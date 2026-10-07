Gia Meier, hija de Christian Meier, responder tras ser captada en aparente estado de ebriedad

Gia Meier, hija del actor Christian Meier, se pronuncia públicamente tras la difusión de imágenes tomadas durante el fin de semana en la vía pública.

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Gia Meier reapareció en sus redes sociales luego de que las cámaras de Amor y Fuego difundieran imágenes de una salida nocturna en la que fue vista junto a un joven mientras esperaba un taxi. La conductora de Zaca TV compartió una publicación en TikTok que muchos interpretaron como una respuesta a la exposición de su vida privada.

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre publicó una fotografía en su cuenta de TikTok. Sobre la imagen incluyó un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores: “Les deseo de todo corazón que encuentren algo más bonito en que invertir su tiempo”.

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La publicación llegó un día después de que el programa de espectáculos mostrara imágenes de la joven a la salida de un local nocturno. Según el informe televisivo, Gia estaba acompañada por un hombre que permaneció a su lado mientras aguardaban la llegada de un vehículo.

Gia Meier publica un mensaje en sus redes sociales en respuesta a los comentarios sobre un video grabado en la vía pública.

En el material emitido por Amor y Fuego, la creadora de contenido aparece con dificultades para mantenerse de pie y se apoya en un poste y en su acompañante. El programa planteó que el joven podría ser una persona cercana a ella o una eventual pareja, aunque no se confirmó la identidad ni el vínculo que mantiene con la conductora.

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La joven no se refirió de forma directa a las imágenes ni brindó detalles sobre la salida que protagonizó el último fin de semana. Su publicación en TikTok, sin embargo, fue tomada por sus seguidores como una forma de responder a la difusión del informe sin entrar en confrontaciones.

Imágenes muestran a Gia Meier, hija del actor Christian Meier, caminando por la vía pública sosteniendose de un poste de alumbrado público, durante la noche junto a un acompañante. Amor y Fuergo.

Los seguidores de Gia Meier cuestionaron la exposición de la conductora

La respuesta de Gia Meier recibió mensajes de respaldo de parte de sus seguidoras, quienes cuestionaron que las cámaras de televisión registraran y difundieran el momento en que la joven esperaba un taxi tras su salida nocturna.

Varios usuarios también destacaron el tono elegido por la conductora para pronunciarse. En lugar de mencionar de manera explícita al programa o responder a los comentarios que circularon tras la emisión de las imágenes, optó por una frase breve dirigida a quienes siguen el caso.

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“Gia, a mí el único chisme que me importa que nos cuentes es quién era el chico”, escribió una usuaria. Otra seguidora señaló: “Gia linda, ten cuidado, a la TV le gusta destruir a las personas”.

También aparecieron mensajes que resaltaron su forma de contestar. “Una reina hasta para responderrrrr”, comentó una internauta. “No hagan caso a gente infeliz, eres luz, nadie nos opaca”, escribió otra.

Los seguidores de Gia Meier cuestionaron la exposición de la conductora

Entre las reacciones, una seguidora le pidió que no permitiera que otras personas opinen sobre sus decisiones personales. “Ayyyy Giaaaa, tú vive tu vida y no dejes que nadie más la viva, te queremos”, expresó.

Hasta el momento, la hija del actor no ha confirmado si el joven que aparece en las imágenes forma parte de su círculo de amistades o si existe un vínculo sentimental entre ambos. Tampoco se conocen más detalles sobre el lugar donde ocurrió la salida nocturna.

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¿Quién es Gia Meier?

Gia Meier se ha consolidado como una de las figuras digitales que ganó visibilidad entre el público joven en Perú a partir de su participación en Zaca TV y de su actividad en TikTok. Su nombre adquirió mayor notoriedad en 2026, luego de incorporarse al grupo de conductoras del canal de streaming.

La joven pertenece a una familia vinculada al entretenimiento. Es hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, y nieta de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo el título de Miss Universo. Aunque creció cerca del medio artístico, durante sus primeras apariciones públicas mantuvo un perfil más reservado.

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Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, debuta como conductora en Zaca TV y revela su admiración por sus padres. Infobae Perú: Carlos Díaz.

Antes de desarrollar su carrera en el circuito digital peruano, Gia estudió Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres. Durante su etapa en Europa participó en actividades relacionadas con la industria de la moda y realizó prácticas en eventos como la Madrid Fashion Week.

Su retorno a Lima en 2026 coincidió con una etapa de renovación en Zaca TV, tras la salida de varias integrantes y la presentación de un nuevo elenco. Desde sus primeras intervenciones, la conductora logró posicionarse entre los usuarios de TikTok, donde sus clips acumulan reproducciones y comentarios.