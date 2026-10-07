La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

El volante acumuló sus primeros minutos con la bicolor frente a rivales de alto nivel, reconoció déficits físicos colectivos y apuntó al desequilibrio individual como su mayor arma dentro del esquema nacional. (Selección Peruana)

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Piero Magallanes completó sus primeros minutos con la selección peruana y, lejos de instalarse en la comodidad del debut, salió con una autocrítica directa. “Siento que puedo dar más, no jugué mal, creo que lo hice regular. No estoy del todo conforme con mi rendimiento”, admitió el mediocampista al programa Fútbol como cancha, sin rodeos y con la templanza de quien ya tiene el próximo objetivo en la mira.

La convocatoria fue una sorpresa parcial para él: se enteró por la conferencia de prensa del entrenador, no por una llamada anticipada.

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La experiencia, sin embargo, dejó aprendizajes que el jugador considera valiosos. Estos primeros encuentros internacionales —los primeros en toda su carrera, tanto a nivel de clubes como con la selección mayor— le permitieron tomar la temperatura real de lo que exige el fútbol de alto nivel en el contexto de una bicolor en proceso de construcción.

Un debut entre rivales de alto nivel y una idea táctica en desarrollo

Los primeros minutos internacionales de Piero Magallanes llegaron ante rivales de exigencia. El volante destacó la intensidad de Estados Unidos y admitió que la selección aún debe mejorar físicamente. (Selección Peruana)

El mediocampista fue claro al señalar que los partidos disputados no fueron sencillos. Identificó al combinado de Estados Unidos como el adversario más exigente del lote. “Fueron más directos, presionaban más alto y no nos dejaban jugar”, describió, y apuntó a un déficit físico colectivo que condicionó el desempeño del equipo: “Tenemos que estar mejor físicamente, hubo partidos en que nos quedamos muy atrás y nos desgastábamos”.

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Más allá del análisis rival, Magallanes reconoció que asimilar el esquema del cuerpo técnico requiere tiempo. “Es complicado agarrar la idea del entrenador si no nos conocemos tanto”, señaló, aunque destacó la metodología del preparador, quien —según contó— les transmite indicaciones puntuales antes de cada partido, consulta el estado de los jugadores de manera constante y les entrega herramientas para adaptarse progresivamente a su propuesta de juego.

La expectativa personal también jugó un rol en su lectura de lo ocurrido. “Pensé que tendría menos minutos”, confesó, y subrayó que llegó al microciclo con una disposición ofensiva clara: “Fui con ganas de jugar y demostrar que quiero estar en la selección”. Pudo sumar una cantidad considerable de minutos, aunque reconoció que las situaciones de ataque no abundaron para él.

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Lo que puede ofrecer y lo que lo define como futbolista

Entre las primeras experiencias con la Bicolor, Magallanes también identificó su principal fortaleza. El volante confía en que su capacidad para desequilibrar pueda convertirse en una alternativa para el equipo. (Selección Peruana)

Consultado sobre su aporte diferencial dentro del esquema nacional, Magallanes no dudó en señalar el desequilibrio como su principal virtud. “Le puedo ofrecer a la selección atrevimiento”, afirmó, y añadió que el desbalance individual es la característica que mejor lo define dentro de una cancha. Aunque en estos partidos las oportunidades para explotar ese recurso fueron escasas, confía en que los minutos acumulados le serán de utilidad para lo que viene.

El entorno del vestuario también dejó una marca. Los jugadores que actúan en el exterior —entre ellos Pedro Gallese y André Carrillo— se comunicaron con los más jóvenes del grupo para transmitirles un mensaje que Magallanes recogió con atención. “Nos dicen que tenemos que salir y vivir nuevas experiencias para venir más fuertes a la selección”, relató. También mencionó conversaciones frecuentes con Noriega como parte de ese intercambio generacional que, según describió, enriquece la dinámica interna del plantel.

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La selección como sueño cumplido y el apellido que pesa

El apellido también forma parte del desafío de Piero Magallanes. El mediocampista reconoce que aún está lejos del legado de su padre con la selección, pero utiliza esa comparación como motivación. (Selección Peruana)

Detrás de la autocrítica y del análisis táctico, Magallanes dejó ver la dimensión emocional de este momento. Vestir la camiseta de la selección peruana era, en sus propias palabras, el sueño más grande que tuvo desde niño. “Ser convocado es una alegría para mí”, declaró, y fue enfático en que alcanzar ese objetivo no lo lleva a bajar los brazos: “No me voy a conformar. Quiero ir a la Copa América y jugar la Eliminatoria”.

Hay, además, una vara familiar que convierte cada partido en una referencia inevitable. “Todavía estoy muy lejos de superar a mi papá en la selección”, reconoció con honestidad, en alusión al legado que carga con su apellido. Esa distancia, lejos de paralizarlo, parece funcionar como combustible.

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La bicolor, por su parte, atraviesa una etapa de renovación que el propio jugador describió con paciencia. “Hay bastante gente nueva y hay que tener paciencia para llegar a nuestros objetivos”, sostuvo. El proceso tiene sus tiempos, y Magallanes, a sus años, ya dio el primer paso. Ahora quiere dar el segundo con más contundencia.