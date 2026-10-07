Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto en mira de la JNJ: Magistrados son convocados a ratificación

Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a proceso de evaluación integral y ratificación a Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto; proceso con el que los consejeros podrían ponerle fin a sus carreras en la magistratura, tal como lo han hecho en los últimos dos años con jueces y fiscales considerados incómodos para un sector político.

El fiscal superior Rafael Vela coordinaba el hoy desactivado Equipo Especial Lava Jato y como tal vio tuvo que defender los casos de las fiscalías provinciales bajo su liderazgo contra políticos, como el caso Cócteles contra la actual presidenta Keiko Fujimori y cúpula de Fuerza Popular.

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Otro magistrado que intervino en el caso Cócteles –y que la JNJ ha convocado al proceso de ratificación– es el juez penal Víctor Zúñiga, quien fue quien ordenó que Fujimori vaya a juicio por lavado de activos y organización criminal. Él también fue convocado a proceso de ratificación.

El juez Víctor Zúñiga reemplazó al juez Richard Concepción Carhuancho en el caso Cócteles cuando este fue apartado en 2019. Foto: composición Infobae

Zúñiga ya no forma parte de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la Corte que ve los casos de alto perfil y criminalidad organizada, desde mayo de 2025, cuando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aceptó su declinación y dispuso su retorno a la Corte Superior de Arequipa.

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La salida de Zúñiga tuvo lugar luego de varias sentencias del Tribunal Constitucional que cuestionaban justamente el control de la acusación del juez en el caso Cócteles. Para el momento de su declinación, el máximo intérprete ya había fallado a favor del abogado Arsenio Oré y José Chlimper, actual consejero de Fujimori.

Otra magistrada que se enfrentó al poder –tal como lo mencionaba el equipo especial que lideraba- es la fiscal provincial Marita Barreto, quien fue promovida por Patricia Benavides a fiscal superior provisional y coordinadora del Eficcop. Durante la primera etapa del equipo especial, Barreto coordinó investigaciones por presunta corrupción contra el círculo del expresidente Pedro Castillo.

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Sin embargo, en noviembre de 2023, Barreto pasó a investigar al círculo de otra figura de poder, el círculo de asesores de Patricia Benavides: Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao. A partir de las investigaciones del Eficcop, la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra Benavides por organización criminal, pero Tomás Gálvez terminó archivando la carpeta fiscal en mayo de este año.

Proceso

El procedimiento, enmarcado en la Convocatoria N.° 002-2026-Ratificación/JNJ, exige a los magistrados presentar hasta el 7 de octubre documentación curricular, muestras de resoluciones, publicaciones académicas y certificados de capacitación. Entre el 1 y el 30 de octubre se habilita además un espacio de participación ciudadana para remitir información sobre la conducta e idoneidad de los convocados.

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La Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación analizará la documentación hasta mayo de 2027 y elaborará informes individuales, que se pondrán a disposición de los magistrados convocados para observaciones entre el 1 y el 8 de junio. La vista pública e informes orales, de carácter excepcional, se realizará del 23 al 30 de junio, antes de que el Pleno de la JNJ tome una decisión: la ratificación o no ratificación.

Más magistrados convocados

Rafael Martín Martínez Vargas , juez especializado penal de Piura. Martínez estuvo en la Sala Penal Nacional (hoy Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada) al mismo tiempo que Enma Benavides. Justamente, Martínez también es investigado en el caso de los presuntos sobornos de procesados por tráfico ilícito de drogas a cambio de fallos favorables.

Frank Robert Almanza Altamirano – Fiscal adjunto superior mixto de Junín, Distrito Judicial de Junín. Actualmente se desempeña como fiscal superior provisional y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Destacado jurista en el ámbito penal.

Elmer Atilio Chirre Castillo – Fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios (Supraprovincial - Corporativo) con competencia nacional. Es el fiscal anticorrupción que investigó los pagos de Odebrecht al exgobernador de Áncash César Álvarez en el caso La Centralita , lo que derivó en la primera sentencia vinculada a la constructora brasileña en Perú. También investigó al expresidente Martín Vizcarra por corrupción en Moquegua.

Magaly Elizabeth Quiroz Caballero – Fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios (Corporativo) de Lambayeque. Fue fiscal superior provisional y coordinadora del Equipo Especial Cuellos Blancos. Cuando Patricia Benavides era fiscal de la Nación, Quiroz la removió injustificadamente. Renunció a la coordinación del equipo especial cuando Tomás Gálvez llegó a la Fiscalía de la Nación.