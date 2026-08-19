El inesperado elogio de Christian Cueva a Piero Quispe tras su regreso a Universitario: “Es el futbolista peruano con más futuro”

El joven volante volvió a Universitario, debutó ante FC Cajamarca con un rendimiento sólido y recibió el inesperado respaldo público de ‘Aladino’, quien lo elogió. (Universitario de Deportes)

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Piero Quispe, el mediocampista de 25 años regresó al club de Ate como jugador libre tras desvincularse de Pumas UNAM y Sydney FC, dos experiencias en el exterior que no rindieron los frutos esperados.

Su vuelta al fútbol peruano coincidió con un mensaje contundente del volante nacional Christian Cueva, quien en el podcast conducido por Juan Manuel Vargas lo calificó como el jugador con mayor proyección en el balompié nacional.

Quispe respondió con gratitud y reafirmó el vínculo emocional que lo une a la institución merengue: “La U para mí es mi vida”, afirmó antes de viajar con el plantel hacia Cajamarca.

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El respaldo de Cueva y el pedido de calma

Christian Cueva respaldó públicamente a Piero Quispe y pidió que no se le cargue con la responsabilidad de solucionar los problemas de la selección peruana en esta nueva etapa de su carrera. (Universitario de Deportes)

En el programa La Parrilla del Loco, conducido por el exdefensor Juan Manuel Vargas, Christian Cueva fue consultado por el retorno de Piero Quispe al fútbol peruano. El volante nacional no esquivó el tema y se pronunció con firmeza a favor del mediocampista, aunque también pidió moderación a quienes depositan en él expectativas desmedidas.

“Piero puede dar mucho, no voy a comparar y decir que él nos va a salvar. Es buena persona, un chico humilde y no podemos lapidarlo. Déjenlo tranquilo”, sostuvo Cueva en el espacio conducido por Vargas.

El exjugador de Sport Boys dejó en claro que, a pesar de las experiencias poco exitosas en el exterior —primero con Pumas UNAM en México y luego con Sydney FC en Australia—, su opinión sobre el potencial de Quispe no cambió. Para Cueva, el mediocampista sigue siendo el futbolista con más futuro en el país, y la presión de convertirlo en el “salvador” de la selección peruana podría terminar perjudicando su desarrollo.

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La postura de Cueva llegó en un momento sensible para Quispe. El volante había regresado al Perú sin haber podido consolidarse en ninguno de los dos clubes extranjeros por los que pasó, lo que generó lecturas encontradas en el entorno del fútbol local. El respaldo de una figura de la trayectoria de Cueva funcionó como un contrapeso a las críticas y abrió un debate sobre las expectativas que se depositan en los jugadores jóvenes que intentan dar el salto al exterior.

La respuesta de Quispe y su vínculo con la U

El mediocampista crema valoró las palabras de Christian Cueva antes de viajar con Universitario y recordó que el club de Ate ocupa un lugar especial en su vida y en su trayectoria profesional. (Universitario de Deportes)

Antes de viajar con Universitario de Deportes hacia Cajamarca, Piero Quispe fue consultado por las palabras de Cueva. El mediocampista respondió con agradecimiento y no ocultó la admiración que siente por el experimentado volante nacional.

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“Estoy agradecido con Cueva siempre. Siempre lo dije, para mí él es mi referente. Sabe que lo quiero mucho y espero que le vaya bien”, expresó Quispe.

El jugador también fue consultado sobre las razones que lo llevaron a volver al club donde se formó como futbolista profesional, luego de su paso por el exterior. Su respuesta fue breve y directa: “Como siempre lo he dicho, la U para mí es mi vida”, afirmó.

Quispe regresó al conjunto crema como jugador libre y apareció por primera vez en la lista de convocados del técnico Héctor Cúper para el partido ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino lo incluyó entre los disponibles para ese compromiso, lo que representó su primera oportunidad de sumar minutos desde su retorno a Ate.

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Debut ante FC Cajamarca y victoria merengue

El regreso de Piero Quispe a Universitario tuvo sus primeros minutos oficiales en Cajamarca, donde el mediocampista ingresó en el tramo final y dejó estadísticas favorables durante su participación. (Universitario de Deportes)

Universitario venció 3-2 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón y se mantuvo en la persecución del líder del Torneo Clausura 2026. Los goles del cuadro crema fueron obra de César Inga, Alex Valera y Gianluca Lapadula, en un partido en el que Piero Quispe tuvo su primer ingreso desde su regreso al club.

El mediocampista entró al campo en el minuto 72 y completó 18 minutos de actividad. En ese lapso registró un 100% de precisión en sus pases y ensayó un remate al arco. Las sensaciones que dejó durante su participación fueron positivas entre los hinchas merengues, que esperaban ver al jugador que deslumbró en su primera etapa con la camiseta crema.

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El partido ante FC Cajamarca marcó el inicio de una nueva etapa para Quispe en Universitario, el club donde creció como futbolista y al que regresó con la intención de recuperar su mejor nivel. La coincidencia entre su debut y el respaldo público de Cueva colocó al mediocampista en el centro de la atención del fútbol peruano en la primera semana del Torneo Clausura 2026.