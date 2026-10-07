BTS en Lima EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy en el Estadio San Marcos

Los siete integrantes del grupo BTS posan frente a un fondo rojo en una imagen promocional con el cartel de transmisión en vivo de ARIRANG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS llegó a Lima como parte de su gira mundial ARIRANG. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. La organización informó que los espectáculos comenzarán a las 8:00 p. m. y tendrán una duración aproximada de tres horas. Las entradas se comercializaron a través de Ticketmaster y, al cierre de esta actualización, las tres fechas aparecen agotadas en la plataforma.

La expectativa también está puesta en el repertorio, las canciones del álbum ARIRANG y las indicaciones para ingresar al recinto. Esta guía reúne la información confirmada y distingue los datos oficiales de aquellos que todavía no han sido anunciados.