Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

Keiko Fujimori anunció un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía para coordinar operaciones contra la criminalidad

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este miércoles la creación de un comando unificado que integrará a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para enfrentar la ola de criminalidad, en el marco de una “ofensiva total” contra este flagelo.

“Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cocedena), celebrada en el cuartel general del Ejército.

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La hija y heredera poítica del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que el nuevo comando contará con un centro de control y operaciones desde el que se dirigirán las acciones contra la criminalidad.

Además, informó la conformación de un grupo especial de élite integrado por policías y militares para ejecutar operaciones de búsqueda y captura.

El nuevo esquema incluirá un grupo especial de élite encargado de ejecutar operativos de búsqueda y captura, además de un centro de control y operaciones

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas”, señaló al detallar medidas para recuperar el control de los centros penitenciarios y aislar a los internos que continúan dirigiendo delitos desde las cárceles.

El Ejecutivo creará además una Comisión Especial de Lucha contra la Criminalidad para coordinar las acciones de distintos ministerios e instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas de telecomunicaciones.

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La presidenta aseguró asimismo que su administración buscará acelerar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos y pidió al sistema de justicia actuar con “celeridad y mucha firmeza”.

El Gobierno creará una comisión especial que articulará a ministerios, organismos de inteligencia, Osiptel y empresas de telecomunicaciones en la lucha contra el crimen

“Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos. Vamos a retomar el control de los penales y a incomunicar a los internos que siguen delinquiendo para que no continúen dirigiendo sus ataques desde las cárceles”, afirmó.

Sobre la nueva comisión, explicó que tendrá como objetivo articular a los ministerios y a las instituciones públicas y privadas involucradas en la lucha contra el crimen. “Vamos a sumar a todos los actores involucrados, a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, Osiptel y a las compañías de telecomunicaciones para que se integren y se unan a esta gran ofensiva”, señaló.

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Finalmente, Fujimori se dirigió a las Fuerzas Armadas, a las que agradeció por estar “donde el deber los llama” y por entender que portar el uniforme implica “un compromiso permanente con la vida y la seguridad de nuestros compatriotas”.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de la espera y la paciencia han terminado para siempre. Ha llegado la hora de ir hacia adelante en una ofensiva total contra la delincuencia. Que Dios y el pueblo nos juzgue por lo que hacemos y nunca más por lo que dejamos hacer”, concluyó.

La mandataria tiene previsto viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, donde se reunirá con su homólogo Nayib Bukele, cuya estrategia contra las pandillas ha elogiado y planteado como referencia para Perú.

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La agenda contempla un encuentro privado entre ambos jefes de Estado, seguido de una reunión ampliada con la participación de ministros de ambos Gobiernos.