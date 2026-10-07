Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

El Gobierno creará un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir a las organizaciones criminales

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este miércoles que su Gobierno expulsará “en tiempo récord” a los extranjeros que hayan llegado al Perú “para romper la ley y atacar”, como parte de una nueva estrategia contra la criminalidad que incluye la creación de un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

“Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, afirmó durante un acto en el Cuartel General del Ejército, en el que presentó las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cocedena).

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La mandataria sostuvo que el país atraviesa una situación de inseguridad que mantiene a la población “desesperada” y cuestionó que durante los últimos 26 años las autoridades, en los que ella ejerció como oposición desde su bancada parlamentaria, no hayan hecho lo suficiente para derrotar a la delincuencia.

“Basta de indecisión, de indiferencia y de ineficacia”, afirmó al asegurar que su administración no permanecerá “de brazos cruzados” frente a los asesinatos y otros delitos.

El centro de control funcionará en el Cuartel General del Ejército y dirigirá las operaciones contra el crimen

Como parte de esta nueva estrategia, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) anunció el establecimiento de un “comando unificado” para enfrentar la criminalidad, con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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El centro de control y operaciones estará instalado, según explicó, en el Cuartel General del Ejército y tendrá como objetivo dirigir las acciones contra las organizaciones criminales.

También anunció la conformación de un grupo especial de élite integrado por policías y militares para ejecutar operaciones especiales. “Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas”, señaló.

La presidenta incluyó además entre las medidas el control de los establecimientos penitenciarios y la incomunicación de internos que continúen delinquiendo desde las cárceles, con el objetivo de impedir que sigan dirigiendo ataques desde los penales.

A ello sumó la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha contra la Criminalidad, que tendrá la tarea de articular a los ministerios y otras instituciones públicas y privadas, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas de telecomunicaciones.

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La estrategia incluye reforzar el control de las cárceles, aislar a internos que delinquen y coordinar acciones con instituciones públicas, empresas y otros países

“Este comando unificado va a integrar a las Fuerzas Armadas y Policiales para rescatar a los peruanos del miedo y del terror”, afirmó.

Fujimori pidió además al sistema de justicia actuar con “celeridad y mucha firmeza”, convocó a las fuerzas políticas a sumarse a la estrategia y llamó a la empresa privada a colaborar con la recuperación del “principio de autoridad” y el Estado de derecho.

De igual modo, solicitó apoyo de otros países para incorporar experiencia, tecnología, información y recursos en la lucha contra el crimen.

Al dirigirse a los policías y militares, Fujimori aseguró que tendrán “el respaldo total” de su Gobierno para cumplir su misión, aunque subrayó que este apoyo estará condicionado al “profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, responsabilidad, respeto a la democracia y absoluto respeto a los derechos humanos”.

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“Ha llegado la hora de ir hacia adelante en una ofensiva total contra la delincuencia”, concluyó.