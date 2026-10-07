¿Problemas de fertilidad? Especialistas explican que el factor masculino está presente hasta en el 40% de los casos

Un médico evalúa los exámenes de un paciente durante una consulta sobre infertilidad masculina en Perú.

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Cuando una pareja enfrenta problemas de fertibilidad en el Perú, la consulta médica suele enfocarse de manera casi automática en la mujer. Sin embargo, las guías de las sociedades americanas de urología y medicina reproductiva (AUA/ASRM) señalan que el factor masculino es la causa principal en el 20% de los casos y contribuye en otro 30% a 40%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la infertilidad afecta a uno de cada seis personas en el mundo. Esta cifra, sumada a los datos sobre el peso del factor masculino, respalda la necesidad de modificar el enfoque tradicional que posterga el diagnóstico del varón, genera un desgaste emocional evitable y consume tiempo valioso para las parejas que buscan un embarazo.

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Una especialista analiza muestras en un laboratorio de reproducción asistida de la clínica Inmater para el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

Diagnóstico de pareja evita demoras

“Históricamente la reproducción se ha vinculado a la mujer, lo cual provocó que la evaluación del varón se postergue indebidamente. Evaluar al hombre desde la primera consulta no busca señalar culpables, sino obtener la información necesaria para definir un diagnóstico de pareja acertado y oportuno”, señaló el doctor Mario Ascenzo, ginecólogo especialista en fertilidad de Inmater. El especialista añadió que en el Congreso CIRA 2026 se abordarán los avances en andrología de precisión y las nuevas herramientas de selección espermática que permiten resolver casos de alta complejidad que antes parecían irreversibles.

Entre las recomendaciones que comparte el especialista destaca la advertencia de que la función sexual no equivale a fertilidad. Tener una erección o una eyaculación normales no garantiza la calidad, la concentración ni la movilidad de los espermatozoides, aspectos que solo pueden evaluarse en laboratorio. A esto se suma el factor edad: a partir de los 40 años aumentan los riesgos de alteraciones genéticas en el esperma, un dato que suele quedar fuera de la conversación habitual sobre fertilidad masculina.

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Un especialista en salud reproductiva evalúa muestras de laboratorio para diagnosticar el factor masculino en los problemas de fertilidad de las parejas.

Espermatograma: respuestas en pocos días

El espermatograma se presenta como el examen de referencia para iniciar el estudio del varón. Se trata de una prueba sencilla, rápida y no invasiva que analiza la muestra seminal y que debería realizarse desde la primera consulta de la pareja. Su resultado permite definir el tratamiento adecuado en pocos días, sin necesidad de someter a la pareja a estudios innecesarios que alargan el proceso diagnóstico.

Este análisis también cumple una función que trasciende la búsqueda de un embarazo. Según indicó Ascenzo, entre el 1% y el 6% de los varones evaluados por infertilidad descubren afecciones de salud no diagnosticadas previamente, como alteraciones hormonales, vasculares o metabólicas.

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El especialista recomendó además cuidar el estilo de vida al menos tres meses antes de iniciar cualquier procedimiento, dado que la producción de nuevos espermatozoides toma alrededor de 74 días. Mantener un peso saludable, alimentarse de forma adecuada, ejercitarse, evitar el cigarrillo y no consumir anabólicos ni testosterona mejora la calidad seminal antes del tratamiento.

Especialistas en reproducción asistida realizan análisis de laboratorio para diagnosticar el factor masculino en los problemas de fertilidad en el Perú.

Técnicas para casos complejos

Cuando existen alteraciones severas o ausencia total de espermatozoides en el eyaculado, la medicina reproductiva cuenta hoy con alternativas de alta precisión. Una de ellas es la microdisección testicular (micro-TESE), una microcirugía que busca y recupera espermatozoides directamente del testículo. La otra es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), una técnica de laboratorio mediante la cual se selecciona el espermatozoide con mejores características y se introduce directamente dentro del óvulo para lograr la fecundación.

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“El diagnóstico de infertilidad puede ser un golpe emocional porque culturalmente se ha vinculado, sin fundamento médico, la fertilidad con la masculinidad. Acudir juntos a la consulta e involucrarse desde el inicio no es una muestra de debilidad, sino un acto de responsabilidad y compromiso con el proyecto de familia”, afirmó el especialista de Inmater, que detalló que la institución acompaña este proceso con un equipo multidisciplinario que brinda soporte médico, genético, nutricional y psicológico a lo largo de cada etapa del tratamiento.