Botafogo recurre a medida urgente para llenar las tribunas del Estadio Nilton Santos de cara a revancha contra Cienciano por Copa Sudamericana 2026

Botafogo va en búsqueda de la gesta contra Cienciano, en el estadio Nilton Santos. - Crédito: AFP

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Botafogo vive momentos cargados de tensión. La arrolladora goleada sufrida a manos de Cienciano, en el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, ha ocasionado que la afición desconfíe de una gesta y empiece a darle la espalda a los suyos.

Aquella postura solo ha hecho que el ‘fogao’ entre en un clima de desesperación, porque para dar inicio a la operación remontada contra el representante peruano, que llegará con cartel de favorito por la amplia ventaja cosechada en Cusco, necesitará del apoyo irrestricto de su público.

Botafogo lanza una promoción inédita en venta de entradas para revancha contra Cienciano por octavos de final de Copa Sudamericana 2026. - Crédito: @Camisa7Botafogo

De tal manera que para incentivar a su fanaticada y obtener siquiera parte de su respaldo, las altas esferas del Botafogo han ideado un plan de emergencia que refleja desesperación: promocionar las entradas para el desquite de la Sudamericana por una suma ínfima, accesible para cualquier persona interesada.

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A través de una promoción de última hora, el club ‘glorioso’ ha informado que venderá los boletos a un precio módico, intento así convocar al 100% del aforo del estadio Olímpico Nilton Santos, quien en más de una ocasión ha presenciado milagros deportivos como el que se busca ahora contra Cienciano.

Las entradas del sector norte del recinto de Río de Janeiro se venderán a tan solo R$5.00 (S/. 3 al cambio) cuando su costo estándar suele ser el doble o el triple. En otras locaciones, como el sector Alto Este, el ticket valdrá R$ 30.00 (S/. 19 al cambio). El acceso más caro, entretanto, se le asignó al área Bajo Oeste con R$ 120.00 (S/. 77 al cambio).

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No conforme con la reducción de precios de los boletos, Botafogo anunció, además, que cada persona que se haga de un ticket podrá llevar a un invitado adicional. Tan solo hace falta conocer qué tribunas serán las validadas para la promoción. Así se espera que el hogar de la ‘estrella solitaria’ luzca en su máxima capacidad para intimidar a un Cienciano crecido que, salvo una catástrofe, cuenta con un pie y medio en los cuartos de final de la Sudamericana 2026.

Neri Bandiera en un lanzamiento a portería mientras un oponente busca desbaratar su intento. - Crédito: EFE

Botafogo acéfalo

Lo ocurrido contra el ‘papá’ desató un cataclismo en el ‘fogao’, pero la gota que ha rebalsado el vaso fue la inesperada caída contra Vitória (1-0) en el Brasileirao. Esa situación fue catalogada como insostenible y se optó por resolver el contrato de Franclim Carvalho.

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“Botafogo anuncia que Franclim Carvalho deja de ser el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al profesional este martes (18). Los asistentes Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el entrenador de porteros Ricardo Matos también abandonan el club”, oficializó el club.

Durante su administración, que duró apenas cuatro meses, Carvalho arrojó un balance del 58,7% de efectividad en un equipo, que en la actualidad, ha perdido su fútbol vertiginoso y pasmoso.

Por la premura de la medida, el área directiva del club le ha encargado las riendas del plantel a Rodrigo Bellão, actual entrenador de la disciplina U20. Así las cosas, un interino se ubicará en la parcela técnica para enfrentar a Cienciano.

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Carvalho acumuló diez victorias en 22 partidos, pero dos derrotas seguidas —incluida una goleada histórica— bastaron para que la nueva cúpula del club le comunicara su salida ese mismo martes. (Botafogo)

Cienciano hizo respetar el estadio Inca Garcilaso de la Vega de una manera esplendorosa al propinarle una goleada de grandes proporciones a Botafogo. Un categórico 6-1 ha dejado en cuidados intensivos al combinado brasileño, que necesita de un milagro para seguir en carrera.

El héroe del primer enfrentamiento fue el peruano Matías Succar, quien se vistió de Carlos Garcés (ausente por acumulación de cartulinas amarillas) para ofrecer un show goleador de tres goles, dos de ellos realizados en la primera etapa. Lo acompañaron Neri Bandiera, con un brillante doblete, y Marcos Martinich con un ‘misil’ desde afuera del área.

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