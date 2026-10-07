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Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”

El delantero nacional, que fue empleado como titular en dos partidos de los cuatro disputados, se ha mostrado muy mortificado por el preocupante desenvolvimiento de la ‘bicolor’ en el parón FIFA reciente

Adrián Ugarriza sumó una titularidad más con Perú. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza sumó una titularidad más con Perú. - Crédito: Difusión
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Adrián Ugarriza ha quedado descolocado por el tétrico balance de la selección peruana en el tercer parón FIFA del 2026. A pesar de la delicada situación, exhorta a la afición a confiar en el equipo, ese que seguirá laborando para mejorar.

No queríamos terminar así, nos duele los resultados. Tenemos que aferrarnos a las cosas buenas, que por momentos sentimos dentro del campo y las cosas que salieron mal, trabajarlas y seguir para delante”, dijo a Bicolor+.

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La lapidaria comparativa de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana. - créditos: FPF
La última oncena de Perú en el cierre de la 3era ventana de selecciones. - Crédito: ITEA

“Creo que a esos buenos momentos podemos agregarle resultados. Hay que sentarse cada uno a hacer una autocrítica y creo que hay buenas cosas, que pueden ser una base para ir adelante”, continuó Adrián.

Antes de retirarse de la zona mixta, Ugarriza admitió que entiende “la bronca de la gente” por los constantes tropiezos de los últimos meses, pero la única solución para enmendar el camino es “seguir trabajando”.

Ugarriza, titularidad concedida

El arduo calendario de la ventana de selecciones ha permitido que distintos convocados tengan la oportunidad de participar con Perú en los partidos de fogueo, en Norteamérica. Hubo hueco para que Adrián Ugarriza aparezca como titular en dos enfrentamientos de exigencia por disposición de Mano Menezes.

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En el primer ensayo, que culminó con un resultado avergonzante contra Estados Unidos, el hombre de moda del fútbol israelí no vio minutos, manteniéndose en la banca de suplentes como un total espectador. Recién ganó protagonismo en el siguiente duelo contra México, en Nueva Jersey.

Adrián Ugarriza ha ocupado el rol de atacante con Perú en la segunda ventana FIFA del 2026 con opiniones cruzadas. - Crédito: FPF
Adrián Ugarriza ha ocupado el rol de atacante con Perú en la tercera ventana FIFA del 2026 con opiniones cruzadas. - Crédito: FPF

Durante más de una hora de juego, Ugarriza se mantuvo sobre la hierba intentando jalar marcar, crearse espacios y ofrecer auxilio en el centro del campo. Una verdadera labor de desgaste ante la nulidad de pelotas limpias para que se asomara a portería contraria.

Contra Canadá, Adrián Ugarriza volvió a quedarse como opción luego de que se le concediera la oportunidad de arrancar a un Alex Valera intrascendente, que llegó a ser reemplazado por Gianluca Lapadula. Para la fecha de cierre, el ‘9’ del Hapoel Be’er Sheva fue ubicado en el área, pero apenas destacó por su derroche energético.

Adrián gana enteros

No es menos cierto que la selección peruana adolece de un delantero trascendental y fiable. En medio de la escasez, Mano Menezes ha comenzado a tirar de las opciones más cercanas. Si bien el inicio de su etapa dio entrada a Alex Valera como referente, pronto las cosas fueron cambiando.

Por puro rendimiento se ha hecho de un espacio Adrián Ugarriza, futbolista pragmático que ha tenido que luchar como el que más para ganarse la confianza del cuerpo técnico de turno. Aunque no es un prodigio, compensa la falta de esa característica con mucha tenacidad al momento que apuestan por él.

Adrián Ugarriza hizo sincera autocrítica tras fallar gol en Perú vs España y advirtió. - créditos: FPF
Adrián Ugarriza hizo sincera autocrítica tras fallar gol en Perú vs España y advirtió. - créditos: FPF

Con esa virtud, el delantero nacional ha entrado de lleno en la consideración de un Mano Menezes que intenta reformar la ‘bicolor’ con vistas a las Eliminatorias 2030. Eso sí, sus probabilidades de ser el ‘9’ oficial disminuyen por la vuelta de Gianluca Lapadula.

Por experiencia y bagaje, ese que arrastra por haber acumulado dos procesos mundialistas, ‘Il Peruviano’ se postula como el titular indiscutible en la próxima marcha oficial hacia el Mundial 2030. De ahí que Ugarriza luche por ubicarse en la segunda línea, algo que viene haciendo con nota aprobatoria.

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