Perú

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

El exmandatario, que cumplió 88 años días atrás, permanece en Lima acompañado por su hija Alexandra, según la exvicepresidenta Mercedes Aráoz

PPK se encuentra estable y acompañado por su hija Alexandra, según personas de su entorno, que desmintieron un bulo difundido en X sobre su supuesta muerte
PPK se encuentra estable y acompañado por su hija Alexandra, según personas de su entorno, que desmintieron un bulo difundido en X sobre su supuesta muerte
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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra estable y acompañado por su hija, la periodista Alexandra Kuczynski, quien lo visita estos días en Lima, informaron este miércoles a Infobae personas de su entorno al desmentir un bulo sobre su supuesta muerte difundido en la plataforma X, antes Twitter.

La exvicepresidenta y exministra de Kuczynski, Mercedes Aráoz, contó a este medio que lo visitó en la víspera, días después de que el exjefe de Estado cumpliera 88 años, y aseguró que se encuentra bien. “Tiene varias enfermedades crónicas, pero por el momento está bien”, señaló.

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“Ha llegado su hija Alexandra a visitarlo. Justo ayer lo vi y está bien, esperando el cumplimiento de lo ordenado por el juez que ha fallado a su favor recientemente”, añadió.

En el mismo sentido, el abogado de Kuczynski, Julio Midolo, calificó en un breve mensaje enviado a este medio de “especulación falsa” la información difundida en X sobre el deceso de su patrocinado.

Mercedes Aráoz aseguró que Kuczynski tiene “varias enfermedades crónicas”, pero que actualmente “está bien”, tras visitarlo en Lima
Mercedes Aráoz aseguró que Kuczynski tiene “varias enfermedades crónicas”, pero que actualmente “está bien”, tras visitarlo en Lima

A mediados de septiembre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó el archivo definitivo del proceso contra Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos agravado, relacionado con supuestos aportes irregulares a su campaña electoral de 2016.

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La sala declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exgobernante tras aplicar los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) en casos relacionados con presuntos aportes irregulares a las campañas de la actual gobernante, Keiko Fujimori, y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que ha estado en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.

Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estaría pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina
Su abogado Julio Midolo calificó de “especulación falsa” la versión sobre el supuesto fallecimiento del expresidente, quien acaba de cumplir 88 años

En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK), las iniciales por las que es conocido el exmandatario de 87 años.

Con esta decisión, la Sala de Apelaciones también ordenó anular los antecedentes penales y judiciales del imputado.

En 2019, cuando PPK recibió una orden de prisión preventiva que, por su edad y estado de salud, fue sustituida por arresto domiciliario, su hija Alexandra brindó una entrevista a Cuarto Poder en la que señaló que el exmandatario estaba bajo “supervisión médica” y en una “situación muy grave”.

“Tiene sus cuentas congeladas, no sabe dónde está su pasaporte, yo no sé si tiene pasaporte ahora. Él no puede caminar en este momento, entonces, no puede irse de fuga, es una cosa inconcebible que una persona, que un hombre enfermo de 81 años pueda ser condenado a prisión”, indicó en ese momento.

“Yo no quiero ver al Perú sufrir un destino así en los ojos del mundo. Esta es una suspensión de reglas democráticas en todo el mundo”, añadió.

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