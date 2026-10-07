Perú

BTS toma la Costa Verde: MTC autoriza realización de show de drones por presencia de la banda surcoreana en Lima

La comunidad ARMY prepara una presentación aérea para el jueves 8 de octubre, entre las fechas de conciertos en el Estadio San Marcos

Drones encendidos forman el logotipo de BTS y la palabra bienvenidos en el cielo nocturno sobre una costa iluminada junto a una foto del grupo
Un espectáculo de drones luminosos en la Costa Verde de Lima se esperará para dar la bienvenida al grupo surcoreano BTS.
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El cielo de la Costa Verde se convertirá en el escenario de un espectáculo aéreo dedicado a BTS, mientras el grupo surcoreano cumple su agenda de conciertos en Lima. La comunidad ARMY impulsa la actividad como parte de las acciones previstas entre las tres presentaciones en el Estadio San Marcos.

La iniciativa fue promovida por BTS Perú, una de las comunidades de seguidores del grupo, después de superar las 25.000 firmas y reacciones en la plataforma Fanista. El plan original contemplaba 80 aeronaves no tripuladas, pero la cifra aumentó a 150 drones al superar los 30.000 “me gusta” en redes sociales.

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Otra propuesta, aún pendiente de confirmación, plantea una función a la medianoche en homenaje a Jimin Park por su cumpleaños, que será el 13 de octubre.

Las actividades acompañan los conciertos de BTS previstos para el 7, 9 y 10 de octubre, cuando el Estadio San Marcos recibirá más de 50.000 personas por fecha, según la información proporcionada por la organización de seguidores.

En las tribunas, la comunidad prepara máscaras inspiradas en la cultura peruana para “Hooligan”, elementos tradicionales durante “Idol”, una ola en “Swim” y luces rojas en “Body to body”. También prevé corear “BTS es clave y Perú lo sabe” y mostrar pancartas temáticas.

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Multitud de personas en una calle junto a vallas metálicas, puestos de comercio ambulante y carteles publicitarios al fondo
Seguidores del grupo BTS y comerciantes de productos temáticos se congregan en los exteriores del Estadio San Marcos en Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

MTC autorizó vuelo coordinado de drones en la Costa Verde

Ante estos preparativos en la Costa Verde, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó los espectáculos de drones vinculados con las actividades de la comunidad ARMY.

La autorización comprende operaciones coordinadas de múltiples equipos a una altura máxima de 120 metros. Para emitirla, la DGAC evaluó cada solicitud y verificó los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para este tipo de vuelo en el espacio aéreo. La medida también se aplica al acto anunciado para el 8 de octubre.

Entre los documentos revisados figuran la acreditación de los pilotos, el registro de las aeronaves, la póliza de seguro de responsabilidad civil y los estudios de evaluación de riesgos. La entidad también coordinó con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) la publicación de los NOTAM, avisos que comunican a la comunidad aeronáutica las áreas, fechas y horarios previstos para estas operaciones. El permiso permite que la actividad se realice bajo los parámetros comunicados por las autoridades.

Hora, altura y recomendaciones para ver el show aéreo

El espectáculo confirmado comenzará a las 20:00 del jueves 8 de octubre en la Costa Verde. La autorización fija como límite los 120 metros de altura, aunque la información disponible no precisa el punto exacto de concentración para el público.

Por eso, las personas interesadas deberán seguir las indicaciones que difundan los organizadores antes de acudir. El segundo espectáculo proyectado para medianoche depende de que la colecta de PJ Musas reúna los recursos.

La comunidad organizadora indicó que el acto busca acompañar la estadía de BTS entre sus conciertos del 7, 9 y 10 de octubre. Las personas asistentes deberán respetar los accesos, las zonas de circulación y las instrucciones del personal dispuesto en el lugar. Para seguir la actividad, los organizadores comunicarán los detalles mediante sus canales oficiales.

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