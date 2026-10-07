Perú

Atacan a balazos bus de la 10E con pasajeros a bordo cuando recién salía de su paradero en Pachacámac

Los conductores suspendieron hoy el servicio como medida de protección ante el temor por su seguridad tras el ataque armado contra una de sus unidades

Un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla fue atacado a balazos en la avenida Las Palmas, cuando recién iniciaba su recorrido con pasajeros a bordo. El conductor regresó al terminal tras el ataque y todos los ocupantes resultaron ilesos. Los transportistas suspendieron hoy el servicio como medida de protección. Fuente: América Noticias
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Un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la 10E o los “moraditos”, fue atacado a balazos cuando apenas había iniciado su recorrido por la avenida Las Palmas, en la zona de Laderas de Pachacámac. El vehículo llevaba pasajeros a bordo cuando fue interceptado por los agresores.

El atentado ocurrió alrededor de las 8 de la noche del martes, a pocas cuadras del patio de maniobras de la empresa. Los ocupantes tuvieron que arrojarse al piso para protegerse de las balas, mientras el conductor tomó el control de la situación y decidió regresar al terminal. De acuerdo con RPP Noticias, dos sujetos participaron en el ataque y escaparon luego en un automóvil negro.

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El hecho terminó sin personas heridas. Sin embargo, la unidad quedó con varios impactos de bala y la Policía inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado. El caso generó además una reacción entre los trabajadores de la empresa, quienes anunciaron medidas ante los riesgos que enfrentan durante sus recorridos.

Composición con un autobús morado y blanco de transporte público a la izquierda y un cristal con un impacto de bala a la derecha
Un autobús de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla presenta impactos de bala tras sufrir un ataque con pasajeros a bordo en el distrito de Pachacámac. (Composición: Infobae Perú)

Atacantes dispararon contra bus de la 10E a pocos minutos de iniciar su recorrido

La unidad de ETRASCPSA acababa de abandonar su patio de maniobras cuando fue atacada en la avenida Las Palmas. El vehículo se desplazaba por el asentamiento humano Laderas de Pachacámac cuando los agresores abrieron fuego contra la carrocería.

Según el reporte de América Noticias, un motociclista realizó cuatro disparos contra el bus cuando este recién salía del terminal. Las detonaciones sorprendieron a los pasajeros, quienes reaccionaron buscando ponerse a salvo dentro de la unidad.

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Algunos ocupantes intentaron descender del vehículo, mientras otros se arrojaron al piso para evitar quedar expuestos a los proyectiles. El conductor, un joven de 29 años con poco tiempo en la empresa, advirtió los impactos y dio media vuelta para retornar al patio de maniobras.

La inspección posterior permitió constatar los daños ocasionados por los disparos. Los peritos de criminalística contabilizaron hasta 11 impactos de bala en la unidad, mientras que los casquillos encontrados en la zona fueron recogidos para los análisis correspondientes.

Un autobús de color morado y blanco circula de noche cerca de un árbol y un muro con afiches publicitarios
Un autobús de la empresa Etrascpsa regresa a su terminal en Pachacámac tras sufrir un ataque a disparos durante su recorrido nocturno. (Captura América Noticias)

Cámaras de seguridad serán clave para identificar a atacantes

El retorno al patio de maniobras permitió poner a salvo a los pasajeros después del ataque. Aunque las versiones difundidas reportaron diferentes cantidades de ocupantes, coincidieron en que ninguna de las personas que se encontraba dentro del bus resultó herida.

El vehículo quedó bajo inspección policial y los agentes recogieron los testimonios del conductor y de los responsables de la empresa. También se revisaron las circunstancias en las que ocurrió el ataque, debido a que la unidad apenas había comenzado su recorrido.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores forman parte de las diligencias. Los investigadores buscan determinar el recorrido seguido por los agresores después de efectuar los disparos y obtener imágenes que permitan establecer su identidad.

La Policía también evalúa los antecedentes de amenazas contra los trabajadores del transporte en la zona de Pachacámac y Lurín. Las evidencias encontradas en el lugar serán analizadas como parte de las primeras investigaciones.

Transportistas exigen seguridad y anuncian paralización de la línea 10E

El ataque provocó preocupación entre los trabajadores de ETRASCPSA, quienes exigieron mayores garantías para continuar con sus recorridos. Los conductores cuestionaron las medidas adoptadas frente a las amenazas e intimidaciones que afectan al transporte público en Lima Sur.

Un hombre encapuchado sostiene un arma junto a una pared en una calle nocturna acordonada por la policía
Un despliegue policial en una calle de Lima ilustra el problema de la inseguridad ciudadana que afecta la inversión y la economía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida de protesta y resguardo, los transportistas anunciaron que suspenderían el servicio durante la jornada del miércoles. La decisión podría afectar a cientos de usuarios que utilizan diariamente esta ruta para trasladarse entre Pachacámac y San Juan de Lurigancho.

Los trabajadores también señalaron que este sería el tercer ataque sufrido por la empresa en los últimos dos años. El antecedente incrementó la preocupación del gremio, especialmente porque el último atentado ocurrió cuando la unidad recién comenzaba su recorrido y transportaba pasajeros.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible acción de extorsionadores, aunque el móvil todavía no quedó establecido oficialmente. Los agentes continúan con las diligencias para identificar a los responsables del ataque y determinar si existen antecedentes de amenazas directamente vinculados con la empresa.

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