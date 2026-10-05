Perú

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

El grupo coreano alista su llegada a nuestro país para un encuentro único con sus fans. Conoce más detalles de este esperado evento

Los miembros del grupo BTS con trajes formales frente a la imagen de un estadio iluminado de rojo con multitud de asistentes.
Los integrantes del grupo musical BTS aparecen trajeados en primer plano sobre la imagen difuminada de un estadio repleto de espectadores durante un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El regreso de los siete integrantes de BTS a los escenarios internacionales incluirá tres conciertos en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las fechas forman parte de la gira mundial BTS World Tour ARIRANG.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volverán a presentarse juntos ante el público peruano. La visita se producirá después de sus fechas en Colombia, realizadas el 2 y 3 de octubre, que permiten anticipar parte del repertorio para los shows en la capital.

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El setlist para Perú no ha sido confirmado de manera oficial y puede presentar cambios entre una fecha y otra. Aun así, las canciones interpretadas por BTS en sus recientes conciertos ofrecen una referencia sobre lo que podría escuchar el ARMY en el Estadio San Marcos.

La lista reúne temas de distintas etapas de la carrera del grupo surcoreano. El repertorio incluiría canciones de ARIRANG, su producción de 2026, junto con sencillos y títulos de álbumes que consolidaron su trayectoria internacional.

Los integrantes del grupo musical BTS posan en un escenario con fondo de luces azules y siluetas de espectadores.
Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación en vivo sobre un escenario iluminado con luces azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las canciones que podrían integrar las presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos:

  • “Hooligan.” – ARIRANG (2026)
  • “Aliens.” – ARIRANG (2026)
  • “Run BTS remix.” – Proof (2022)
  • “They don’t know ’bout us.” – ARIRANG (2026)
  • “Like Animals.” – ARIRANG (2026)
  • “FAKE LOVE” – LOVE YOURSELF: ‘Tear’ (2018)
  • “SWIM.” – ARIRANG (2026)
  • “Merry Go Round.” – ARIRANG (2026)
  • “2.0.” – ARIRANG (2026)
  • “NORMAL.” – ARIRANG (2026)
  • “Not Today” – Wings: You Never Walk Alone (2017)
  • “MIC Drop” – LOVE YOURSELF: Her (2017)
  • “FYA.” – ARIRANG (2026)
  • “Fire” – Youth (2016)
  • “Body to Body.” – ARIRANG (2026)
  • “IDOL” – LOVE YOURSELF: Answer (2018)
  • “Come Over.” – ARIRANG (2026)
  • “Butter” – sencillo de 2021
  • “Dynamite” – BE (2020)
  • “Mikrokosmos” – Map of the Soul: Persona (2019)
  • “I Need U” – The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015)
  • “Please.” – ARIRANG (2026)
  • “Into the Sun.” – ARIRANG (2026)

“I Need U”, “Fire”, “Not Today”, “MIC Drop”, “IDOL” y “Mikrokosmos” formarían parte del bloque dedicado a los éxitos previos de la agrupación. En paralelo, las canciones de ARIRANG tendrían una presencia predominante en el repertorio de la gira.

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La expectativa entre los seguidores peruanos también se centra en la posibilidad de que el grupo ajuste el orden de las canciones o incorpore variaciones para las tres noches. Por ahora, los conciertos de Colombia constituyen la principal referencia sobre el posible repertorio de BTS en Perú.

El significado de Arirang, la gira con la que BTS se reúne tras casi cuatro años
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Puertas de ingreso y horario diferenciado para los conciertos

El ingreso al Estadio San Marcos tendrá horarios diferenciados según la ubicación de cada asistente. Las personas que cuenten con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00, de acuerdo con la información difundida por Ticketmaster Perú.

El público de campo podrá entrar desde las 16:00. Una hora más tarde, a las 17:00, se habilitará el acceso para las tribunas. La organización recordó que los asientos de estas zonas son numerados y recomendó a los asistentes no llegar antes de las 16:00.

El inicio del show de BTS está previsto para las 20:00. La empresa organizadora precisó que el horario podría modificarse por motivos de fuerza mayor.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Quienes tengan entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela. Los asistentes de Campo C tendrán acceso por la puerta 3, a la que se llega desde la avenida Universitaria.

Para Campo B se utilizará la puerta 8, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial.

Los asistentes con boletos para tribunas deberán ingresar por las puertas 5 y 6, ubicadas en la avenida Amézaga. Esos accesos corresponden a las zonas de Occidente, Norte y Sur para los conciertos de BTS en Lima.

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