Perú

PNP desarticula presunta banda que mezclaba pasta básica de cocaína con harina para vender droga adulterada en Independencia

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara, explicó que la mezcla permitía incrementar la cantidad de droga comercializada. Los tres intervenidos fueron trasladados a la Defingrid

Un operativo del Grupo Terna de la PNP en Independencia logró la captura de tres miembros de la banda criminal 'Los Truchos de Independencia'. Los delincuentes se dedicaban a la microcomercialización de droga, la cual adulteraban con harina para aumentar su volumen. Buenos Días Perú
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a tres personas vinculadas con la presunta venta de droga adulterada en el distrito de Independencia. El operativo permitió identificar un inmueble que, según las pesquisas policiales, era utilizado para preparar y distribuir sustancias ilícitas a consumidores de la zona.

La intervención estuvo a cargo del grupo Terna del Escuadrón Verde, cuyos agentes recurrieron a drones para detectar los movimientos de los presuntos integrantes de la organización. La vigilancia permitió ubicar la vivienda donde se realizaba la actividad atribuida a la banda denominada “Los Truchos de Independencia”.

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De acuerdo con la información policial, los intervenidos utilizaban harina para mezclarla con pasta básica de cocaína. Esta modalidad permitía incrementar el volumen de la sustancia destinada a la venta y, según la PNP, elevar las ganancias obtenidas mediante la comercialización del producto adulterado.

Durante el operativo fueron detenidos Rafael Huamaní, alias “Oño”, señalado como presunto cabecilla; Anthony Neyra Picoy, alias “Cachete”; y Lisbeth Óscar Correa, de 29 años, vinculada al traslado de la droga. La intervención permitió incautar cerca de 2 mil ketes de droga.

Operativo del grupo Terna permitió ubicar la vivienda

El grupo Terna del Escuadrón Verde intervino a tres personas en Independencia por su presunta vinculación con la microcomercialización de droga. Composición: Infobae
El grupo Terna del Escuadrón Verde intervino a tres personas en Independencia por su presunta vinculación con la microcomercialización de droga. Composición: Infobae

Los agentes del Escuadrón Verde utilizaron drones como parte de las acciones de vigilancia en Independencia. La información obtenida durante esta labor permitió identificar las presuntas actividades relacionadas con la microcomercialización de droga.

Según la información proporcionada por la PNP, los agentes ingresaron a una vivienda y encontraron pasta básica de cocaína. En el lugar también se detectó la presencia de harina, sustancia que era utilizada para adulterar la droga antes de su distribución.

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Durante la intervención, Rafael Huamaní, alias “Oño”, fue señalado por la Policía como presunto cabecilla de “Los Truchos de Independencia”. De acuerdo con el material proporcionado sobre el operativo, el intervenido reconoció ante los agentes que la droga incautada era mezclada con harina.

La cantidad encontrada alcanzó aproximadamente los 2 mil ketes, según la información difundida sobre la intervención policial.

Coronel Carlos Alcántara explica el método utilizado

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, señaló que los intervenidos se dedicarían a la microcomercialización de droga y explicó el objetivo de la mezcla utilizada por el grupo.

“Pero esta persona para poder duplicar la ganancia en la venta de la droga, mezclaba la droga con harina”, declaró el jefe policial.

Alcántara también indicó que esta práctica perjudicaba a quienes adquirían la sustancia, debido a que recibían un producto adulterado. El método permitía aumentar la cantidad disponible para la venta mediante la incorporación de harina a la pasta básica de cocaína.

La intervención permitió además establecer, de acuerdo con la versión policial, las funciones que cumplirían los otros dos detenidos dentro de la presunta organización.

Anthony Neyra Picoy, alias “Cachete”, de 29 años, fue señalado por el jefe del Escuadrón Verde como la persona encargada de distribuir la droga hacia distintos puntos.

En el caso de Lisbeth Óscar Correa, de 29 años, la Policía indicó que estaría vinculada al traslado de las sustancias mediante una mototaxi. Según la versión del jefe policial, el vehículo servía para abastecer de droga a otros lugares.

Los tres intervenidos quedaron bajo custodia policial tras el operativo. La PNP los vinculó con la presunta comercialización de la droga adulterada y con las tareas de distribución identificadas durante las diligencias.

Detenidos fueron puestos a disposición de la Defingrid

Los agentes emplearon drones durante las labores de vigilancia para identificar la vivienda donde presuntamente se preparaba y distribuía la sustancia. Captura de pantalla
Los agentes emplearon drones durante las labores de vigilancia para identificar la vivienda donde presuntamente se preparaba y distribuía la sustancia. Captura de pantalla

Luego de la intervención, los tres detenidos fueron trasladados a la Defingrid de Independencia, dependencia donde continuarán las investigaciones correspondientes por los hechos atribuidos a la presunta organización.

La diligencia policial se produjo tras las labores de vigilancia ejecutadas por el grupo Terna del Escuadrón Verde. La investigación deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los intervenidos respecto de la preparación, transporte y distribución de la sustancia incautada.

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