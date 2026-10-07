Descubren tumba infantil con 32 ofrendas que podría estar vinculada a la élite Mochica por su alto estatus social en Huacas de Moche

El entierro fue localizado en la Plataforma Uhle y destaca por la cantidad de objetos depositados junto al individuo, según los investigadores. Composición: Infobae

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El complejo arqueológico Huacas de Moche suma un nuevo contexto funerario a las investigaciones sobre la etapa final de la cultura Mochica. El hallazgo se produjo en la Plataforma Uhle, en un sector próximo a la Huaca de la Luna, dentro de las excavaciones que desarrolla el Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, en La Libertad.

La tumba fue presentada por el director del proyecto, Carlos Rengifo Chunga, durante una visita de autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), encabezadas por su rector, Hermes Sifuentes Inostroza. Las primeras evaluaciones sobre las dimensiones del espacio funerario apuntan a que el entierro correspondería a un infante.

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El contexto funerario también destaca por la cantidad de objetos depositados junto al individuo. Los investigadores registraron 32 ofrendas, una cifra que, según la evaluación de los especialistas, situaría la sepultura dentro de una categoría especial y estaría relacionada con una persona perteneciente a un sector de alto estatus de la sociedad Moche.

Entre las piezas recuperadas sobresalen dos vasijas por sus representaciones. Una presenta a una divinidad con rasgos ornitomorfos, mientras que otra muestra a un prisionero con una soga alrededor del cuello, una imagen presente dentro de la iconografía mochica.

Tumba corresponde a los últimos momentos de la cultura Mochica

El contexto funerario fue encontrado en la Plataforma Uhle y corresponde a los últimos momentos de esta sociedad precolombina. Huacas de Moche

Los especialistas del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche vinculan el contexto funerario con los últimos momentos de la cultura Mochica. El registro se realizó en la Plataforma Uhle como parte de nuevas investigaciones desarrolladas en el complejo arqueológico.

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Durante la presentación ante las autoridades de la UNT, el equipo explicó las labores efectuadas durante la excavación y el registro del contexto. Entre los investigadores presentes estuvieron Enrique Zavaleta, Jermi Mejía, Christian Castillo, Zafiro Vilchez, Lizbeth Pariona y Tirza Cotrina.

El trabajo también incluye el uso de fotogrametría para documentar los datos obtenidos durante las intervenciones arqueológicas. Esta herramienta forma parte de los procedimientos aplicados por el equipo para registrar los contextos y los materiales recuperados.

La información sobre la antigüedad y las características del entierro se encuentra vinculada a las evaluaciones preliminares efectuadas por los especialistas. Por las dimensiones de la sepultura, el individuo sería un infante.

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Las 32 ofrendas distinguen el contexto funerario

El hallazgo ocurrió en la Plataforma Uhle, cerca de la Huaca de la Luna, durante las excavaciones del proyecto arqueológico. Huacas de Moche

El entierro contenía 32 ofrendas, una cantidad que llamó la atención de los investigadores por las características del conjunto. De acuerdo con los especialistas, esta condición permite ubicar la sepultura dentro de una categoría especial.

La presencia de este número de objetos también sustenta la hipótesis de que el individuo habría pertenecido a un sector de alto estatus o a la élite de la estructura social Moche. Esta apreciación forma parte de las evaluaciones preliminares realizadas sobre el contexto funerario.

Entre los materiales recuperados existen piezas de cerámica con representaciones vinculadas a la iconografía de esta sociedad precolombina. Su estudio permitirá avanzar en el análisis del contenido simbólico presente en el conjunto arqueológico.

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El material permanece bajo custodia del equipo de investigación. Las piezas serán sometidas a procesos de conservación y catalogación sistemática, de acuerdo con las labores previstas para los objetos recuperados durante la excavación.

Dos vasijas destacan por sus representaciones

Las primeras evaluaciones indican que el entierro corresponde a un infante y que la cantidad de objetos lo ubicaría en una categoría especial. Huacas de Moche

Una de las piezas presenta la figura de una divinidad Mochica con rasgos ornitomorfos, es decir, elementos asociados a características humanas y de ave. La representación forma parte del conjunto cerámico recuperado en el contexto funerario de la Plataforma Uhle.

La segunda vasija muestra a un prisionero con una soga atada al cuello. Los especialistas identificaron esta representación como un motivo recurrente dentro de la simbología de la civilización Mochica.

El Proyecto Arqueológico Huacas de Moche señaló que ambas piezas aportan información para profundizar en el estudio de la iconografía y la producción cerámica precolombina. Su conservación y posterior catalogación forman parte de las siguientes labores del equipo.

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