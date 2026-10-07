BTS en Lima EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy en el Estadio San Marcos

BTS llegó a Lima como parte de su gira mundial ARIRANG. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. La organización informó que los espectáculos comenzarán a las 8:00 p. m. y tendrán una duración aproximada de tres horas. Las entradas se comercializaron a través de Ticketmaster y, al cierre de esta actualización, las tres fechas aparecen agotadas en la plataforma.
La expectativa también está puesta en el repertorio, las canciones del álbum ARIRANG y las indicaciones para ingresar al recinto. Esta guía reúne la información confirmada y distingue los datos oficiales de aquellos que todavía no han sido anunciados.
No quedan boletos disponibles para las presentaciones de BTS en Lima. El lote adicional de entradas que Ticketmaster habilitó para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotó pocos minutos después de su salida a la venta.
Las entidades estatales se han sumado a la fiebre de BTS. La Municipalidad de Lima iluminó su palacio de color morado en homenaje al grupo coreano
La llegada de BTS a Lima movilizó desde temprano a cientos de integrantes de ARMY Perú, que acudieron al entorno del Estadio San Marcos para la primera de las tres fechas previstas en la capital. Algunas fanáticas permanecieron durante días en los alrededores de la universidad a la espera de la apertura de accesos.
La llegada de BTS a Lima movilizará a miles de ARMY hacia el Estadio San Marcos durante los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre. La emoción por ver nuevamente a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook puede hacer que algunos detalles importantes pasen a segundo plano, como planificar el transporte, proteger el celular o definir qué hacer si el grupo se separa.
¿Cuándo son los conciertos de BTS en Lima?
BTS tiene programadas tres presentaciones en Lima como parte de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’:
- Miércoles 7 de octubre de 2026
- Viernes 9 de octubre de 2026
- Sábado 10 de octubre de 2026
La fecha del 7 de octubre fue añadida posteriormente, según el anuncio publicado por BIGHIT MUSIC en Weverse.
¿Dónde serán los conciertos de BTS?
Los conciertos se realizarán en el Estadio San Marcos, ubicado en la avenida Germán Amézaga s/n, en Lima. La información del evento identifica este recinto como sede de las tres fechas.
Antes de salir, revisa el sector y la puerta asignada a tu entrada. La organización estableció accesos diferenciados para las zonas de campo y tribunas.
¿A qué hora empieza el concierto de BTS en San Marcos?
El inicio estimado del espectáculo es a las 8:00 p. m. La programación difundida para el evento también contempla el ingreso de público en horarios diferenciados:
- Campo: apertura de puertas prevista para las 4:00 p. m.
- Tribunas: ingreso previsto desde las 5:00 p. m.
- Soundcheck: registro hasta las 2:00 p. m., según la información publicada para el evento.
Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones, por lo que se recomienda revisar los avisos de Ticketmaster y de la organización antes de cada concierto.
¿Cuánto dura el show de BTS?
Ticketmaster señala una duración aproximada de tres horas. El tiempo efectivo puede variar según el desarrollo del espectáculo y las indicaciones de producción.
Si asistirás al concierto, considera también el tiempo necesario para llegar al estadio, pasar los controles de seguridad y salir del recinto al finalizar la presentación.
¿Qué canciones cantará BTS en Lima?
Al cierre de esta actualización, no se ha publicado un setlist definitivo específico para los conciertos de Lima. Por eso, no es posible confirmar qué canciones interpretará el grupo en cada fecha.
La gira lleva el nombre de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de BTS, publicado el 20 de marzo de 2026. Su lista de canciones incluye:
- “Body to Body”
- “Hooligan”
- “Aliens”
- “FYA”
- “2.0”
- “No. 29”
- “Swim”
- “Merry Go Round”
- “NORMAL”
- “Like Animals”
- “They Don’t Know ’Bout Us”
- “One More Night”
- “Please”
- “Into the Sun” BTS JAPAN OFFICIAL SITE+1
La presencia de estas canciones en el álbum no confirma, por sí sola, que todas formen parte del repertorio en Lima. El setlist podrá precisarse cuando la banda o la organización publiquen información oficial o cuando se realicen los primeros conciertos de la gira.