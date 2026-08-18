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‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”

El exfutbolista comentó el incidente entre ‘Yoshi’ y ‘Jairoco’ ocurrido durante el empate reciente de la ‘U’ frente a Sporting Cristal en la Liga 1 2026

El 'Loco' señaló que en Universitario no hay referentes. Créditos: La Parrilla del Loco.
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Juan Manuel Vargas recibió a Christian Cueva como invitado en el último episodio de su programa ‘La Parrilla del Loco’. Durante la conversación abordaron diversos temas, pero destacó la opinión del exlateral sobre Yoshimar Yotún.

Vargas se refirió al altercado entre ‘Yoshi’ y Jairo Concha en el empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. El exjugador de Fiorentina cuestionó tanto la actitud del volante ‘celeste’ como la ausencia de referentes en la ‘U’.

“El otro día veo el partido de la ‘U’ con Cristal. Cristal fue, ¿no? En el Monumental. Yo lo aprecio mucho a Yotún, puteando a todos los de la ‘U’. ¿Quién salió a enfrentar? Ninguno. No hay referente en la ‘U’. Y lo digo con respeto”, afirmó Vargas en su espacio digital.

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Añadió que, de estar en el campo y presenciar una situación similar, intervendría de inmediato: “A Yotún le meto un cachetadón y le digo: ‘Cállate para allá, Yotún’”.

Juan Manuel Vargas y Yoshimar Yotún coincidieron en la selección peruana. El ‘Loco’ se desempeñaba como lateral izquierdo titular y ‘Yoshi’, en un principio, ingresaba en su lugar. Con la llegada de Ricardo Gareca, el capitán de Cristal pasó al mediocampo y ambos compartieron el equipo titular.

Juan Manuel Vargas criticó la falta de referentes en Universitario tras gresca entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el último clásico.
Juan Manuel Vargas criticó la falta de referentes en Universitario tras gresca entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el último clásico.

¿Qué pasó entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha?

El encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental estuvo marcado por la tensión y la intensidad física. El episodio central se produjo a los 29 minutos, cuando Yoshimar Yotún cometió una falta sobre Jairo Concha, quien cayó al césped mostrando dolor.

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Tras la infracción, Yotún se acercó a Concha y lo sujetó del cuello durante unos segundos, bajo la mirada del árbitro Sebastián Lozano, que resolvió la acción con tarjeta amarilla para el capitán de Cristal. La decisión del juez generó debate entre hinchas y analistas respecto a la sanción aplicada.

Este incidente reflejó el ambiente de rivalidad y la disputa constante que caracterizaron el partido. La fricción y el carácter de los protagonistas se mantuvieron presentes a lo largo de todo el encuentro, que se jugó con intensidad de principio a fin.

Ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal (L1 Max)

Finalizado el partido, Yotún restó importancia al altercado con Concha y aclaró públicamente que la relación entre ambos trasciende cualquier situación de la cancha. “Jairo es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, declaró el mediocampista, quien aseguró que el momento tenso fue pasajero y que no afecta su vínculo personal con el jugador de Universitario.

Yotún también valoró el desempeño de Sporting Cristal en un escenario complicado como el Monumental. “Jugamos tranquilos, obviamente vinimos a ganar. Creo que hicimos un partido bastante bueno, pero no es fácil venir a jugar aquí a estadio lleno”, señaló el capitán, resaltando el esfuerzo colectivo en un duelo exigente tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

El capitán de Sporting Cristal reveló qué desató el fuerte cruce con el jugador de Universitario. (Jax Latin Media)

El cruce entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha no trascendió el partido en el estadio Monumental. Ambos mantienen una buena relación fuera del campo y podrían volver a coincidir en la selección peruana durante la próxima fecha FIFA, en caso el técnico Mano Menezes los convoquen para los duelos amistosos.

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