Perú

BTS en Lima EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy en el Estadio San Marcos

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

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Siete hombres vestidos con trajes oscuros posan ante un fondo rojo con un aviso rectangular rojo en el centro que dice EN VIVO
Los siete integrantes del grupo BTS posan frente a un fondo rojo en una imagen promocional con el cartel de transmisión en vivo de ARIRANG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS llegó a Lima como parte de su gira mundial ARIRANG. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. La organización informó que los espectáculos comenzarán a las 8:00 p. m. y tendrán una duración aproximada de tres horas. Las entradas se comercializaron a través de Ticketmaster y, al cierre de esta actualización, las tres fechas aparecen agotadas en la plataforma.

La expectativa también está puesta en el repertorio, las canciones del álbum ARIRANG y las indicaciones para ingresar al recinto. Esta guía reúne la información confirmada y distingue los datos oficiales de aquellos que todavía no han sido anunciados.

14:17 hsHoy

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

La tarde del 6 de octubre, la productora anunció la venta de un pequeño lote de boletos para las tres fechas, pero se vendieron casi de inmediato

Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.
Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

No quedan boletos disponibles para las presentaciones de BTS en Lima. El lote adicional de entradas que Ticketmaster habilitó para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotó pocos minutos después de su salida a la venta.

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14:05 hsHoy

Las entidades estatales se han sumado a la fiebre de BTS. La Municipalidad de Lima iluminó su palacio de color morado en homenaje al grupo coreano

14:00 hsHoy

BTS en Lima: asistentes con entradas Soundcheck ya ingresan al Estadio San Marcos

Desde las 7 de la mañana, fanáticas que estaban haciendo sus colas pudieron ingresar a la UNMSM y ser las primeras en ver el escenario del concierto

Reporte periodístico sobre el ingreso de asistentes con pases de prueba de sonido al Estadio San Marcos, en Lima. Las imágenes muestran a grupos de personas formadas en filas en las calles aledañas al recinto, portando accesorios del evento, además de tomas aéreas que registran el tráfico vehicular y la concentración de público en la zona.

La llegada de BTS a Lima movilizó desde temprano a cientos de integrantes de ARMY Perú, que acudieron al entorno del Estadio San Marcos para la primera de las tres fechas previstas en la capital. Algunas fanáticas permanecieron durante días en los alrededores de la universidad a la espera de la apertura de accesos.

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13:25 hsHoy

BTS en Lima 2026: consejos de seguridad para evitar robos antes, durante y después del concierto si vas sola o acompañada

Miles de ARMY llegarán al Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre. Conoce qué recomiendan las autoridades para evitar robos, estafas, entradas falsas y situaciones de riesgo

Una infografía detalla recomendaciones de seguridad para el retorno de los asistentes tras el concierto del grupo BTS en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una infografía detalla recomendaciones de seguridad para el retorno de los asistentes tras el concierto del grupo BTS en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de BTS a Lima movilizará a miles de ARMY hacia el Estadio San Marcos durante los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre. La emoción por ver nuevamente a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook puede hacer que algunos detalles importantes pasen a segundo plano, como planificar el transporte, proteger el celular o definir qué hacer si el grupo se separa.

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13:24 hsHoy
13:00 hsHoy

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Lima?

BTS tiene programadas tres presentaciones en Lima como parte de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’:

  • Miércoles 7 de octubre de 2026
  • Viernes 9 de octubre de 2026
  • Sábado 10 de octubre de 2026

La fecha del 7 de octubre fue añadida posteriormente, según el anuncio publicado por BIGHIT MUSIC en Weverse.

Escenario iluminado con el logotipo de BTS y siluetas humanas, rodeado por un público que sostiene linternas esféricas y una bandera de Perú
Un público multitudinario sostiene bastones de luz y una bandera de Perú durante la presentación en vivo del grupo de música BTS sobre un escenario iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:00 hsHoy

¿Dónde serán los conciertos de BTS?

Los conciertos se realizarán en el Estadio San Marcos, ubicado en la avenida Germán Amézaga s/n, en Lima. La información del evento identifica este recinto como sede de las tres fechas.

Antes de salir, revisa el sector y la puerta asignada a tu entrada. La organización estableció accesos diferenciados para las zonas de campo y tribunas.

¿Vas al concierto de BTS en Lima o acompañas a un familiar ARMY? Te damos 5 consejos imprescindibles sobre horarios, seguridad, pagos y puntos de encuentro para que disfrutes al máximo la experiencia.
13:00 hsHoy

¿A qué hora empieza el concierto de BTS en San Marcos?

El inicio estimado del espectáculo es a las 8:00 p. m. La programación difundida para el evento también contempla el ingreso de público en horarios diferenciados:

  • Campo: apertura de puertas prevista para las 4:00 p. m.
  • Tribunas: ingreso previsto desde las 5:00 p. m.
  • Soundcheck: registro hasta las 2:00 p. m., según la información publicada para el evento.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones, por lo que se recomienda revisar los avisos de Ticketmaster y de la organización antes de cada concierto.

Infografía de la Municipalidad de Lima con mapa de accesos, números de puerta y fechas para el concierto de BTS en el Estadio San Marcos
La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)
13:00 hsHoy

¿Cuánto dura el show de BTS?

Ticketmaster señala una duración aproximada de tres horas. El tiempo efectivo puede variar según el desarrollo del espectáculo y las indicaciones de producción.

Si asistirás al concierto, considera también el tiempo necesario para llegar al estadio, pasar los controles de seguridad y salir del recinto al finalizar la presentación.

13:00 hsHoy

¿Qué canciones cantará BTS en Lima?

Al cierre de esta actualización, no se ha publicado un setlist definitivo específico para los conciertos de Lima. Por eso, no es posible confirmar qué canciones interpretará el grupo en cada fecha.

La gira lleva el nombre de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de BTS, publicado el 20 de marzo de 2026. Su lista de canciones incluye:

  • “Body to Body”
  • “Hooligan”
  • “Aliens”
  • “FYA”
  • “2.0”
  • “No. 29”
  • “Swim”
  • “Merry Go Round”
  • “NORMAL”
  • “Like Animals”
  • “They Don’t Know ’Bout Us”
  • “One More Night”
  • “Please”
  • “Into the Sun” BTS JAPAN OFFICIAL SITE+1

La presencia de estas canciones en el álbum no confirma, por sí sola, que todas formen parte del repertorio en Lima. El setlist podrá precisarse cuando la banda o la organización publiquen información oficial o cuando se realicen los primeros conciertos de la gira.

¡Hola, ARMY! El equipo de Infobae te comparte datos importantes para que disfrutes al máximo los conciertos de BTS. Conoce las fechas, horarios de ingreso, qué hacer si llevas medicamentos y más recomendaciones clave.

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