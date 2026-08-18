Cienciano viajó a Brasil para sellar su pase a cuartos de Copa Sudamericana: El plan de Horacio Melgarejo para cerrar la serie

El conjunto cusqueño partió este lunes hacia Brasil para enfrentar a Botafogo el jueves 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, con una diferencia de cinco goles a favor tras el histórico triunfo en casa. (Cienciano)

Guardar

El plantel de Cienciano emprendió este lunes el viaje hacia Río de Janeiro con la misión de confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La delegación peruana parte con una ventaja contundente: el 6-1 conseguido la semana pasada en el estadio de Cusco, resultado que prácticamente selló el boleto a la siguiente ronda.

Antes de abordar el avión rumbo a tierras brasileñas, el técnico Horacio Melgarejo confesó que a pesar de la abultada diferencia de su equipo, el cuadro imperial no deberá perder la concentración, pues el Botafogo es un rival capaz de traerles problemas.

PUBLICIDAD

El peso del marcador y la advertencia de Melgarejo

Horacio Melgarejo advirtió que Cienciano no puede relajarse tras el 6-1 sobre Botafogo y pidió disputar la revancha con inteligencia para asegurar su clasificación a cuartos de final. (Cienciano)

Pese a la holgada diferencia acumulada en el partido de ida, el técnico argentino Horacio Melgarejo advirtió que el equipo no puede confiarse ante un rival de jerarquía. “Un rival complicado porque futbolísticamente está herido, en el torneo local no le está yendo muy bien, el resultado que se trae de Cusco es un poquito abultado pero sabemos de la jerarquía de ese plantel, de ese cuerpo técnico, es un honor enfrentarlos y por eso tenemos que estar con la concentración a mil”, señaló el entrenador antes de partir rumbo a Brasil.

Melgarejo también trazó el plan de juego para el encuentro en tierras brasileñas: “Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hacer un partido inteligente, estar lo más lejos posible de nuestra portería y sabemos que el tiempo y los nervios pueden jugar en contra pero tenemos que estar muy preparados porque vamos a enfrentar a un gran plantel”, explicó.

PUBLICIDAD

La conciencia del momento histórico también estuvo presente en sus palabras. “Sabemos que es un partido muy importante, tanto para Cienciano como para Cusco, vamos a representar a Perú y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, indicó el DT. Y agregó: “Estamos híper ilusionados porque sabemos lo que significa esto para el fútbol peruano, para nosotros y sobre todo por los chicos que están haciendo un terrible esfuerzo”.

El entrenador cerró con una declaración que resume el espíritu del grupo: “Nosotros sabemos bien lo que estamos representando y a partir de ahí cada uno que elija el partido que quiere. Sabemos que es el único grande en los torneos internacionales y lo vamos a seguir demostrando hasta que nos dé la gasolina”.

PUBLICIDAD

Cómo se construyó la goleada histórica en Cusco

La goleada de Cienciano sobre Botafogo tuvo como protagonista a Matías Succar, autor de un triplete, en una noche en la que el cuadro cusqueño desbordó al campeón brasileño. (Cienciano)

El 6-1 ante el campeón brasileño no fue producto de la casualidad. Cienciano desplegó un esquema de presión en campo contrario que desarticuló por completo al conjunto carioca, que no encontró respuestas ante la intensidad local.

El delantero Matías Succar fue la figura del encuentro con un triplete, mientras que Neri Bandiera anotó en dos oportunidades y Marcos Martinich cerró la cuenta. El único tanto visitante llegó por medio de Matheus Martins, con un remate de tiro libre que no alcanzó para atenuar el golpe.

La derrota del conjunto brasileño desató una ola de cuestionamientos internos en el club, que atraviesa además un momento irregular en su torneo doméstico. Para Cienciano, en cambio, el resultado representó una reivindicación en el plano continental: el equipo venía de exhibiciones sólidas en la Liga 1, pero necesitaba una actuación de ese calibre para volver a instalarse en el mapa del fútbol sudamericano.

PUBLICIDAD

La sanción de Melgarejo y el foco puesto en el jueves

Mientras espera el fallo del TAS por la sanción que pesa sobre él, Horacio Melgarejo priorizó la revancha ante Botafogo y aseguró que el objetivo inmediato es sellar el pase de Cienciano. (Cienciano)

Al margen del partido, Melgarejo enfrenta una situación personal que lo mantiene en disputa con las autoridades del fútbol local. El técnico lleva adelante una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para reducir una sanción que considera desproporcionada. “Estoy luchando para que me reduzcan esa sanción pero lo más importante es que los chicos están logrando lo que nos propusimos a inicio de año. Justa no la siento porque me parece un poco exagerada y por eso fui al TAS para reducirla. Yo no quería llegar a eso, quería llegar a un acuerdo en el ámbito local pero lo tuve que hacer”, afirmó.

Sin embargo, el entrenador fue claro respecto a las prioridades del momento: “Lo más importante ahora es el partido del jueves”, sentenció.

Cienciano llega al Nilton Santos con pie y medio en cuartos de final y con la certeza de que una actuación ordenada en defensa bastará para consumar uno de los hitos más resonantes del fútbol peruano en lo que va del año.

PUBLICIDAD

El duelo de vuelta de los octavos de final se disputará el jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nilton Santos y podrá seguirse por las señales de ESPN y Disney+.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.