que no acudieron a las urnas, de acuerdo con el reporte de la agencia Andina.

PUBLICIDAD

Resultados ONPE en Comas 2026

El avance del conteo oficial mostró variaciones en la distribución de votos a medida que se procesaron más actas. En las primeras horas del escrutinio, Renovación Popular alcanzaba 28,140%, mientras Avanza País se ubicaba en 26,163%, una diferencia de menos de dos puntos. Con el paso de las horas, la ventaja de Granados sobre Díaz se amplió hasta superar los cuatro puntos porcentuales al 91,728% de actas contabilizadas.

El conteo rápido de la empresa Datum, difundido la noche de la jornada electoral, ya ubicaba a Granados como ganador con 24,4% de las preferencias, una cifra cercana a la reportada posteriormente por el órgano electoral oficial.

PUBLICIDAD

Una ciudadana emite su voto en una urna durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú. (ONPE/JNE)

¿Quién lidera la votación en Comas?

Jean Pool Granados Lazo encabeza la votación distrital con una ventaja que se mantuvo estable durante buena parte del escrutinio. El candidato estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico John Logie Baird y se desempeña como gerente general de la empresa Aepec SAC. Según su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), integró previamente el Partido Popular Cristiano y la agrupación Vamos Perú, y en 2022 compitió por la alcaldía distrital bajo la lista de Avanza País.

En segundo lugar se ubica Raúl Díaz Pérez, quien trabajó previamente como asesor en el Congreso de la República antes de asumir la alcaldía distrital en el periodo 2019-2022. Un tercer exalcalde también participó en la contienda: Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, del Partido Cívico Obras, que gobernó el distrito entre 2011 y 2014 bajo la agrupación Siempre Unidos, periodo marcado por una crisis de acumulación de basura que le valió el apodo de “el rey de la basura”.

PUBLICIDAD

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Los cuatro primeros lugares de la contienda distrital, de acuerdo con el reporte de la ONPE, se distribuyen de la siguiente manera: Granados (Renovación Popular) con 72.046 votos; Díaz (Avanza País) con 60.735 votos; Carmen Mónica Acuña Jara (Podemos Perú) con 46.854 votos, y Roxana Marylia Ari Acuña (Alianza para el Progreso) con el 7,982% de los sufragios.

Acuña Jara ocupa actualmente la alcaldía de Comas como encargada, tras asumir el cargo en abril de 2026, luego de que el Concejo Municipal aprobara la suspensión del entonces alcalde Ulises Villegas y la designara como primera regidora hábil para reemplazarlo. En mayo de 2026, el municipio le otorgó licencia sin goce de haber para participar en el proceso electoral, y los sondeos previos a la jornada la ubicaban entre los tres primeros lugares de intención de voto.

PUBLICIDAD

Un votante deposita una papeleta en una urna electoral municipal en Perú, y un círculo superpuesto muestra el logo de Reniec, encargado de actualizar los registros para los comicios de 2026.

¿Qué partido político ganó en Comas?

Renovación Popular se perfila como la organización política ganadora en el distrito, de acuerdo con el avance del escrutinio oficial. El resultado se produce en un contexto distrital marcado por la salida forzada del alcalde elegido en 2022, Ulises Villegas, suspendido tras ser sentenciado por el Poder Judicial, lo cual derivó en la sucesión de Acuña Jara al frente de la gestión municipal.

La diferencia entre Renovación Popular y Avanza País se mantuvo por debajo de los cinco puntos porcentuales en las etapas finales del conteo, un margen que, aunque favorable al candidato de Renovación Popular, todavía no permite descartar variaciones adicionales conforme se complete la totalidad de las actas pendientes de envío al JEE.

PUBLICIDAD

Resultados de las elecciones municipales por candidato

Entre los demás postulantes a la alcaldía distrital figuró Ana Yuriko Niño de Guzmán Tengan, del Partido Democrático Somos Perú, quien se desempeñó como secretaria general distrital de esa agrupación durante la gestión de Ulises Villegas. También compitió Josmell Max Peralta Peña, del Partido Morado, con una extensa trayectoria en la administración pública local como secretario general del Concejo de Comas entre 2003 y 2006, regidor del distrito entre 2007 y 2010, y actual procurador público en la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho.

La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial. Foto: Associated Press

La lista de candidaturas incluyó además a Rosa Lidia Corzo Saldarriaga, de Perú Primero, contadora egresada de la Universidad Particular San Martín de Porres; Victoria Villanueva Quiñones, de Progresemos, licenciada en Administración y superior en retiro de la Policía Nacional del Perú, y Juan Carlos Condori Chávez, del Partido Popular Cristiano, abogado con más de once años de experiencia en procesos de expropiación para proyectos de infraestructura.

PUBLICIDAD

¿Cuántas actas han sido procesadas y contabilizadas?

El reporte de la ONPE al 7 de octubre indicó que, del total de 1,499 actas correspondientes a Comas, 1,375 fueron contabilizadas, lo que representa el 91,728% del padrón de mesas. Otras 124 actas, equivalentes al 8,272%, se encontraban en proceso de envío al Jurado Electoral Especial para su revisión.

El sistema no registró actas pendientes de procesamiento, lo cual indica que el total de mesas electorales del distrito ya atravesó alguna etapa del circuito de validación, entre la contabilización directa o el envío a instancias de revisión adicional.

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados pueden seguirse a través del módulo de resultados web habilitado por la ONPE, disponible en su plataforma digital oficial, que actualiza la información de forma progresiva a medida que se procesan las actas en todo el país. El sistema permite filtrar por departamento, provincia y distrito, además de visualizar el detalle de votación por organización política.

PUBLICIDAD

La herramienta también despliega los resultados de la elección municipal provincial, lo que permite comparar simultáneamente la votación distrital de Comas y la correspondiente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Los resultados difundidos por la ONPE son preliminares hasta que se complete la totalidad del proceso de escrutinio y los jurados electorales especiales resuelvan las impugnaciones o reclamos que pudieran presentarse sobre las actas electorales. La proclamación oficial de las autoridades electas y la entrega de credenciales corresponden a una etapa posterior, a cargo del JNE.

Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Comas, la reducción del margen entre los dos primeros lugares a lo largo del escrutinio añade un elemento de cautela sobre el resultado final, a diferencia de otros distritos limeños donde la ventaja del primer lugar se amplió de manera sostenida durante el conteo.

¿Quién será el próximo alcalde de Comas?

De mantenerse la tendencia actual del escrutinio, Jean Pool Granados Lazo se convertiría en el próximo alcalde de Comas tras la victoria de Renovación Popular en la contienda distrital. Su eventual triunfo pondría fin a un periodo marcado por la inestabilidad en la conducción municipal, tras la suspensión judicial de Ulises Villegas y el interinato de Carmen Mónica Acuña Jara al frente de la comuna.

El resultado también representaría la derrota de dos exalcaldes que buscaban el retorno a la gestión distrital, Raúl Díaz Pérez y Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, ambos con antecedentes de gestión previa en el municipio durante periodos anteriores.

Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo asumirá el nuevo alcalde?

El inicio de la gestión municipal para el periodo entrante está sujeto al calendario oficial que establece el JNE una vez concluidas todas las etapas del proceso electoral, que incluyen la resolución de eventuales impugnaciones, la proclamación de resultados y la entrega de credenciales a las autoridades electas.

En Comas, donde la diferencia entre los dos primeros candidatos se redujo en las etapas finales del conteo, la confirmación definitiva del resultado dependerá de que se agoten los plazos y procedimientos que contempla la normativa electoral vigente, así como del procesamiento de las actas que aún se encuentran en trámite ante el Jurado Electoral Especial.