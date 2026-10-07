Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

Fabiana llegó con velo, corona y un ramo de flores a los exteriores del Estadio San Marcos para asistir al concierto de BTS. Infobae Perú: Paula Díaz.

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Fabiana llegó a los exteriores del Estadio San Marcos con velo, flores y maquillaje para simbolizar su matrimonio con BTS. La seguidora peruana, que tiene a Jimin como su “esposo principal”, aguardaba el primer concierto del grupo surcoreano en Lima.

Desde temprano, las filas de ARMY rodearon los exteriores del Estadio San Marcos este miércoles 7 de octubre. Entre carteles, prendas moradas, álbumes y regalos para los artistas, una asistente llamó la atención por un detalle distinto: llevaba un velo blanco, una corona y un ramo de flores para representar su boda simbólica con los siete integrantes de BTS.

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Se trata de Fabiana, una seguidora peruana que decidió convertir el día de su primer concierto de la agrupación surcoreana en una ceremonia personal. No llevó vestido de novia, como pensó al comienzo, pero sí preparó accesorios para sellar el momento que esperaba desde que se confirmó la llegada del grupo a Lima.

“Desde que supe que iba a venir BTS yo dije: ‘Me voy a conseguir un vestido de novia’, porque es como que me estoy casando con los siete, que en realidad ellos son mis esposos’”, contó a Infobae Perú mientras permanecía en la fila antes del show programado para las 20:00 horas.

La joven explicó que la elección de su atuendo tuvo un significado especial, aunque priorizó la comodidad ante las horas de espera y la jornada de concierto. Su velo, las flores y el maquillaje fueron parte de un ritual que imaginó para encontrarse por primera vez con sus ídolos.

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Una fanática peruana de BTS asistió al estreno del concierto en cines vestida de novia para celebrar su 'boda' simbólica con los siete integrantes del grupo, declarando que Jimin es su 'esposo principal'.

Fabiana dejó el vestido de novia y eligió un velo simbólico

La idea inicial incluía un vestido de novia completo y siete anillos, uno por cada miembro de BTS. Sin embargo, Fabiana modificó el plan a pocos días del concierto. Decidió no usar el vestido y conservar elementos que pudieran acompañarla sin dificultar su movilidad dentro del recinto.

“Al final decidí no conseguirme el vestido de novia porque prioricé mi comodidad, pero me hice este velo y me compré estas flores”, relató. “Me iba a poner siete anillos para representar nuestra boda, pero ya no pude”.

El velo fue confeccionado con una tela adquirida en Gamarra, uno de los principales emporios comerciales de Lima. Fabiana compró además una pequeña corona y recibió la ayuda de una costurera para armar el accesorio. La fan también participó en parte de la elaboración, aunque admitió que no tiene experiencia en costura.

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“Una costurera me ayudó, pero también un poquito lo armé. Ha sido una cosa mezclada entre hacerlo yo misma y la ayuda de una costurera, porque soy muy mala cosiendo”, explicó.

La seguidora no precisó el monto que invirtió en la tela, la corona, las flores y la confección del velo. Su elección se centró en armar un atuendo que expresara su vínculo con la banda sin usar un vestido completo durante una jornada que incluirá largas horas de permanencia en los exteriores y dentro del estadio.

La seguidora peruana preparó una boda simbólica con los siete integrantes de BTS, aunque eligió a Jimin como su “esposo principal”. Infobae Perú: Paula Díaz.

“Hoy he estado muy nerviosa porque es mi boda”

La preparación no quedó limitada a los accesorios. Fabiana también optó por maquillarse de una manera distinta a la que usa de forma habitual. Para ella, el concierto tiene el carácter de una celebración que había imaginado desde el anuncio de las fechas de BTS en Perú.

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“Es un día especial. De hecho, hasta me he maquillado así un poco cargado. Yo nunca me maquillo y es obviamente porque me voy a casar”, afirmó entre risas.

La emoción aumentó conforme se acercaba la hora de apertura de puertas. La joven dijo que sentía nervios por el encuentro con los siete artistas y por la posibilidad de ver de cerca a Jimin, integrante al que identifica como su favorito dentro del grupo.

“Hoy he estado muy nerviosa porque es mi boda, un gran acontecimiento”, sostuvo Fabiana, mientras mostraba el velo y el ramo que llevaba entre sus pertenencias.

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La escena se repitió en distintos puntos de los alrededores del estadio, donde miles de fans llegaron con anticipación para ocupar sus lugares, asistir al soundcheck o ingresar a campo y tribunas.

El primer concierto de BTS en Lima está previsto para las 20:00 horas y forma parte de una serie de tres presentaciones anunciadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

Jimin es su “esposo principal”

Fabiana se definió como parte del fandom de BTS desde la pandemia. Su primer integrante favorito fue V, cuyo nombre real es Kim Taehyung. Con el paso del tiempo, comenzó a prestar más atención a Jimin, a quien ahora llama su “esposo principal” dentro de la ceremonia simbólica que preparó para el concierto.

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“Mi primer bias, en realidad, fue V, pero luego observé más a Jimin porque Jimin y V son besties y empecé a amar a Jimin”, contó.

La palabra bias es utilizada por seguidores del pop coreano para referirse al integrante favorito de un grupo. En el caso de Fabiana, la admiración por Jimin se relaciona con su forma de expresarse, su vínculo con los demás miembros y su desempeño artístico sobre el escenario.

“Me encanta su personalidad, cómo es súper cariñoso con todos. Me encanta también que abrace su lado femenino. Me encanta cómo baila, todo”, señaló.

Ante la posibilidad de verlo en vivo, la seguidora reconoció que no sabía cómo reaccionaría. “Cuando salga me voy a morir. No sé qué voy a hacer”, manifestó.

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La fan recordó que la boda simbólica contempla a los siete integrantes de BTS, pero estableció una jerarquía entre ellos. “En verdad los siete, pero Jimin es mi esposo principal”, dijo.

Un espectáculo de luces en el cielo nocturno celebra el cumpleaños de Jimin, integrante de la agrupación BTS, junto a una vista costera. (Infobae Perú / Analí Espinoza)

La boda simbólica coincide con el cumpleaños de Jimin

La fecha del concierto también tiene otro motivo de celebración para Fabiana. Según explicó, el encuentro simbólico con BTS servirá para celebrar el cumpleaños de Jimin, artista al que eligió como figura central de su particular boda.

“Jimin, prepárate porque ahorita nos vamos a casar”, comentó entre risas. La frase provocó la reacción de otras seguidoras cercanas, que acompañaban la espera en los exteriores del recinto.

Las actividades de los fanáticos antes de un concierto suelen incluir intercambios de fotografías, pulseras, carteles, álbumes y objetos elaborados por ellos mismos. En este caso, Fabiana optó por una representación vinculada con el matrimonio, un recurso frecuente en las comunidades de seguidores que expresan afecto y admiración hacia sus artistas favoritos.

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Su vestimenta atrajo miradas y fotografías durante la espera. El velo blanco, la corona y el ramo de flores permitieron identificar el concepto que había imaginado para la fecha, aunque dejó de lado parte de los elementos que había planeado al comienzo.

El colectivo ARMY Perú detalla las actividades organizadas por el cumpleaños del cantante Jimin durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

Primer concierto de BTS: rutas especiales de retorno

Los conciertos de BTS en Lima movilizarán a miles de asistentes hacia el Estadio San Marcos durante las funciones del 7, 9 y 10 de octubre. La Municipalidad de Lima informó que aplicará restricciones de tránsito en los alrededores del recinto desde las 10:00 hasta las 2:00 horas del día siguiente.

La principal restricción se concentrará en la avenida Venezuela, entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao. También habrá restricciones en la avenida Germán Amézaga, entre Venezuela y la avenida Óscar R. Benavides.

Para el ingreso, la organización estableció puertas diferenciadas de acuerdo con la localidad indicada en cada entrada. Las puertas para asistentes de campo tienen como horario previsto de apertura las 16:00 horas, mientras que el ingreso a tribunas comenzará alrededor de las 17:00 horas. El registro para quienes cuenten con acceso al soundcheck deberá realizarse hasta aproximadamente las 14:00 horas.

Al finalizar el show, las salidas habilitadas conducirán hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Óscar R. Benavides. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un operativo con 18 rutas de transporte público y el Corredor Rojo para el retorno de los asistentes.

La Municipalidad de Lima establece un plan de desvío vehicular en los alrededores del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. (Municipalidad de Lima)