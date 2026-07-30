Eddie Fleischman fulminó a Agustín Lozano por sanción de 1 año contra Horacio Melgarejo: “Eso es piconería y ardor”

El periodista deportivo criticó al presidente de la FPF por el castigo de un año al DT de Cienciano por sus declaraciones contra la Copa de la Liga. (Video: Full Deporte)

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La noche en la que Cienciano protagonizó una de sus gestas más resonantes al golear 4-0 a Lanús de Argentina en Cusco y revertir la serie de la Copa Sudamericana 2026, el nombre de Horacio Melgarejo volvió a los titulares, pero no solo por su capacidad táctica. El técnico argentino, responsable de llevar al equipo a octavos de final tras remontar un 0-2 en la ida, enfrenta una sanción que le prohíbe dirigir en cualquier torneo peruano durante un año. El motivo: sus duras y explícitas críticas contra la Copa de la Liga, competencia de la que el ‘papá’ ya había quedado eliminado tras perder con ADT.

Las palabras del DT —quien calificó al certamen con términos soeces— motivaron un castigo ejemplar de la Federación Peruana de Fútbol. En medio de la polémica, el periodista Eddie Fleischman salió al cruce con declaraciones que pusieron bajo la lupa tanto la gestión del presidente de la FPF, Agustín Lozano, como la proporcionalidad de la sanción.

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El comunicador no dudó en exponer su desacuerdo con la drástica decisión disciplinaria en el programa Full Deporte. “El señor Melgarejo dijo ‘estamos felices de quedar fuera de esta Copa de mier...’. Evidentemente, no fue muy elegante, hubo una palabra soez, una manera grosera de describir la Copa de la Liga. Pero entre nos... ¿acaso la Copa de la Liga no es una mier...? Entonces, ¿dónde está el resentimiento?”, cuestionó.

Horacio Melgarejo quedó inhabilitado para dirigir a Cienciano durante un año. Créditos: Kevin Pacheco.

Eddie Fleischman contra Agustín Lozano por sanción a Horacio Melgarejo

Para Eddie Fleischman, el castigo de un año de suspensión por el uso de una grosería resulta desmedido y revela una postura autoritaria desde la dirigencia de la FPF. “Eso es mano desde arriba. Eso es piconería y ardor de ‘míster reveca’. Le arde en el ego más profundo que le digan que su gestión es una catástrofe, pero lo es. De repente me suspenden un año a mí también”, disparó.

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El periodista fue más allá al advertir que la sanción sienta un precedente peligroso para la libertad de opinión de cualquier entrenador. “Ahora todos los entrenadores están amenazados. El que habla, para afuera un año. Es una cobardía de la FPF querer suspender por un año a un entrenador, que no trabaje por una temporada completa en el fútbol peruano teniendo vínculo contractual por decir una verdad (...). Confróntalo. Llévalo a la Comisión de Disciplina y que sustente por qué dijo que el torneo es una mier...”, reclamó.

Fleischman también ironizó sobre el clima actual en el fútbol nacional: “La generación de ‘cristalitos’ también. En el nuevo amanecer todos son delicaditos. ¡Una caga... esa Copa! Es una mier... y que nadie se ofenda ¡A ver, suspéndeme pues, ‘Ruin Tin Tin’”.

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El técnico de Cienciano tuvo duros calificativos para la Copa de la Liga. Créditos: X.

Agustín Lozano sobre las duras declaraciones de Horacio Melgarejo

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, también se pronunció respecto al episodio y a la sanción impuesta a Horacio Melgarejo. “No he hablado con él, pero tengo que reconocer que me ha escrito y me ha llamado el profesor Melgarejo. Lamentablemente yo no tenía su número. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero tampoco creo que corresponde porque, ¿qué podría decirle?”, reconoció para L1 Radio, marcando distancia entre la federación y las decisiones de la Comisión Disciplinaria.

Para el mandatario, el incidente debe interpretarse como el resultado de un momento de calentura: “Creo que esto pasó en caliente, que no vuelva a pasar. Creo que nos merecemos respetos ambos, creo que el país lo ha tratado bien y sé que esto no es bueno para nadie. Lo único que podría decir ‘de favor, ‘profe’, tranquilicémonos’”.

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El titular de la Federación remarcó que la sanción no depende de su decisión directa, sino de organismos independientes: “No le puedo decir más porque eso eso no lo ve la Federación ni mi persona, sino las comisiones independientes, las comisiones disciplinarias. ¿Qué podría decirle yo a alguien que me llama a disculparse? (...) no van a encontrar una solución porque yo no voy a resolver su caso. Lo va a ver de oficio o a través de una denuncia la Comisión Disciplinaria, que no tiene alcance conmigo”.

Finalmente, Lozano reconoció la valía profesional de Melgarejo, pero advirtió sobre la necesidad de moderar las formas: “Yo creo que el ‘profe’ es un buen técnico. Por ahí se le fue en caliente y esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar”.

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